Kā atradināt bērnu no knupja Montesori manierē un citas metodes

Mūsdienās zīdeklis (māneklītis) jeb knupis, "sose", "pups" – kā nu kura ģimene šo mierinājumpriekšmetu dēvē – ir tas, kas bērnam palīdz nomierināties jau no zīdaiņa vecuma. Lai arī cik parocīgs māneklis ikdienas solī jaunajiem vecākiem nebūtu dažādu niķu un krīžu brīžos, pienāk brīdis, kad mazulis no knupja lietošanas ir jāatradina. Kā šo darbiņu paveikt?

Laikā, kad Marija Montesori izstrādāja pedagoģiskās vadlīnijas, kas šobrīd kļuvušas samērā populāras vecāku vidū, pielietojot radošus paņēmienus audzināšanā mājas apstākļos, Montesori manierē iekārtojam ne vien bērnistabu, bet arī ļaujam bērnam apgūt vienkāršas lietas. Arī atradināšanos no knupja var piekopt šīs pedagoģijas manierē – veidā, kas respektē bērnu, darīts ar mīlestību, taču efektīvs.

Pēc Montesori pedagoģijas uzskatiem, ideālā gadījumā, zīdainim pat netiek piedāvāts māneklītis. Taču dzīve ir dzīve un nereti zīdainis līdz gada vecumam vai mazulis, kas pārsniedzis gada vecumu un tūlīt sasniegs divu vai trīs gadu vecumu, joprojām ir pieķēries knupim. Kvalificēta Montesori pedagoģe, vairāku grāmatu autore un divu bērnu mamma Simona Deivisa savā vietnē "The Montessori Notebook" dalījusies ar padomu, kā no mānekļa jeb knupja mazuli atradināt saudzīgā manierē.

Knupis ir tas palīgpriekšmets, kas mazulim rada miera un komforta sajūtu, ja pie tā veidojies pieradums jau no agrām dienām. Taču, mazulim pieaugot un kļūstot arvien apzinātākam, no mānekļa atteikties būs arvien grūtāk, tāpēc pedagoģe iesaka ideālā gadījumā no tā atvadīties līdz 18 mēnešu vecumam. Aptuveni divus gadus vecs bērns, kurš joprojām pieķēries knupim, to redz kā daļu no sevis, un šajā vecumā izteikta vēlme pēc mānekļa lietošanas var tikai pieaugt.

Pirmais paņēmiens – ierobežo lietošanu. Ja bērns mānekli izmanto dienas laikā, lai sevi mierinātu satraukuma brīžos, knupja izmantošanu kontrolē. Deivisa iesaka bērnam ļaut knupi lietot, piemēram, tikai ejot gulēt. Veiksmīgākai ierobežošanai, ieteicams no rīta, tiklīdz mazulis pamodies, paslēpt knupi visaugstākajā plauktā – tā roka pēc knupja nesniegsies ne mammai, ne bērnam grūtajos dienas brīžos. Ja bērns taujā pēc savas mīļlietas, atbildi, ka tas paredzēts tikai gulētiešanai – tā vietā piedāvā mazulim samīļoties vai kā citādi mierini bērnu viņa nervozajos brīžos. Piemēram, piedāvājot paturēt un samīļot kādu plīša rotaļlietu, nodziedāt dziesmiņu vai paskatīties, kas notiek ārā pa logu. Tādā veidā novērsīsi bērna uzmanību no domām par piesūkšanos māneklim.

Otrais paņēmiens – atbrīvošanās no mānekļa pavisam. Kad nedēļu vai ilgāku laiku savam bērnam esi ierobežojis pieeju knupītim, Deivisa iesaka atbrīvoties no tā pavisam. Tas nozīmē, ka mājās nedrīkst būt pat dziļi atvilktnē vai skapjaugšā paslēpts rezerves knupis. "Šajā laikā bērnam būs vajadzīgi papildu apskāvieni pat dažas dienas vai nedēļu, atkarībā no bērna," norāda Montesori pedagoģe.

Šajā laikā, kad māneklis vairs nav pieejams, noderīgi ir piedāvāt bērnam alternatīvas, kas palīdzēs tikt galā ar nervu sistēmas vajadzībām stresa brīžos, kad mazulis tik ļoti vēlas savu mīļo knupi. Piemēram, vari dot bērnam sūkt dzeramo jogurtu no krūzītes ar salmiņu; pūst burbuļus; palasīt grāmatu, paspēlēties ar mīļmantu; pūst burbuļus ūdens glāzē ar salmiņu; masējot noberzties ar dvielīti pēc dušas vai vannas (tas bērnu nomierinās); cieši apskaut; mīcīt plastilīnu; cieši saspiest gumijas rotaļlietas.

Ja it nekas neizdodas, Deivisa iesaka novirzīt domas un paskaidrot, piemēram, ka knupis nepieciešams citam zīdainītim. Tāpat, ja nepavisam neizdodas atvadīties no knupja, var nedaudz iegriezt tā silikona vai lateksa daļas galā, lai knupis kļūtu nelietojams. Tādā veidā varēsi mazulim paskaidrot, ka māneklis ir bojāts un jāizmet.

Tāpat Deivisa aicina nepadoties – mazuļa atradināšana no mānekļa var nevesties tik ātri un viegli. Visgrūtākās būs pirmās dienas, bet svarīgi ir izturēt vismaz nedēļu. Pēc aptuveni septiņām dienām bērnam būs izveidojušies citi ieradumi, un no mānekļa varēsiet atvadīties.

