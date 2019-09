"Pārsūti šo vēstuli piecām savām vislabākajām draudzenēm, un tava vēlēšanās piepildīsies." Līdzīgā stilā noslēdzas daudzas ķēdes vēstules – gan tās, kuras kādreiz jaunieši rakstīja ar roku, gan tās, kuras pašlaik bērni pārsūta viens otram savos tālruņos. Tomēr ne visas šāda veida vēstules var uztvert kā nevainīgu joku, jo netrūkst arī tādu ziņu, kas bērnus patiesi nobiedē. Nepārsūtīšanas gadījumā tiek draudēts ar nāvi, mirušu bērnu atrašanu savās mājās vai citu šausmu pieredzēšanu. Turklāt pa bērnu tālruņiem klejo arī ziņas, kuru autori esot vardarbīgā nāvē miruši bērni.

Portāla "Cālis" rīcībā ir nonākušas vairākas šāda veida ziņas. To saturs ir ļoti atšķirīgs – no draudzīga un šķietami naiva līdz patiesi biedējošam. Speciālisti norāda, ka šādas ziņas nav retums – tās saņem un pārsūta ļoti daudzi bērni. Reakcija var būt dažāda. Kāds pasmiesies un ziņu izdzēsīs, cits to pārsūtīs, domādams, ka joko, kāds pastāstīs vecākiem, jo būs nobijies. Speciālisti norāda, ka vissliktākajā pozīcijā ir bērni, kurus saturs nobiedē un kas nevienam par to nestāsta.

Par to, kā rīkoties, lai bērnam ķēdes vēstules nenodarītu pāri, un kā saprast, vai atvasi kaut kas ir nobiedējis, vaicājām Latvijas Drošāka interneta centra vadītājai Maijai Katkovskai un psihoterapeitei Intai Zīlei.

Piedāvājam ieskatīties arī trīs ķēdes vēstuļu fragmentos. Gramatikas un stila kļūdas tajās nelabojām. Kā norāda speciālisti – vecāku uzdevums ir palīdzēt attīstīt bērna kritisko domāšanu. Skaidrojums, ka teksts, kas izskatās pēc slikta tulkojuma, nav uzticams un to nevajadzētu uztvert nopietni, ir viens no soļiem atvases pasargāšanā.