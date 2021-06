Kādēļ jaunieši sev dara pāri jeb paškaitējuma dažādās sejas

Pusaudžu resursu centrā (PRC) ik dienu tiek sniegta palīdzība pusaudžiem, kuri dara sev pāri. Kas ir paškaitējums? Ko paši pusaudži par to saka? Kādi ir izplatītākie mīti par paškaitējumu? Atbildes uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem centra speciālisti apkopojuši savā bloga ierakstā " Es daru sev pāri, lai justos labāk".

Pusaudžu resursa centra speciālisti ikdienas darbā sastopas ar pusaudžiem, kuri dara sev pāri. Daudziem šķiet gandrīz neiespējami saprast, kāpēc viņi to dara un kā tas var palīdzēt justies labāk. Jaunieši bieži atbild, ka, apzināti ievainojot ķermeni, var mainīt savu prāta stāvokli, lai labāk tiktu galā ar citām sāpēm. Nereti fiziskās sāpes tiek izmantotas, lai novērstu uzmanību no emocionālajām. Citi norāda uz atvieglojuma sajūtu. Vēl dažiem, it īpaši tiem, kuri jūtas emocionāli "pārpildīti", tas esot veids, kā "pamosties" situācijās, kad ir grūti sajust jebkādas emocijas.

Paškaitējumam ir milzīga ietekme uz pusaudžu ikdienas dzīvi. Bieži vien viņi cītīgi cenšas to saglabāt noslēpumā, slēpjot rētas un sasitumus. Taču vainas un slepenības nastu nest ir grūti. Tas

var ietekmēt visu: no apģērba līdz fiziskajām aktivitātēm, kā arī savstarpējās attiecības, ieskaitot seksuālās. Galu galā, tā kā jaunieši, kuri to dara, pārāk labi apzinās paškaitējuma stigmu, tas var ietekmēt viņu pašvērtības izjūtu un attiecības ar draugiem un ģimeni. Jaunieši sāk sev kaitēt, lai tiktu galā ar problēmām un jūtām, taču tas ļoti drīz var radīt citas nopietnas problēmas, proti, izveidot atkarību izraisošu uzvedības modeli, no kura var būt ļoti grūti atbrīvoties.

Komentāri no pusaudžiem, kuri ir nodarījuši sev pāri

Es to varu kontrolēt... es to varu... es kaut ko kontrolēju.

Tas man liedza iet soli tālāk un nogalināt sevi.

Es varu visu nobloķēt.

Nebija neviena, ar ko runāt...

Tas ir veids, kā pateikt kādam vai sev pašam – man sāp!

Tad es varu visu aizmirst.

Es sajutu siltu atvieglojuma sajūtu, it kā no manis izplūstu visas sliktās lietas par mani, un tas man lika justies dzīvai, reālai.

Kad paškaitēju, es jūtos labāk. Tas mani nomierina.

Tas man palīdz pārdzīvot dienu.

Es varu izteikt sāpes, ko jūtu.

Tas ir tas, kā es toreiz jutos.

Tas ir impulss.

Jo domas var mani spīdzināt.

Dažreiz garlaicības dēļ.

Manas smadzenes ir pilnas.

Es ievainoju sevi, pirms citi var ievainot mani.

Kaut ko sajust. Es neesmu gluži pārliecināts, mēģinot pats to atrisināt.

Tā var "pārlādēt" prātu.

Vilšanās dēļ.

Es jutu, ka man vajag.

Asinis izlaiž to, kas emocionāli ir izveidojies.

Tas pauž dusmas.

Lai mazinātu emocijas.

Es nezinu.

Es sevi sodu.

Cilvēki to dara dažādu iemeslu dēļ.

Es vēl neesmu gatavs par to runāt.

Kas ir paškaitējums

Jēdzienu "paškaitējums" lieto, lai aprakstītu virkni lietu, ko pusaudži apzināti un parasti slēpti nodara savam ķermenim.

Tas var ietvert:

sevis graizīšanu ar asmeņiem, nažiem vai citiem asiem priekšmetiem;

medikamentu vai indes iedzeršanu lielas devās;

sevis dedzināšanu;

skrāpējumus, kuru dēļ sākas asiņošana;

ādas plucināšanu;

matu raušanu;

sevis sišanu ar dūrēm vai citiem priekšmetiem;

sienas vai priekšmetu sišanu, lai savainotu sevi;

bīstamu materiālu vai vielu norīšanu;

pārmērīgu vai nepietiekamu ēšanu;

pārgalvīgu braukšanu;

nedrošu seksu.

Kāpēc pusaudži nodara sev pāri:

lai tiktu galā vai apturētu negatīvas emocijas vai sāpes, piemēram, skumjas, dusmas, satraukumu, vainu vai bailes;

atbrīvotos no spriedzes vai emociju "uzkrāšanās";

lai atvieglotu vientulības vai izolācijas izjūtas;

lai sodītu sevi par kaut ko, ko ir izdarījuši, vai par kaut ko, kas tiek uztverts kā viņu vaina;

neskaidrības, kas saistītas ar seksualitāti;

lai spētu kaut ko kontrolēt savā dzīvē;

lai tiktu vaļā no ciešanām, ja ir grūti izmantot vārdus;

jo skolā tiek pakļauti vardarbībai;

vecāku šķiršanās dēļ;

vardarbības pieredzes dēļ, jo pašreiz tiek ļaunprātīgi izmantoti: fiziski, seksuāli vai emocionāli;

jo kāds tuvinieks paškaitē vai izdarījis pašnāvību;

ar rasi, kultūru vai reliģiju saistītu problēmu dēļ;

zema pašnovērtējuma dēļ;

jo jūtas noraidīti sociāli vai savās ģimenēs.