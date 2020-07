Kā saudzīgi pateikt 'nē' partnerim, radiem un draugiem, nejūtoties vainīgai

Ikdienā mums ir daudz saistību ne tikai pret saviem tuvākajiem, bet arī draugiem, paziņām, bērnu draugu vecākiem un daudziem citiem cilvēkiem, ar kuriem esam izveidojuši sociālu kontaktu. Taču pienāk brīdis, kad visa kā ir par daudz, – gribas atvilkt elpu un vienkārši pateikt "nē" vīra draugu ballītes apmeklējumam, citu mammu rīkotajam labdarības piknikam, piemēram, patversmes ziedojumu vākšanai, vai braucienam uz kapu svētkiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sievietei nereti nākas būt ne tikai izcilai darbiniecei, mīļai mammai, atsaucīgai draudzenei, bet 24 stundās jāsatilpina 48 stundu pienākumi. Protams, ir laba sajūta, ja paspēj visu, bet tajā pašā laikā – kurš gan nosaka, kā tu tērēsi un kam veltīsi savu laiku? Tikai un vienīgi pati! Teikt "jā" nav nekā nepareiza, taču teikt "jā" lietām un pienākumiem, par kuriem neesi sajūsmā, tikai tāpēc, ka piezagusies sajūta, ka tā kādu pievilsi, nav veselīgi tavam mentālajam stāvoklim. Jārēķinās gan, ka atteikums socializēties vai izpildīt to, ko no tevis gaida, reti kad tiek uztverts ar sajūsmu un pilnīgu sapratni. Kā saudzīgi pateikt "nē" partnerim, ģimenei un draugiem? To skaidro amerikāņu ziņu moderatore, uzņēmēja un grāmatas "Becoming Super Woman" autore Nikola Leipina vietnē "Parents".

Kā pateikt "nē" citām "mammu" draudzenēm

Būt labai draudzenei citām sievietēm-mammām ne vienmēr nozīmē, ka tev jāpiekrīt katram piedāvājumam vai lūgumam no viņu puses. Viena lieta, ja draudzene nonākusi problēmsituācijā, viņai tiešām nepieciešama palīdzība, vai tev tas sagādās prieku. Taču ne katrs lūgums ir prioritāte tavā vajadzību un piepildījuma sarakstā. Turklāt nevajag justies slikti par to, ka kaut ko nevēlies darīt.

Iedomāsimies situāciju – tava kaimiņiene, ar ko esat tuvas un sadraudzējušās, grib pie jūsu daudzdzīvokļu nama ierīkot puķu dobi, un domā, ka tu arī noteikti to gribi, tāpēc veltīsi savu laiku ne tikai tās kopšanā, bet finanses augu iepirkšanā. Kā saudzīgi atteikt, jo tu to nevēlies un neuzskati par vajadzīgu? Vienkārši atbildi, ka esi pagodināta, ka kaimiņiene domā, ka tev ir "zaļie pirkstiņi", taču pašlaik dārzniecības lietas tevi it nemaz neaizrauj – varbūt kādreiz, bet ne šobrīd.

Kāpēc šāda atbilde strādā? "Jo mazāk detaļu pastāstīsi par to, kāpēc nevari piekrist saistībām, jo labāk," paskaidro Leipina. Kaimiņiene ir pietiekami tuvu, lai pamanītu tavas ikdienas gaitas, tāpēc labāk nesniegt detalizētus un garus paskaidrojumus, kāpēc kaut ko nevēlies darīt, lai izvairītos no nesaskaņām un liekas apvainošanās.

Foto: Shutterstock

Kā pateikt "nē" partnerim

Attiecības ar otro pusīti – dzīvesbiedru, vīru, bērnu tēvu – protams, ir jākopj, bet ir tikai normāli, ja arī ilgstošās attiecībās katram ir savas intereses un atšķirīgas vēlmes, kā pavadīt savu brīvo laiku. Tev nav jāpiekrīt katram partnera ierosinājumam traukties desmitiem kilometru trešdienas vakarā uz viņa "čoma pasēdēšanu" par godu jaunam auto vai tamlīdzīgiem niekiem, kur tāpat jutīsies lieka.

Atteikt partnerim vari, neizraisot pamatīgu strīdu. Piemēram, ja vīrs ierosina doties otrdienas vakarā randiņā uz kādu jaunatvērtu ēstuvi, bet tev darbā jānoslēdz svarīgs projekts un nevēlies pēdējā brīdī to pārlikt, kā arī meklēt bērnam aukli, vienkārši atbildi, ka partnera izvēlētā diena absolūti nav piemērota, dodot priekšlikumu randiņā doties nedēļas nogalē. Tā vietā ierosini partneri pasūtīt ēdienu uz mājām, lai nepazaudētu vērtīgās stundas, stāvot pie plīts, pie reizes izbaudot kāda cita gatavotu ēdienu no jūsu iecienītās ēstuves mājas komfortā.

Kāpēc šādā veidā pasniegts atteikums strādā? "Tu parādi, ka tev ir nozīmīgs tavs darbs un tu augstu vērtē savu laiku, noliktos darbus iesniedzot laikā. Ja tas nav seksīgi, es nezinu, kas ir!" izskaidro Leipina. Taču neatsakot partnerim pavisam, tu parādi, ka augstu vērtē viņa idejas kopīgai laika pavadīšanai un vēlies to darīt.

Kā pateikt "nē" radiem

Neviens nevar likt justies tev vainīgākai par kaut kā nedarīšanu, kā pašas vecāki vai tuvākie ģimenes locekļi, jo braukt uz kapu svētkiem taču ir pienākums, vīra māsas meitas izlaidums noteikti jāapmeklē, bet trešās pakāpes brālēna talka lauku mājās būs vieta, kur būs visi radi, vai ne? Nē. Tev nav jājūtas vainīgai, ja radiniekus, ar kuriem nejūties tuva, kāds pieprasa apciemot ķeksīša pēc. Reizēm lielākais pienākums pret sevi ir pievērsties pašas bērniem un ģimenei.

Iedomāsimies situāciju – zvana tava mamma un saka, ka tava tante jūs uzaicinājusi uz brālēna meitas dzimšanas dienas svinībām. "Tu taču brauksi kopā ar mani?" prasa mamma. Pēc tava atteikuma un paskaidrojuma, ka konkrētajā dienā jau ir citi plāni, mamma liek galdā kārtis, cenšoties klauvēt pie tavas sirdsapziņas, ka tas taču ir tava brālēna pirmais bērns, jūs ar viņu bērnībā bijāt labākie draugi u.tml. Kā saudzīgi pateikt nē? Nosūti sveicienus un godīgi saki, ka ar radinieku neesi runājusi gadiem un tev ir citas prioritātes, jo laika brīvdienās ir tik, cik ir, ierosinot, ka laiku ar savu mammu vari pavadīt divatā, piemēram, kafijojot kādā skaistā konditorejā, kas sagādās tev lielāku prieku.

Kāpēc šāda saudzīga pieeja strādā? Ģimenei atteikt ir ļoti grūti, un reizēm nākas pielikt daudz vairāk pūļu, izvēloties saudzīgākus vārdus, lai kādu neaizskartu un izvairītos no apvainošanās. Tāpēc, ja nākas teikt "nē" radiem, labāk piezvani un sniedz īsu paskaidrojumu – tavas balss dzirdēšana nomierinās un liks sajusties viņiem svarīgiem, nevis apbēdinās, kā tas mēdz būt, saņemot pliekanu īsziņu. "Neizplūsti garos attaisnojumus, kāpēc nevari ierasties, vienkārši noraidi uzaicinājumu sakot, ka konkrētajā dienā netiec, un tā arī to atstāj," iesaka Leipina. Definē savas attiecības ar radiniekiem pašreizējā kontekstā – tas palīdzēs izvērtēt, kam veltīt savu laiku un kam nē. Pat ja ģimenei tas var nepatikt, viņiem šāds lēmums jārespektē.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Kā pateikt "nē" bērnu audzinātājām un skolotājām

Katra mamma sava bērna bērnudārza grupiņā vai skolas klasē būs novērojusi, ka ir mammas, kas šķietami spēj visu – saorganizēt Ziemassvētku egles atvešanu, izcept visai grupiņai vai klasei kārumus un vēl atcerēties katras audzinātājas un skolotājas svētku dienas, kad obligāti viņas jāapsveic. Visu cieņu viņām, bet ja saproti, ka tev ir tik piepildīta diena un saistības citviet (gan pret ģimeni, gan kolēģiem, gan draugiem), ir tikai normāli, ka vari netikt līdzi. Vai ir bijis tā, ka audzinātāja/skolotāja vēršas pie tevis ar aicinājumu sarūpēt uzkodas bērnu nelielajam pārgājienam pie dabas, domājot, ka tu taču to varēsi paveikt, lai iepriecinātu bērnus?

Nākamreiz, kad kāda no personām, kas darbojas ar tavu atvasi bērnudārzā vai skolā lūgs uzņemties svarīgu pienākumu, bet tu zini, ka visu nedēļu spiedīs sakrājušos darbu gūzma un tu to tāpat nevarēsi paveikt, saki "nē". Kā to izdarīt saudzīgi? Paskaidro, ka nevari uzņemties pārāk daudz, jo nepaveiksi to kvalitatīvi. Izvērtē, kādā veidā tiešām vari palīdzēt pasākumu īstenošanā, un piedāvā to, kas ir tavās spējās, piemēram, piedāvā apziņot citus vecākus u. tml.

Kāpēc šāda veida atteikums darbojas? Ja piedāvāsi reāli izpildāmus priekšlikumus, kurus tiešām vari paveikt un kas nebūs jāizpilda sakostiem zobiem, būsi sadarbojusies savās iespēju robežās. Protams, palīdzēt ir labi un to vajag darīt, bet nav nekā slikta tajā, ja atsaki. Tavi bērni dažādās izglītības iestādēs pavadīs laiku līdz pat viņu 18 gadu vecumam, un tu pietiekami vēl paspēsi pieteikties kā brīvprātīgā palīgos.