Jautājums un atbilde: bērns dārziņā nepilda audzinātāju prasības

"Piecus gadus vecs bērns nepilda dotos uzdevumus bērnudārzā, neklausa audzinātājas. Kad visi bērni kopā kaut ko dara, dēls sēž un novēršas. Mājās viņš visu izpilda, bet dārziņā – nē! Tas pats ir muzikālajās nodarbībās. Visi dejo, viņš atkal dauzās. Pats pēc dabas bērns ir paklausīgs un nebūt ne kaitniecisks. Runājos ar viņu – rezultāta nav. Ko darīt?" pēc padoma taujā kāda noraizējusies mamma.

Atbildi portālā "Parents" sniedz bērnu psiholoģe Nataļja Naumova:

"Jūsu bērns nepilda uzdevumus dārziņā, bet mājas apstākļos veiksmīgi ar tiem galā. Kas par lietu? Būtu ieteicams pārbaudīt neiroloģisko statusu. Neirologs novērtētu refleksu darbību, noteiktu, vai bērnam nepiemīt paaugstināts vai pazemināts ķermeņa tonuss, kā arī, vai uzmanības koncentrēšanās līmenis ir normā. Ārsts var nozīmēt arī papildu izmeklējumus.

Ir svarīgi pārbaudīt augstāko psihisko funkciju darbību, lai novērtētu, cik labi bērns attīstās. Ar šo jautājumu nodarbojas bērnu neiropsihologs. Speciālists noskaidros, kādēļ bērns nevar izpildīt uzdevumus, strādājot grupā, un sniegs rekomendācijas. Iespējams, jūsu bērnam ir nepieciešama individuāla pieeja, kuras bērnudārzā nav.

Dažreiz sarežģījumi ar uzmanības koncentrēšanu mēdz būt tādēļ, ka bērnam līdzās ir citi bērni, un viņš nevar koncentrēties. Zinot, ka viņam kādu uzdevumu būs grūtāk izpildīt nekā citiem bērniem, viņš var speciāli visiem censties novērst uzmanību, traucēt un parādīt, ka ir huligāns, tādā veidā slēpjot savas vājības un pārdzīvojumus. Tāpat "sliktas" uzvedības iemests var būt lēnāka nervu sistēmas darbība. To pavada paaugstināts satraukums, impulsivitāte agrīnā bērnībā, esot līdzās citiem bērniem. Un bērnam ir grūti "ieslēgt" bremzēšanu un pārslēgties uz uzdevuma pildīšanu. Dažreiz viņš vēlas darīt tikai to, ko pats grib, nevis to, ko konkrētajā brīdī no viņa prasa audzinātāja. Par šo spēju reaģēt atbild konkrēta galvas smadzeņu daļa, "uzraugot" personas kontroli pār savu uzvedību, spēju pievērst uzmanību.

Šajā rakstā atradīsi ieteikumus, kā uzlabot bērna koncentrēšanās spējas.

Ir ļoti svarīgi iziet agrīno diagnostiku un noteikt, kāda palīdzība bērnam nepieciešama. Bērnu psihologs noskaidros, vai zēnam nav kādas problēmas. Iemesli tam, ka viņš nevēlas dārziņā pildīt audzinātāju dotās prasības, var norādīt uz daudz sarežģītākām attiecībām ar audzinātājām. Iespējams, viņas salīdzina bērnu panākumus un runā par to visu klātbūtnē: "Lūk, paskaties, Māra par tevi labāk uzzīmējusi!" Tas ir nepieļaujami. Tāda attieksme bērnam veido pazeminātu pašvērtības sajūtu. Un bērns var apzināti atteikties no uzdevumu izpildes, un spēlēt klauna lomu, lai būtu interesants un ievērojams citu bērnu acīs. Salīdzināt var tikai konkrēta bērna sasniegumus – kā viņam veicās iepriekš, bet kā tagad, kad viņš ir pacenties. Piemēram: "Albert, šodien tu cilvēciņu uzzīmēji labāk nekā vakar. Malacis!" Iemeslu var būt daudz, tādēļ ir svarīgi veikt diagnostiku pie speciālista. Un pēc tam sekot viņa rekomendācijām. Tad arī bērnam viss izdosies!"