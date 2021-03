Jautājums un atbilde: astoņus gadus vecais dēls nemitīgi pieprasa uzmanību

"Man jau ir liels bērns – otrklasnieks, astoņus gadus vecs. Un nekādi nevar pats mierīgi parotaļāties. Lai ko viņš nedarītu, pastāvīgi dzirdams: "Mammu, paskaties! Mammu, re, kā es protu! Mammu, paskaties, kā es uzbūvēju!" Un tad seko gari stāstījumi par viņa mašīnām, kosmosa kuģiem, zombijiem utt. Labi, es jau neko nesaku – vienu, divas, trīs reizes paskatījos. Bet pēc tam jau sāk kaitināt, jo ar savām lietām absolūti nav iespējams nodarboties, kur nu vēl pastrādāt... Kā likt bērnam saprast, ka bez viņa mammai ir arī savas intereses?" pēc speciālista padoma taujā mamma Valentīna.

Portālā "Parents" atbild psiholoģe Aleksandra Aņisimova:

"Jaunāko klašu vecuma bērni ir ļoti emocionāli. Un tas ir normāli. Viss, ko viņi redz, dara un jūt, viņos izraisa emocionālu atbildes reakciju. Patlaban viņi vēl tā neprot, kā pieaugušie, – kontrolēt savas jūtas.

Kad bērns priecājas – viņš patiesi priecājas! Un tieši tāpat arī skumst, bēdājas un brīnās. Un ar saviem pārdzīvojumiem dalās ar sev vistuvākajiem cilvēkiem. Ar jums.

Ar laiku bērni labāk sāk kontrolēt sevi, kļūst emocionāli daudz stabilāki. 15 gadu vecumā mežonīgas dejas sabiedriskā vietā, kliegšana un kaprīzes veikalā kļūs arvien retākas. Bet tieši tagad jūsu bērns ir atklāts, patiess un spontāns. Drīz šis etaps pāries, tāpēc – izbaudiet šo brīdi!

Jūsu jautājums norāda uz problēmām ar personīgo robežu noteikšanu. Jūs esat koncentrējusies uz šķīvīša mazgāšanu, bet no istabas atskan kliedziens ar bezierunu uzmanības pieprasījumu? Un ar cerību, ka šī uzmanība nekavējoties tiks saņemta.

Apstājieties. Jā, jā, ar šķīvīti rokās. Un pavaicājiet sev: "Ar ko esmu aizņemta? Vai es vēlos novērsties no tā? Cik svarīgi tagad ir nepārtraukt šo nodarbi?" Nevēlaties, lai jūs kāds pārtrauc? Nevajag! Pēc tam parunāsieties ar dēlu. Šķiet, kāda gan banāls padoms! Taču jūsu bērns var arī neapzināties, ka, piemēram, vārīt zupu – tas jums ir svarīgs un atbildīgs process.

Ar bērnu var jau iepriekš vienoties: "Tagad es būšu aizņemta, un mani nedrīkst traucēt. Tas man ir ļoti svarīgi. Kad pulkstenis rādīs seši, es atbrīvošos. Tu vienmēr vari ienāk virtuvē un pārbaudīt, cik rāda pulkstenis. Sarunāsim, ka tu tikmēr saliksi savu dinozauru, bet pēc tam to man parādīsi."

Palūkosim citu situāciju. Jums ir jāstrādā. Svarīgs brīdis! Jūs sēžat pie galda un noraizējusies klabināt klaviatūru? Ar sejas izteiksmi, kas neapšaubāmi rāda, ka esat saskumusi? Gaidiet – jūsu mazais varoni jūs izglābs. Mamma tur skumst, mammai tur ir slikti. Lūk, es tagad viņu iekarošu kā liela zivs, un viņa pārstās ciest, jo, kad mēs ar mammu rotaļājamies "dinozauros", viņa ir tik jautra! Parādiet, cik vien spējat, ka to, ko darāt, darāt ar prieku, ka tas ir lieliski! Strādāt ir labi un interesanti. Vienmēr izmantojiet iespēju būt savam bērnam par piemēru.

Paškontroles jautājumi. Vai jūsu bērns zina, cik svarīgi tas ir jums, ko darāt? Vai viņš ir lietas kursā, ka jums nedrīkst novērst uzmanību? Vai arī jūs pati esat viņam to iemācījusi, ka uzreiz pēc jebkuras skaņas, kas pauž neapmierinātību, jūs skrienat pie viņa? Jūs esat galvenais piemērs savam bērnam. Ja pati sevi necienāt, savas lietas uzskatiet par mazsvarīgākām, nekā citu, tad to pašu jau jūs mācāt arī savam bērnam. Vai vēlaties, lai viņš tā uzvestos arī pieaugušo dzīvē?

Turklāt personīgās robežas sniedz izpratni par labo un ļauno. Pareizo un nepareizo. Stabilitāti un drošību pasaulē, tās paredzamību. Robežu trūkums, kuras bērns cenšas uztaustīt pie mātes, rada viņā trauksmi un bailes.

Vai jūs pati aizsargājat savas personiskās robežas? Manas lietas, mans apģērbs, mana krūzīte galu galā! Ko bērns var iemācīties no jums? Lūk, tas ir mūsu kaķis! Lūk, tā ir viņa bļodiņa! To nedrīkst aiztikt, kad kaķis ēd. Pēc tam viņu par paglaudīt, ja viņš neiebilst. Ja bērns iemācīsies kaķi neaiztikt un nevilkt prom no bļodiņas, viņš arī mammu spēs palaist pastrādāt pie datora. Esiet konsekventa. Un ja esat gatava sākt – nepadodieties."

