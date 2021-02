Jāatsakās no attiecībām, kādas tās bija. Kad meita pieaug

"Bet pat ja meitene, no kuras māte pieprasa puritānisku uzvedību, protestējot, maina partnerus vienu aiz otra, tas neliecina par viņas juteklības attīstību," uzsver Anna Kazakova. "Viņa rīkojas par spīti, nevis dara to, ko vēlas. Tas nozīmē, ka atkarība no mātes saglabājas, tikai paradoksālā formā."

Tas, ko mēs sakām, iespējams, ir pretrunā ar ideju par vareno mātes mīlestību. Kā tikai nav apdziedāts tādas mātes tēls, kura visu sevi veltījusi bērniem!

Taču ko šāda pašupurēšanās nodara meitai? No kurienes viņai gan zināt, ko nozīmē mīlēt vīrieti, ja māte nav rādījusi šādu piemēru savās attiecībās ar viņas tēvu vai citu partneri? – psihoanalītiķes uzdod rezonējošu jautājumu.

Divas sāncenses?





Taču neaizmirsīsim vēl par vienu sievietes šķautni – sieviete, vīra līdzgaitniece. Tā ir tikai viena no daudzām lomām. Bet, ja tā sievietē izrādās spēcīgākā, par viņas dzīves centru kļūst vīrs vai partneris. Un pārējās sieviešu dzimtes pārstāves viņa uztver kā potenciālu draudu. Tas var attiekties arī uz arvien uzziedošo meitu, pret kuru tēvs ir maigs.

Māte un meita var pat neapzināties, ka kļuvušas par sāncensēm, bet cīņa starp viņām ir nopietna.

"Edgars ir mans trešais vīrs," stāsta 43 gadus vecā Anna. "Kad mēs apprecējāmies, meitai bija divi gadi, un viņš kļuva viņai par īstu tēti. Tagad jau viņa kļūst par spilgtu meiteni, bet rītos, tāpat kā agrāk, var pastaigāties pa dzīvokli naktsdrēbēs, nekaunoties no vīra. Bet viņš acīmredzami tīksminās par viņu. Es nepieļauju, ka viņam varētu rasties kaut kādas aizliegtas domas, viņš nav tāds! Bet vienalga nejūtos kā sevī..."

"Attiecības mainās," komentē speciāliste. "Meita attālinās, simboliski pāriet pameitas lomā. Vai, tieši otrādi, jūt savu visvarenību: viņa ir uzvarējusi māti!

Ir iespējamība, ka arī vēlāk viņa izvēlēsies "ne savu" vīrieti – par sevi vecāku partneri, it kā "izejot pie tēva". Lai kā arī nebūtu, viņai nebūs mātes, uz kuru varētu paļauties, kura saprotu, pieņem un sasilda."

Bet arī ja sievietei nav partnera, tas negarantē, ka viņa nesacentīsies ar meitu. Māte var iedvest, ka meita ir nepievilcīga un noniecināt mostošos sievišķību, lai viņa nekļūtu par uzvarētāja sacensībā.

Aiz vēlmes apstādināt laiku var slēpties nepieaugusi personība







Foto: Pexels.com



Šāds sižets simboliski ir izspēlēts pasakā par Sniegbaltīti.