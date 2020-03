Jauna diena, jauns kašķis: kā tikt galā ar brāļu un māsu strīdiem

Lai gan augt ģimenē ar vēl vismaz vienu māsu vai brāli noteikti ir interesantāk, šim modelim piekabē nāk arī daudz izaicinājumu, un viens no tiem saistīts ar savstarpējo sāncensību. No tās izbēgt ir teju neiespējami, tādēļ gandrīz visi vecāki piedzīvo posmu, kad gribas no nezināšanas, kā kašķu kamolus nomierināt, plēst matus no galvas. Ko bērni šādā veidā cenšas pateikt un kā bezizejas situācijās rast risinājumu, skaidrojuši "Mom Junction" eksperti.

Strīdi un sāncensība bērnu starpā var būt atšķirīga, ņemot vērā viņu vecumu. Piemēram, ja ģimenē tiek audzināti dvīņi vai abas atvases piedzimušas ļoti īsā laika sprīdī, bērni var strīdēties par šķietamiem sīkumiem – to, ka otrs ieņēmis viņa vietu mašīnā, uzvilcis tādas pašas krāsas kreklu vai apēdis pēdējo kūkas gabaliņu. Ja ģimenē jau ir viens bērniņš, jaunpienācēja ierašanās kompānijā var likt vecākajam justies atstumtam, redzot, ka mamma daudz vairāk uzmanības un rūpju velta viņam. Savukārt, ja bērniem ir liela gadu starpība, jaunākais var justies nokaunējies un "apdraudēts" lielākā brāļa vai māsas talantu un spēju dēļ.

Pieci iemesli sāncensībai un kašķiem

Individualitāte

Bērniem augot, viņi attīsta specifiskas prasmes un iemaņas, tādējādi cenšoties atšķirties no otra. Viņi nevēlas tikt skatīti kā "bērni kopumā", bet gan individualitāte un personība, tāpēc tik ļoti cenšas savus īpašos talantus no brāļa vai māsas sargāt. Lai gan visi ģimenes bērni tiek audzināti vienādi, tas negarantē līdzību raksturos. Piemēram, ja viens bērns ir ekstraverts, bet otrs vairāk noslēgts un atturīgs, vai arī, ja viens ir atkarīgāks no vecākiem, bet otrs cenšas vienmēr gūt vecāku apstiprinājumu, kašķēšanās savā starpā ir ļoti iespējama.

Nespēja izteikties

Reizēm bērni strīdas ar māsām un brāļiem, kad piedzīvo tādas nepatīkamas sajūtas kā nogurumu, izsalkumu vai garlaicību. Tā kā viņi vēl nav iemācījušies un līdz galam nesaprot, kā par savām sajūtām informēt vecākus, pagrūžot, paraustot aiz rokas vai bļaujot, viņi var emocijas izlikt uz vienu no tuvākajiem radiniekiem. Starp citu, reizēm bērni vienkārši nezina veidus, kā pavisam mierīgi un dabiski iesaistīties otra veidotā aktivitātē, tāpēc uzmanību piesaista ar negantu uzvedību, rosinot strīdus.

Vecāku uzvedība

Pieaugušie bērniem ir kā paraugs – lai gan varētu šķist, ka no attiecību veidošanas mazs ķipars, kas nesen iemācījies patstāvīgi saģērbties, neko daudz nesaprot, tā vis nav taisnība. Lielākoties viņiem nav ne mazākās nojausmas par vecāku strīdu saturu, taču viņi redz, kā viņi attīsta situācijas – paceļ balsi, sit ar dūri pret galdu, noved viens otru līdz asarām un tamlīdzīgi. Ja vecāki spēj domstarpības atšķetināt mierīgā ceļa, bērniem netiks rādīts agresīva tipa piemērs, kuru pēcāk "pielietot" pret citiem bērniem mājās un ārpus tās. Nenoliedzami, lielāko iespaidu uz bērna uzvedību nākotnē atstāj vecāku ikdienas darbības, kas vērstas tieši uz viņu.

Stress

Skolas vecuma bērnos un jauniešos stress var ņemt virsroku, kas var rasties no uztraukuma par atzīmēm, nesaskaņām ar skolotājiem, vienaudžiem, nespējas apgūt uzdoto u.c. Ņemot vērā, ka daudzi cilvēki pieaugušā vecumā nespēj tikt galā ar stresu, bērnam šīs sajūtas ir pilnībā svešas, tāpēc viņā var zust arī tolerance un iecietība pret citiem, kā rezultātā pieaug arī strīdi ar māsām un brāļiem. Jāpiebilst, ka arī stress vecāku dzīvēs var atstāt negatīvu iespaidu uz bērnu un palielina ķildu risku, piemēram, ja pieaugušie nav noskaņojumā kopīgi pavadīt laiku, doties ārpus mājas vai izklaidēties, kas bērna ikdienā radītu vairāk prieka.

Bērns ar īpašām vajadzībām

Atvase ar īpašām vajadzībām prasa lielu vai reizēm pat nedalītu vecāku uzmanību, ko pārējie bērni var nesaprast. Protams, šeit viss atkarīgs no vecuma, taču jebkuram bērnam un pusaudzim var būt grūti pieņemt to, ka vecāku attieksme un šķietami arī rūpes par visiem nav vienādas.