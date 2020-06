Izsists pamats zem kājām – potenciāls drauds pusaudža depresijai

Programmas īstenošanas laikā speciālisti galvenokārt strādā ar jaunieti, un viens no priekšnosacījumiem ir, lai viņš pats vēlas piedalīties programmā. PRC mēģina strādāt multidisciplinārā komandā. Tas nozīmē, ka katram jaunietim individuāli piemeklē labākos palīdzības sniegšanas veidus. Ar viņu strādā psihologs, reizēm piesaista mentorus, kuri ir gatavi neformālām sarunām ar jaunieti, piemēram, izejot ar viņu pastaigā un parunājoties ārpus kabineta sienām. Psihologs gan pamatā strādā kabinetā, izmantojot psiholoģiskās metodes. Tāpat jauniešiem ir iespēja vērsties pie fizioterapeita. Reizēm jauniešiem, kuriem varbūt mazāk ir nosliece uz depresiju, toties ir atkarību problēmas, piemēram, no datora, rodas problēmas ar muguru. Vēl komandā strādā uztura speciālists, narkologs, psihiatrs. Bet, tā kā pusaudža depresija ir saistīta ar visu ģimenes sistēmu, arī vecākiem ir iespējams un pat vēlams iesaistīties procesā. Viņiem ir iespēja saņemt psihoterapeita atbalstu. Ir vecāki, kuriem pašiem nepieciešama palīdzība, stāsta Ūdris.

"Strādājam transdiagnostiski – ja uzņemam jaunieti, kuram tiek novērota depresijas simptomātika, tas nenozīmē, ka strādājam tikai ar šiem simptomiem. Tad mēģinām izvirzīt prioritāti – tā brīža grūtības, piemēram, attiecības ar vecākiem vai vienaudžiem –, bet bieži vien tās ir vienkārši nepatīkamas, neizskaidrojamas sajūtas... Tā mēs izvirzām konkrētus mērķus un ar tiem arī strādājam. Iespēja sasniegt šos mērķus maina arī programmas garumu," saka Ūdris.

Garākais posms šajā programmā var ilgt līdz sešiem mēnešiem, bet tas var būt arī pusotrs mēnesis, kad pietiek ar kādām piecām sešām tikšanās reizēm. Depresijas simptomātika kādam var būt vieglāka, kādam – smagāka. Tiem, kuriem depresijas simptomi ir vieglākā formā, nereti atklājas, ka ir sociālas grūtības, piemēram, grūti veidot attiecības ar draugiem, līdz ar to parādās noslēgtība, nevēlēšanās komunicēt ar draugiem, motivācijas trūkums... "Ja tā ir vienīgā aktuālā problēma, tad arī palīdzam veidot attiecības," skaidro speciālists. Lai sasniegtu šo mērķi, ne vienmēr nepieciešamas 10 reizes, pietiek ar vairākām tikšanās reizēm, ja viņam šajā laikā izdodas atrast kopīgu valodu kaut ar vienu vienaudzi, viņš jau jūtas labāk. Programmā katram jaunietim paredzētas ne vairāk kā 10 tikšanās reizes ar speciālistiem, reizēm gan nepieciešama ilgstošāka palīdzība, bet šādus gadījumus vērtē individuāli, kopā cenšoties atrast piemērotāko risinājumu.

Depresijai nav konkrēta iemesla, tas ir simptomu kopums

"Depresijai nav skaidru robežu vai konkrētu cēloņu. Tas ir simptomu kopums, kas korelē savā starpā. Savukārt cēloņi ir meklējami biopsihosociālajā modelī – tie ir bioloģiski, psiholoģiski un sociāli ietekmes faktori," skaidro psihologs.

Ja jaunietim novēro nomāktību un motivācijas trūkumu, bieži arī parādīsies zema pašvērtējuma domas, trauksme, no kā arī veidojas depresija. Nevar arī precīzi pateikt, kas to izraisa. Piemēram, var būt bioloģiska predispozīcija – ja ģimenē kādam ir bijusi depresija – vecākiem, vecvecākiem –, tad arī pastāv risks, ka jaunietis bioloģiski to pašu var piedzīvot. Tā var būt iedzimta depresija, kas var parādīties viļņveidīgi, bez īpašiem iemesliem, un tas būs bioloģiskais faktors.

Taču ir arī vides ietekme, pirmkārt, vide ģimenē, kādas bijušas attiecības, kāda ir ģimenes struktūra, kā arī ārējās vides ietekme, piemēram, skola. Ja bērns ilgstoši skolā dzīvo nelabvēlīgā vidē, tas arī atstāj sekas. Ja bērnam pašam ir pietiekami daudz resursu, ja ģimene ir atbalstoša, laicīgi var reaģēt, tad šis stāvoklis nenonāk līdz depresijai.

Pēdējā laikā speciālistus satrauc vēl kāda populāra tendence – graizīšanās. Ne vienmēr tas saistīts ar depresiju, bet jauniešiem populāra ir graizīšanās, darīt sev pāri. Šī ir viena no lietām, ko vecāki var pamanīt. Ja pamana, tad noteikti jāmeklē palīdzība. "No vienas puses, tas ir šausminoši un var būt riskanti, bet, no otras, – veids, kā jaunietis tiek galā ar savām emocijām. Kad tās ir pārāk lielas, sāpīgas, lai tās pieļautu, akceptētu šajā mirklī, tad iegriešana sev ļauj to visu pārorientēt uz fiziskām sāpēm. Taču tā ir skaidra pazīme, ka kaut kas nav kārtībā, un ir svarīgi meklēt profesionālu palīdzību," skaidro Ūdris.

Galvenais ir pamanīt, atbalstīt un reaģēt, meklējot speciālistu palīdzību. Ja arī tavā ģimenē radušies līdzīga veida sarežģījumi, te atradīsi informāciju par Pusaudžu resursu centru un speciālistu pieejamību.