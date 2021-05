Kā sagatavoties, lai iestātos pasaules labākajās universitātēs

Nav viegla veida, kā iestāties pasaules vadošajās universitātēs. Nav nozīmes, vai skatāties kādā no augstskolu līgām kā "G9" Ķīnā, "Efeju līgu" ASV vai "Russell Group" Lielbritānijā. Augstākā līmeņa un elitārās universitātes saņem ārkārtīgi daudz pieteikumu, bet uzņemšanas īpatsvars bieži vien svārstās no pieciem līdz 10 procentiem vai pat mazāk.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ir skaidrs, ka, piesakoties augstskolā, jāpierāda sava mērķtiecība un spēja sasniegt augstāko novērtējumu. Kad students plāno iesniegt pieteikumu pasaules vadošajās universitātēs, viņam jāatceras, ka jābūt izcilam kandidātam ar nevainojamu akadēmisko sniegumu. Jāsaglabā līdzsvara izjūta, realitātes sajūta, jo konkurence ir ļoti asa.

Jautājums: kas ir tas, ar ko jūs izceļaties? Atbilde – tas ir kas vairāk nekā tikai atzīmes.



Veiksmīga iestāšanās universitātē ir ilgs process, un pieteikumi bieži vien tiek nosūtīti daudz ātrāk nekā gadu pirms studiju sākuma. Lai paaugstinātu bērna iespējas iestāties universitātē, ir svarīgi rīkoties organizēti. Ir vērts sākt sagatavošanās darbus jau dažus gadus iepriekš, kopā ar skolēnu, vecākiem un skolu. Ir vairāki varianti: disciplīnas apguve, prakse, brīvprātīgais darbs vai citas praktiskās pieredzes gūšana, prasmju un individuālās izaugsmes virziena attīstīšana, lai uzzinātu vairāk par sevi, perspektīvām, kultūru un ētiku. Šī iemesla dēļ mūsu skolā sagatavošanās periods augstskolai ilgst četrus gadus un ietver ieteikumus studentiem, ar kuriem labprāt padalīsimies šajā rakstā.

Veiciet izpēti



Nav divu vienādu augstskolu – to akadēmiskās programmas var būt līdzīgas vai unikālas. Tāpat nav nevienas augstskolas, kas būtu labākā visos priekšmetos. Studentu dzīves pieredze atšķiras ne tikai studentu pilsētiņās, bet arī dažādās augstskolās, atkarībā, vai tā atrodas mazākā vai lielākā pilsētā. Ja iespējams un situācija pasaulē ļauj, apmeklējiet piecus potenciālos variantus, apskatiet pilsētiņas dzīvi, parunājiet ar absolventiem un uzziniet studentu domas, vērtējot gan no akadēmiskā, gan neakadēmiskā skatupunkta. Viens panākumu rādītājs ir atzīmes, bet otrs – laime un apmierinātība. Šie ir divi vissvarīgākie aspekti – laimes līmenis, īstenojot mērķus, rada ilgtermiņa panākumus karjerā.

Izvēlieties sev piemērotu fakultāti, jo tajā plānojat studēt vismaz trīs gadus. Ir vērts atzīmēt, ka vadošā iestāde var būt arī ne tik manāma. Ja vēlaties studēt animāciju, jums vajadzētu apsvērt studijas Ringlingā (Ringling) ASV, Šeridanā (Sheridan) Kanādā vai Pekinas kinoakadēmijā. Ja interesējaties par kriminālistikas datorzinātnēm, vērts apsvērt iespēju studēt Džordža Vašingtona universitātē, mākslīgā intelekta zinību apgūšanu – Karnegī Mellona universitātē. Ja jūs interesē aeronautika, tad piemērota būs Londonas Impērijas koledža vai Kalifornijas Tehnoloģiju institūts ASV.

Ziniet, kādas ir prasības un esiet sagatavojies



Abiturientam jāpārliecinās, ka viņš pilnībā pārzina prasības uzņemšanai katrā no vēlamajām universitātēm: vai tajā notiek oficiāla intervija, vai nepieciešams darbu portfolio, vai ir kādi iestājeksāmeni.

Ja plānojat iestāties universitātē, kurā studēsiet mākslu, būs jāiesniedz darbu portfolio; ja vēlēsieties studēt matemātiku Oksfordā, gaidāms STEP (STEP − SixthTermExaminationPaper – sestā semestra eksāmena darbs). Ir svarīgi zināt, vai jūsu pašreizējais studiju kurss ir akreditēts, un kādas ir prasības atzīmju saņemšanai.

Lai gūtu panākumus, topošajiem studentiem ir jāpierāda izpratne par izvēlēto universitāti un specialitāti. Pārdomāti izveidots pieteikums sniedz pamatojumu interesei par to: kāpēc tieši šī koledža, kāpēc šāda izvēle un kādu iemeslu dēļ šī vieta ir jūsu izvēles augšgalā?

Vienmēr pareizs būs vecais teiciens: "Prakse, prakse un vēlreiz prakse." Gatavojieties jebkuram koledžas iestājpārbaudījumam. Tas palīdzēs nomierināt nervu sistēmu un nostiprināt pašapziņu. Aptaujājiet pēc iespējas vairāk cilvēku. Šis process ir ļoti svarīgs, iesniedzot pieteikumos izcilās koledžās, jo viens no vissvarīgākajiem pieteikšanās procesa posmiem ir intervija.

Diemžēl, pat sākotnēji gūstot panākumus, "izkritušo" ārvalstu studentu skaits mēdz būt augsts.

Trīs svarīgi aspekti



Viss sākas ar sākotnējo pieteikumu, kas ļauj parādīt savu būtību. Tas jāveido īpaši izvēlētajai augstskolai un kursam, kurā cilvēks vēlas studēt. Parādiet sevi un savus sasniegumus klasē un ārpus tās – pieteikumam jāpievieno arī labas personalizētas rekomendācijas.

Ideālajam rakstveida pieteikumam jāizklausās tā, lai lasītājam rastos dzīvs priekšstats par jums. Tajā jāapraksta projekti, kuros esat piedalījies, iniciatīvas, demonstrētās līdera prasmes, radošā domāšana, kā arī tas, kā personīgo grūtību pārvarēšana ir veicinājusi jūsu izaugsmi.

Lai pieteikums radītu spilgtu iespaidu, tam jābūt personīgam "pieskārienam", tādēļ, ja to kāds iesniegs jūsu vārdā, intervijā tas būs uzreiz pamanāms. Sarunā ar Oksfordas Universitātes uzņemšanas komisijas locekli uzzināju, ka ir pilnīgi acīmredzams, ja students pats nav rakstījis pieteikumu. Veiksmīgi kandidāti ir tie, kuri spēj un parāda sevi intervijā. Kāpēc vēlaties tieši tur mācīties? Parādiet, ka esat patiesi ieinteresēts šajā kursā un kā varat pārstāvēt augstskolas vārdu un reputāciju. Parādiet intervētājam, kāds būs jūsu potenciālais ieguldījums studentu dzīvē.

Katrs cilvēks ir unikāls. Šī atšķirība izpaužas kā papildu aktivitātes ārpus ikdienas mācībām un ārpusstundu aktivitātes. Ko esat darījis, lai padziļinātu savas skolā gūtās zināšanas vai prasmes ārpus izglītības programmas un kā tas ir ietekmējis jūsu izaugsmi un attīstību?

Veiksmīgi kandidāti var pastāstīt par to, kā viņi vairākus gadus izmantojuši brīvo laiku vai atvaļinājumus. Ko esat darījis pēdējo divu trīs gadu laikā? Vai esat stažējies, kļuvis par autoru, kura publikācijas atrodamas akadēmiskajos žurnālos, papildu studējis izvēlēto jomu, nodrošinājis bēgļiem pamata medicīnisko palīdzību, saņēmis ABRSM mūzikas instrumenta diplomu, nodarbojies ar kādu no sporta veidiem valsts līmenī, piedalījies starptautiskās olimpiādēs vai bijis daļa no komandas čempionātos?

Mieru, tikai mieru



Lai gūtu panākumus, jums ir jāriskē, jācenšas un jāuzņemas atbildība. Tomēr gadās, ka, neskatoties uz vēlmi iestāties konkrētā universitātē un iepriekš labi sagatavojoties, X dienā nekas no tā vairs nedarbojas. Visiem ir bijušas veiksmīgas un neveiksmīgas intervijas. Dažreiz ir grūti pateikt, kāpēc tā ir noticis, taču tas jāpieņem kā pašsaprotams. 95% pretendentu pirmajā reizē negūst panākumus. Esmu redzējis, kā izcili studenti neiegūst vietu, esmu redzējis šokētus skolotājus un klasesbiedrus. Mums nav burvju formulas vai kristāla bumbas.

Izveidojiet plānu "B"



Nosūtiet savu portfolio arī citām augstskolām un izpētiet alternatīvas. Oksfordas, Kembridžas, LSE, UCL, Hārvarda, Stenforda, Jeila universitāšu juridiskajām fakultātēm ir augsti reitingi. Tomēr ir pieejami arī daudzi citi labi varianti, piemēram, "Russell Group", kā arī Mančestra, Glāzgova vai Notingema. Jūs iegūsiet vienlīdz pilnvērtīgu un bagātīgu izglītību, izvēloties otro variantu, un būsiet laimīgi gan mācībās, gan augstskolas dzīvē.