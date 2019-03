Kā atpazīt, vai tavs bērns nav kļuvis par seksuālās uzmākšanās upuri internetā

Ja vecākiem ar bērniem nav izveidojušās tuvas attiecības, pilnīgi iespējams, ka bērns, īpaši pusaudžu vecumā, vecākiem nestāstīs visu, kas ar viņu notiek. Tas attiecas ne tikai uz attiecībām ar vienaudžiem reālajā dzīvē, bet arī interneta vidē. Turklāt tas notiek daudz biežāk, nekā gribētos domāt.

"Centrs Dardedze" sācis sociālo kampaņu "Par vērīgiem vecākiem. Pamani, KAD esi vajadzīgs!". Tās mērķis ir uzsvērt vecāku būtisko lomu, sargājot bērnus un pusaudžus no seksuālas vardarbības riskiem internetā, vēršot vecāku uzmanību uz tiem faktoriem, kas var kaitēt pusaudzim, un uzsverot, ka seksuāla uzmākšanās, izmantojot interneta starpniecību, ir viens no izplatītākajiem apdraudējumiem bērnu un pusaudžu drošībai. Tā, piemēram, pērn jaunākie seksuālās izmantošanas upuri internetā bija sešus un septiņus gadus veci bērni. Plašāk par problēmas apmēriem Latvijā un pasaulē lasi šajā rakstā, bet šoreiz aplūkosim, kā vecāki atpazīt, vai viņu bērns nav nonācis seksuālās uzmākšanās upura lomā.

Pāridarītājam raksturīgā uzvedība

Upura meklēšana internetā aktīvo bērnu vidū.

Upura interešu un emocionālo vajadzību iepazīšana. Daudzos gadījumos pāridarītājs analizē informāciju, kuru bērns publicē internetā, galvenokārt sociālajos tīkos, un pēc tam izmanto iegūtās zināšanas saziņā ar bērnu.

Bērna uzticības iegūšana.

Nodibinot attiecības, pāridarītājs cenšas sadraudzēties ar bērnu. Uzmanīgi vēro to un cenšas pieradināt pie sevis. Izrāda ieinteresētību par bērna pārdzīvojumiem un problēmām.

Bērna izolēšana un informācijas vākšana.

Pāridarītājs mērķtiecīgi vērš bērna uzmanību uz tā tuvākās vides trūkumiem, piemēram, uzmanības trūkumu no vecāku un vienaudžu puses. Turklāt pāridarītājs rada par sevi priekšstatu kā par patiesi tuvu personu, mudina bērnu turēt viņu attiecības slepenībā.

Pozitīvā atbalsta izmantošana.

Pāridarītājs ir laipns pret bērnu, izrāda uzmanību un apdāvina.

Intīmu tēmu skaršana.

Pāridarītājs pieradina bērnu pie seksuāla kontakta idejas.

Mudināšana uzvesties riskanti.

Galvenokārt rādot pornogrāfiska rakstura materiālus ar mērķi izraisīt bērna interesi un pieradināt pie seksa tematikas; mudināšana uzņemt savas intīmās bildes.

Atbildības pārnešana uz bērnu.

Šantāža.

Kādā no attiecību posmiem pāridarītājs, kura rīcībā ir kompromitējošu sarunu ieraksti, erotiska rakstura fotoattēli vai video ar bērna piedalīšanos, piedraud tos publiskot, pieprasot tikties vai atsūtīt nākamos materiālus.

Bērna – seksuālās uzmākšanās upura – uzvedības piemēri



Parasti māte un tēvs pazīst sava bērna tipisko uzvedību – kā bērns ikdienā reaģē, kas tam sagādā prieku. Ja bērna uzvedībā kaut kas ir mainījies, bet tu nezini kāpēc, iespējams, tas var būt signāls uztraukumam. Pievērs īpašu uzmanību šādām pazīmēm:

attālināšanās, skumjas, sliktāks garastāvoklis;

garastāvokļa svārstības;

pārmērīga noslēpumainība, īpaši attiecībā uz to, ko bērns dara internetā (tālruņa/planšetdatora ekrāna slēpšana, iziešana no istabas, kad saņem ziņojumu utt.);

tikšanās vai vēlme tikties ar nepazīstamiem cilvēkiem, vienlaikus nevēloties par to runāt;

nevēlēšanās atstāt tālruni/planšetdatoru, stress un pārmērīgi emocionālas reakcijas situācijā, kad nav piekļuves internetam;

agresīva uzvedība, domas par pašnāvību.



Sarunām par tā saucamajiem grūtajiem tematiem vajadzētu kļūt par dabisku, bērna vecumam piemērotu ikdienas elementu, nevis vienreizēju notikumu. Atceries, lai tas būtu dialogs, nevis priekšlasījums – esi ieinteresēts tajā, ko domā, jūt, ir novērojis un pieredzējis bērns.

Izmanto iespēju, kad bērna attīstībai svarīgas tēmas, piemēram, draudzība, attiecības, seksualitāte, atšķirīgais cilvēkos, neiecietība, pusaudžu problēmas, bīstama uzvedība u.tml., parādās plašsaziņas līdzekļos, filmās vai seriālos, padarot to par iemeslu uzsākt sarunu, par iespēju uzzināt bērna domas par šo tēmu. Ja tev ir grūti par kaut ko runāt ar savu bērnu, nevajag to slēpt. Pirmkārt, tas tāpat būs redzams tavā izturēšanās veidā, otrkārt, runājot tu parādi savam bērnam, ka pat ja tēma ir sarežģīta vai neērta, tad ir vērts par to runāt.

Tuvas attiecības



Runā ar bērniem par dažādām izjūtām, kuras piedzīvojam attiecībās ar citiem cilvēkiem, piemēram, mīlestība, iemīlēšanās, romantiskas jūtas, kaisle. Pievērs uzmanību dažādām emocionālām vajadzībām, kuras varam apmierināt attiecībās, piemēram, vajadzība būt svarīgam, mīlētam, uzklausītam utt.

Paskaidro bērnam, ka dažreiz attiecības starp cilvēkiem var būt kaitējošas. Parunā ar viņu par manipulāciju, atkarību un tuvības ļaunprātīgu izmantošanu.

Kopā aizdomājieties par to, ko attiecībās nozīmē un kā konkrēti izpaužas: cieņa, sapratne, uzticība, godīgums, veselīga komunikācija, atbalsts un veselīgas robežas. Svarīgi, lai tie nebūtu tukši vārdi. Ja vari, sniedz piemēru no savas pieredzes. Nebaidies stāstīt arī par savām neveiksmēm, kļūdām, to, kā juties pusaudžu vecumā.