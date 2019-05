Īpatnības 'bērnu – orhideju' audzināšanā

Jūtīgi un ātri iespaidojami bērni vecākos rada nemieru. Viņiem nav viegli pielāgoties apkārtējai videi, viņi šķiet kā maigi ziedi, kuri ir pretrunā dzīves vētrām. Tāpēc viņus dēvē par hipersensitīviem vai bērniem – orhidejām.

Bērniem – orhidejām piemīt apbrīnojama jūtība pret pasauli. No vienas puses, viņi uz lietām raugās daudz dziļāk, nekā viņu vienaudži, un bieži vien savas trauslās un domājošās dabas dēļ neatbilst savam vecumam. Taču šai uztverei ir arī otra puse – viņi pārāk asi reaģē uz visu, kas viņiem ir apkārt. Viņu noskaņojums šķiet smags, viņi spēj "uzsprāgt" nieku dēļ, bieži nogurst un nervozē. Šādiem bērniem ir nepieciešama īpaša pieeja.

Grāmatas "Miers, rotaļas, attīstība. Kā pieaugušie audzina mazus bērnus, bet mazi bērni audzina pieaugušos" autore Debora Maknamara uzskata, ka no tā, kā audzina bērnus – orhidejas, būs atkarīgs, vai tie vītīs vai uzziedēs. Savā grāmatā, kuras nelielu atstāstu publicē portāls "Ihappymama", speciāliste stāsta par pirmsskolas vecuma bērnu iekšējo pasauli, un to, kāpēc šis vecumposms ir tik ļoti svarīgs. Grāmatas nodaļā par smadzeņu attīstību Debora pieskārusies arī kļūdām, kuras vecāki pieļauj īpaši jūtīgu bērnu audzināšanā.

Jūtīgie bērni – orhidejas un smadzeņu integrācija



Aptuveni katram piektajam bērnam apkārtējā vide rada daudz spēcīgāku ietekmi, nekā citiem viņu vienaudžiem. Šķiet, ka šie bērni pārslogojas ātrāk par citiem, ir daudz trauksmaināki, iespaidojamāki un ievainojamāki, visai vētraini un asi reaģē, un viņiem piemīt daudz temperamentīgāks raksturs. Jūtīgus bērnus sauc par orhidejām, jo tie atšķiras no bērniem, kuri aug "viegli – kā pienenes".

Jūtīgi bērni demonstrē daudz augstāku jūtību un labāku spēju absorbēt apkārtējo vidi ar jūtu palīdzību. It kā viņiem būtu radioantenas, kas noskaņotas uz maksimālo uztveres spēku, lai nepalaistu garām nevienu signālu. Neraugoties uz to, ka dažādiem bērniem var būt dažāda tipa un līmeņa jūtība, sensorā reakcija būs daudz spēcīgāka nekā parasti, un tas attiecas uz redzes, dzirdes, pieskārienu, garšas, smaržas jutību. Kombinācijas ir bezgalīgas, un katram bērnam var būt savs jutības spektrs. Jūtīgi bērni var žēloties, ka etiķetes pie apģērba ir pārāk "asas", ka skaņas ir pārāk skaļas, smaržas pārāk spēcīgas vai kaut kāds ēdiens ir pretīgs pēc garšas. Uztvert šo bērnu uzmanību var būt grūtāk, jo viņi visu laiku atrodas tādā kā sensorās informācijas bombardēšanā un piedzīvo pārslodzi. Turklāt, salīdzinājumā ar citiem bērniem, viņi šķiet inteliģenti no dabas – un tas ir pateicoties paaugstinātai jutībai pret informāciju un stimulāciju. Pieaugušie var uzskatīt, ka jūtīgi bērni pārlieku asi reaģē, taču tas ir vien viņu iekšējās pasaules atspoguļojums.

Kāda piecus gadus veca zēna mamma bija pārsteigta par dēla reakciju saistībā ar mūzikas stundas norises vietas izmaiņām: "Džeikobam tik ļoti patika mūzikas skolotāja, ka tad, kad viņai nācās mainīt stundu pasniegšanas vietu, mēs tai sekojām – no saules pielietas klases netālu no mūsu mājām uz tumšu pagrabu mūzikas skolā, kur viņa tagad pasniedz. Pirmajā stundā Džeikobs nekādi nespēja nomierināties jaunajā vietā un vairākas reizes izskrēja no klases. Otrajā stundā viņš tik ļoti satraucās, ka sāka lēkāt augšā-lejā un nejauši piezemējās uz skolotājas. Nākamajā dienā, kad viņš bija mierīgs, es viņam pavaicāju, vai nav kas tāds, kas viņam nepatiktu jaunajā vietā. "Lampas rūc," viņš paskaidroja. "Un tāpēc es neko nedzirdu," teica dēls."

Bērni – orhidejas ir daudz jūtīgāki pret audzināšanas metodēm – atkarībā no vides viņi vai nu vīst, vai uzplaukst. Kad viņi aug stresa apstākļos, tas uz viņiem atstāj lielāku ietekmi, nekā uz viņu vienaudžiem "pienenēm". Nelabvēlīgos apstākļos jūtīgi bērni biežāk cieš no psihiskiem traucējumiem, atkarībām un viņiem var būt tendence noteikumu pārkāpšanā. Taču, kad viņus audzina ideālos apstākļos un viņiem apkārt ir pieaugušie, kuri gatavi rūpēties, viņi attīstībā var pārspēt savus vienaudžus-pienenes: "Bērns – orhideja pārvēršas neparastā izsmalcinātā un skaistā ziedā". Attiecības, kurās aug šādi bērni, ir izšķiroša ietekme uz viņu attīstību.