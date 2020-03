IZM ieteikumi vecākiem, kā veiksmīgi organizēt attālinātu mācīšanos

Kopš pirmdienas, 23. marta, skolēni visā Latvijā nepieciešamo mācību vielu apgūst attālināti. Lai mācīšanās no mājām noritētu pēc iespējas veiksmīgāk, skolēnam ir nepieciešams vecāka atbalsts. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sagatavojusi ceļvedi vecākiem ar noderīgiem padomiem, kā palīdzēt bērnam organizēt mācību laiku.

Lielākajai daļai Latvija skolēnu mācīšanās attālināti ir svešs lauciņš. Taču līdzīgi ir arī ar daudziem pedagogiem. Pirmdien, 23. martā, visiem bija iespēja to izmēģināt pirmo reizi. Kā atzīst Valsts izglītības satura centrs (VISC), neskatoties uz pārslodzi vairākās e-platformās, sevišķi e-klase, pirmā attālinātā mācību diena bijusi veiksmīga. Sīkāku VISC vadītāja Guntara Catlaka viedokli par pirmo mācību dienu pēc pavasara brīvlaika lasi te.

Šobrīd, kad bērniem ir jāmācas attālināti, vecāku atbalstam mācību procesā ir liela nozīme. Kaut daudzi vecāki ir sašutuši par izveidojušos situāciju, jo nekad iepriekš nav saskārušies ar šādu pieredzi, galvenais ir saglabāt mieru, noticēt saviem un bērna spēkiem.

Pirmā lieta, ko vecāku ceļvedī izceļ Izglītības ministrija, ir atgādinājums, ka attālināta mācīšanās skolēnam prasa lielāku piepūli. Viņam viss jāapgūst pastāvīgi, sekojot līdzi skolotāju norādījumiem, kas var izklausīties vieglāk nekā patiesībā ir. Šī iemesla dēļ vecākiem būtu jāapbruņojas ar pacietību un arī bērnam jāizskaidro, ka šāds mācību process var veikties lēnāk nekā ierasts. Taču pēcāk, kad skolēns būs pieradis pie jaunā mācīšanās veida, viss veiksies raitāk.

Tālāk lasi vēl citus Izglītības ministrijas ieteikumus, kā bērnam atvieglot attālinātu mācīšanos.

Seko līdzi mācību norisei

Katrs skolotājs un skola ir izdomājuši savu veidu, kā organizēt attālinātās mācības. Ir skolotāji, kas e-klasē ievieto uzdevumus ar norādījumiem, citi jau iepriekš ir izveidojuši video lekcijas. Lai kādu attālinātas mācīšanas veidu būtu izvēlējušies tava bērna pedagogi, arī vecākiem ir svarīgi izprast, kas skolēnam ir jādara un kāds ir mācību grafiks. Tāpat būtu svarīgi noskaidrot, kā notiks saziņa ar skolotāju jautājumu un neskaidrību gadījumā.

Palīdziet iekārtot mācību vietu

Viena no lietām, kas palīdzēs skolēnam būt pēc iespējas efektīvākam, ir viņam iekārtotā mācību vieta. No tā, cik koncentrēties spējīgs mācību procesam mājās būs skolēns, ir atkarīgs gan galda novietojums, tā augstums, gan priekšmeti, kas uz tā atrodas un, protams, vide jeb istaba, kur rakstāmgalds novietots. Vairāk par to, kā pareizi iekārtot skolēna mācību vietu, lasi šajā rakstā.

Tikpat svarīgi ir arī sagatavot datoru mācību vielas ērtākai apguvei. Palīdzi bērnam nolādēt nepieciešamās lietotnes, kā arī pārbaudi, vai dators, kas tiks izmantots attālinātām mācībām, strādā atbilstoši un neapgrūtinās skolēna mācīšanos.

Kopīgi izplānojiet mācību dienu

Kad kopā ar bērnu esat iepazinušies ar skolas plānu mācību īstenošanai, pēcāk kopīgi izplānojiet turpmāko dienas ritumu. Bērns ir pieradis pie skolas izveidotās rutīnas, tāpēc arī mājās tā ir nepieciešama. Būtu lieliski, ja kopīgi spētu vienoties, ka katru dienu mācības uzsāksiet konkrētā laikā. Tāpat neaizmirstiet arī par pārtraukumiem, kas nepieciešami, lai nedaudz atpūstos un atgūtu spēkus.

Seko līdzi skolēna līdzdalībai mācībās

Palīdzi atvasei sekot līdzi paveiktajam un veido ieradumu mācīties saskaņā ar dienas plānu. Arī pēc mācību dienas beigām, Izglītības ministrija iesaka pārrunāt ar bērnu, ko viņš šodien iemācījies, kā viņam veicās ar attālinātu mācīšanos, kas sagādāja grūtības, bet kas šķita viegli. Tāpat noskaidro, vai viņam bija kādas neskaidrības vai jautājumi, kam nepieciešama skolotāja palīdzība.

Šajā laikā ir svarīgi, lai bērni saprot, ka, neskatoties uz to, ka mācību viela tiek apgūta attālināti, viņiem tāpat ir iespēja lūgt skolotāja vai vecāka palīdzību, ja kaut kas mācību procesā nav skaidrs. Iedrošiniet viņu jautāt nekavējoties un nekautrēties.