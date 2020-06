Kad savā acī pat baļķi neredz: pazīmes, ka esi slikts partneris

Visi gribam būt atbalstoši un mīloši laulātie draugi, taču realitāte ne vienmēr ir tik skaista. Dažkārt pat nepamanām, ka ar savu uzvedību sāpinām sev tik tuvo cilvēku. Lai uzzinātu, kādas ir pazīmes, ka neesi pats labākais partneris un ir laiks mainīties, turpini lasīt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ikdienas steigā un dzīves plūsmā dažkārt savas attiecības sākam uztvert par pašsaprotamām, it īpaši, ja kopā nodzīvoti jau daudzi gadi. Nereti palaižam garām arī to, kā pret savu mīļoto cilvēku attiecamies. Ja sasāpējušas problēmas neizrunā un atstāj novārtā, attiecībās var notikt atsvešināšanās, turklāt partnerim var veidoties arī aizvainojums.

Skaidrs, ka ir grūti atzīt – es esmu vainīgs. Tas prasa lielu drosmi. Taču nevar arī noliegt, ka, par spīti teicienam – dažkārt pagale deg arī viena. Piemēram, ja nepārtraukti esi iegrimis savā telefonā, tas var liecināt, ka savām attiecībām nepievērs uzmanību, kad ir nepieciešama. Arī tad, ja katru dienu izjūti greizsirdību, kaut reāla pamata nav, var gadīties, ka attiecības pats sagandē.

“Apzinātība ir pirmais solis, lai veiktu jebkādas izmaiņas,” teic attiecību eksperte Sjūzena Vintera. “Kad spējam būt godīgi pret sevi un atzīt savus trūkumus, tad esam vienu soli tuvāk veseluma un emocionālās veselības atjaunošanai.”

Iedvesmojoties no "Insider" un "Elite Daily" esam apkopojušas pazīmes, ka, iespējams, neesi tik labs partneris, kā tev liekas.

Tu visu laiku norādi uz lietām, ko tavs partneris dara “nepareizi”

Katrās attiecībās kādam no partneriem ir vismaz viens ieradums, kurš otru ļoti kaitina. Lai gan tas ir normāli, ka vienmēr neesat vienasprātis, tomēr, ja jūties uzvilkts par jebko, ko otrs dara, turklāt, izjūti vēlmi katru reizi to pateikt — var būt, ka nejauši sabotē savas attiecības. “Vajadzība kontrolēt partnera identitāti, rīcību un domas ir pretstats mīlestībai,” teic Vintera. Nereti kritiku mēdzam maskēt ar jokiem, taču arī šāda uzvedība var liecināt, ka patiesībā kaut kādu iemeslu dēļ jūties aizvainots. Tādā gadījumā ir vērts padomāt, kas šādai rīcībai var būt pamatā.

Kad esi dusmīgs, savas izjūtas paturi pie sevis

Pastāvīga kritika par maznozīmīgiem jautājumiem, piemēram, gurķu pareizu griešanu, ir problēmatiska, taču būt mēmam par lietām, kuras tiešām ir būtiskas un kuras tevi satrauc, arī nav pareizi. Nepaužot savas emocijas, pastāv liela iespēja, ka problēma atkārtosies, atkal radot negatīvas izjūtas un pat aizvainojumu. Pat ja domā, ka partneris zina tevi pietiekami labi, lai saprastu, kā jūties, tas nav viņa pienākums — katru reizi minēt, kas gan varētu būt noticis. Spēcīgās attiecībās partneri ir godīgi un pārliecinoši, izsakot savas vajadzības.

Mīļoto ne mirkli neatstāj vienu

Virspusīgi raugoties, šķiet, ka nepārtrauktā būšanā kopā, nav nekā slikta. Jūs tik ļoti mīlat viens otru, ka nespējat būt atsevišķi! Taču šāda uzvedība var liecināt arī par to, ka esat atkarīgi viens no otra. Un tajā nekā romantiska nav!

“Atkarība ir pārmērīga emocionāla vai psiholoģiska paļaušanās uz partneri,” skaidro klīniskā psiholoģe Dženifera Roda. Lai gan paļaušanās vienam uz otru kopumā nav slikta, jo veicina uzticēšanās veidošanos, darot gandrīz visu kopā, var rasties attiecību problēmas.

Tev vienmēr pieder gala vārds

Ja katru reizi, kad starp tevi un laulāto draugu notiek strīds, tu centies “uzvarēt” vai panākt, lai viss notiek pēc tava prāta, tas var nozīmēt, ka attiecības skati pilnīgi nepareizi. Pēc Vinteras teiktā — persona, kurai pastāvīgi jāpieder pēdējam vārdam, savas attiecības uzskata par “iekarojumu” vai vēlmju pārbaudi. Ja rīkojies šādi, tad “attiecības ir tikai vēl viens veids, kā tev izjust varu un spēku”. Nākamreiz, kad pieķer sevi pie šādas uzvedības, padomā, kāpēc tas tā ir, un pacenties vienoties par kompromisu.

Kad laulātajam draugam ir slikta diena, tu esi vienaldzīgs

Ja dienās, kad partneri kaut kas nomāc, tu viņam iesaki “problēmai vienkārši tikt pāri”, ilgtermiņā tu kaitē savām attiecībām. Iespējams, tu domā, ka tādējādi palīdzi mīļotajam virzīies tālāk un atkal būt laimīgam, taču nevēlēšanās mierināt savu partneri, kad viņš piedzīvo grūtu brīdi, liek domāt, ka neesi pieejams viņa vajadzībām un vēlies, lai viņš paiet malā un ir gatavs tevi atbalstīt, kad tas būs tev nepieciešams.“Mums nav tiesību citiem teikt, kā viņiem vajadzētu justies,” stāsta Vintera. “Šādi rīkojoties, tiek norādīts uz kontroles problēmām, kuras saistītas ar mūsu ērtībām.”

Tu vienmēr pavadi laiku telefonā

Mūsdienās nav iespējams pilnībā izbēgt no viedtālruņiem, taču ir gadījumi, kad atelpa no sociālajiem medijiem ir ļoti svarīga. Viens no šiem brīžiem ir tad, kad esi randiņā ar savu partneri. Neatkarīgi no tā, vai vienkārši skatāties filmu vai pusdienojat restorānā, ar fizisku kopā būšanu vienā telpā nepietiek, lai uzturētu spēcīgas attiecības. Veltīt vairāk laika un uzmanības “Instagram” ierakstiem, nevis savam mīļotajam cilvēkam, ir liela kļūda, vienalga, cik ilgi esat kopā. Šāda uzvedība liecina, ka, iespējams, jūs esat atsvešinājušies.

Tu strīdu laikā izsaki draudus

Karstu strīdu laikā tu mēdz izteikt draudus, ka pametīsi savu partneri, vai arī izsaki viņam ultimātus. Iespējams, tu domā, ka tas tevi parāda kā spēcīgu, bet faktiski tas norāda, ka esi kontrolējošs un negodīgs, izmantojot laulātā drauga jūtas. “Ja tu nedarīsi to” vai “ja tu mani mīlētu, tad darītu šo” ir vien divi piemēri šādai nevēlamai uzvedībai.

Tu ļauj citiem iejaukties jūsu attiecībās

Ja tu atstāsti katru sīkāko detaļu par attiecībām saviem draugiem un tuviniekiem, tad zini, ka tas nav pareizi. Tas var patiešām kaitēt — nostādīt savus tuvos cilvēkus pret laulāto draugu. Tev ir jānosaka robežas,jo, ja to nedarīsi — visai iespējams, ka attiecības var kļūt toksiskas.

Tu vienmēr ieņem upura lomu

Tev vienmēr liekas, ka attiecībās tiec apbižots. Bet nevajag būt moceklim! Tā arī ir sava veida manipulēšana. Ja visu laiku sevi redzi kā upuri, tad ieņem pozīciju, kurā tev vienmēr ir taisnība. Tādā gaisotnē nav iespējams konstruktīvi risināt strīdus.