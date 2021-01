Ja bērns piedzimst ātrāk – vai maternitātes pabalstu par pirmsdzemdību atvaļinājumu apmaksā pilnībā?

Māmiņa gaidību laikā Latvijā, ja stājusies uzskaitē līdz 12. grūtniecības nedēļai, pirmsdzemdību atvaļinājumā var doties jau 70 dienas pirms noteiktā dzemdību datuma. Tomēr mazuļa piedzimšanas laiks nav akmenī kalts – tas var piedzimt ātrāk par nolikto dzemdību datumu. Vai šādā gadījumā sievietei maternitātes pabalsts, kas saņemts par 70 pirmsdzemdību atvaļinājuma dienām, jāatmaksā? To "LVportāla" e-konsultāciju sadaļā skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

"No šodienas, 04.01.2021., man ginekologs izsniedza B darbnespējas lapu uz 70 dienām (līdz 14.03.2021.), jo laikus stājos uzkaitē. Ja bērns piedzims agrāk nekā 14.03.2021., vai, iesniedzot iesniegumu maternitātes pabalsta 2. daļas izmaksai (56 vai 70 dienām, atkarīgs no dzemdību iznākuma), man tiks atņemtas nost tās dienas, par kurām jau tika izmaksāts? Piem., bērns dzims 21.02.2021. Es iesniegšu maternitātes 2. daļas izmaksai iesniegumu. Vai no 56 dienām tiks atņemta 21 diena nost (no 21.02.–14.03.)?" vaicā Kristīne.

"Maternitātes pabalstu piešķir un izmaksā par visu grūtniecības atvaļinājuma un dzemdību atvaļinājuma laiku, ja sieviete neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus vai ja pašnodarbināta sieviete zaudē ienākumus," paskaidro Anita Jakseboga, VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte.

Eksperte arī skaidro, ka maternitātes pabalstu piešķir un izmaksā par 70 grūtniecības atvaļinājuma dienām un 56 vai 70 dzemdību atvaļinājuma dienām (atkarībā no tā, vai dzemdībās bijuši sarežģījumi), par kurām ārsts izsniedzis darbnespējas lapu. No šī piešķirtā pabalsta nekas netiek atskaitīts vai samazināts.