Kādi ir riski, pusaudzim darbojoties lietotnē 'TikTok'

Kas ir "TikTok"? Kāpēc šī lietotne tik ļoti aizrauj pusaudžus? Kādi ir riski un kā no tiem pasargāt savu bērnu? Atbildes uz šiem jautājumiem un noderīgu informāciju konta privātuma iestatījumiem atradīsi "Drossinternets.lv" izveidotajā padomu materiālā "Drošība "TikTok"".

Kā norāda "Drošs internets" speciālisti, strauju popularitāti pēdējo gadu laikā piedzīvojusi sociālo mediju lietotne "TikTok", kuru pusaudži iemīļojuši, jo tā viņiem ļauj izpaust sevi daudz brīvāk, radošāk un spilgtāk. Ar ķermeņa un lūpu kustībām tiek radīts komisks, smieklīgs, izklaidējoša rakstura video, kurā pusaudzis var dejot, dziedāt, izmantojot populāru dziesmu, filmu epizodes u.tml. Pusaudzis ar savu video var nodot kādu vēstījumu saviem draugiem un citiem lietotājiem. Tomēr vecākiem jāņem vērā, ka pusaudzis varētu atklāt par sevi ļoti privātu informāciju un izpaust sevi ļoti atklāti, iespējams, pat pārāk atklāti.

Tāpat arī pusaudzis ne tikai pats rada video, bet aktīvi skatās arī citu lietotāju saturu, tāpēc viņam var būt pieejams arī viņa vecumam nepiemērots, kaitīgs un pat nelegāls saturs:

Video var tikt atspoguļots seksuāla rakstura un cita veida pieaugušo saturs – alkohols, cigaretes, pieaugušo tēmas.

Bērna kontam var piesekot un uzrunāt svešinieks, lai seksuāli uzmāktos, šantažētu, iemantotu bērna uzticību vai manipulētu ar viņu.

Bērns var redzēt rupju lamāšanos un citu cilvēku aizvainošanu, pazemošanu.

"TikTok" būs redzami arī cilvēki, kas pārģērbušies biedējošos tērpos un izskatā, kas var radīt bērnam bailes un šoku.

Tāpat lietotnē ir video, kuros cilvēki parādās puskaili vai pavisam kaili divdomīgās situācijās un pozās.

Īpaši uzmanīgiem pusaudžiem jābūt no lietotājiem, kuriem ir pašnāvnieciskas domas, kuri izplata uz pašnāvību mudinošus video vai tādus, kuros aicina sev nodarīt pāri.

Lai pasargātu savu bērnu no riskiem un apdraudējumiem "TikTok" platformā, vecākiem ne tikai jānodrošina, ka bērna konts ir privāts, bet kopā ar bērnu jāuzliek atbilstošie konta privātuma un drošības iestatījumi, kā arī jāapsver iespējas izmantot "TikTok" piedāvātos kontroles rīkus vecākiem. Tālāk iepazīsties nedaudz plašāk ar iespējamiem riskiem un ieteicamo rīcību vecākiem, ja arī tavs bērns ir šīs lietotnes cienītājs.

Kādi ir iespējamie riski

Pēc noklusējuma "TikTok" konts ir publisks, tāpēc ikviens varēs redzēt (arī lietotāji, kuriem nav konts), ko tavs bērns tajā publicē un ar ko dalās;

Jāņem vērā, ka pusaudzim var būt pieejams arī viņa vecumam nepiemērots un kaitīgs saturs (vairāk šeit);

Video atspoguļotais var radīt nepatīkamas izjūtas - šoku, bailes, sašutumu;

Video var tikt izmantota neatbilstoša valoda – rupji, aizvainojoši vārdi;

Video var tikt atspoguļots seksuāla rakstura un cita veida pieaugušo saturs – alkohols, cigaretes, pieaugušo tēmas;

Bērna kontam var piesekot un uzrunāt svešinieks, lai seksuāli uzmāktos, šantažētu, iemantotu bērna uzticību vai manipulētu ar viņu;

Nereti bērni cenšas savākt pēc iespējas vairāk sekotājus, tomēr lielu daļu no tiem bērns pat nepazīst. Bērns var domāt, ka viņam seko vienaudzis, bet realitātē aiz konta var slēpties pieaugušais;

Uzfilmēto video ir iespējams publicēt arī citās platformās un kopīgot ar citiem lietotājiem. Tava bērna video var tikt izplatīts plašāk nekā tikai lietotnē;

Ja kontam nav uzlikti nekādi ierobežojumi,"TikTok" var izmantot tava bērna video savās publiskajās reklāmās un mārketinga kampaņās. Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Atgādini savam pusaudzim par rīcību problēmsituācijās

Jārunā ar uzticamu pieaugušo, kad bērns redz kaut ko, kas viņu satrauc vai aizvaino;

Jāziņo, spiežot uz pogas "Report" (ziņot), ja bērns saskaras ar pārkāpumu vai nelegālu saturu. Platformā ir iespēja ziņot par kontu, video, komentāru vai čata sarunu;

Jābloķē lietotājs "Block" vai "Delete follower" (dzēst sekotāju), ja viņa uzvedība ir aizdomīga un ja pievērš pastiprinātu uzmanību bērna privātajai dzīvei;

Nekad nevajag aizvainot vai pazemot citus lietotājus, šāda uzvedība ir pretrunā ar "TikTok" platformas lietošanas noteikumiem.

Vecāku kontroles rīki

Tu kā vecāks vari izveidot "TikTok" kontu, lai pārvaldītu sava bērna kontu un darbības šajā lietotnē. "TikTok" kontu iespējams izveidot, izmantojot tavu esošo "Facebook", "Instagram" vai "Google" kontu.

Konta iestatījumos spied uz "Family Pairing" (savienot ar ģimenes locekļiem) – Parent (vecāks) un seko norādēm, lai ar QR koda palīdzību savienotos ar tava bērna kontu.

Tālāk tu vari uzlikt šāda veida ierobežojumus bērna kontam:

Laika ierobežojumus, iestatot laiku, cik ilgi bērns dienā drīkst pavadīt lietotnē;

Satura ierobežojumus, lai izvairītos, ka bērns saskaras ar pieaugušo saturu;

Ziņu saņemšanas ierobežojumus, lai izvairītos, ka ar bērnu var sazināties svešas personas. Iespēja izslēgt ziņu saņemšanu pavisam vai atzīmēt, ka tikai bērna "Draugi" (friends) var sūtīt viņam ziņas.

Drošība pirmajā vietā – padomi, lai pasargātu bērnu

Iestati bērna kontu režīmā "Privāts konts" (Private Account), lai viņa video varētu redzēt tikai apstiprinātie draugi. Ar privātu kontu var apstiprināt vai noraidīt lietotājus un ierobežot ienākošos

ziņojumus. Tomēr ņem vērā, ka pat ar privātu kontu tava bērna profila foto attēls, lietotājvārds un profila "bio" (īss apraksts par sevi) joprojām būs redzams visiem platformas lietotājiem.

Jāizvairās no saziņas ar svešiniekiem, privātuma iestatījumos jāatzīmē, ka ziņas var sūtīt tikai "Draugi" (friends). "Who can send me messages – "Friends". Liedz iespēju svešām personām komentēt bērna video, pie video iestatījumiem atzīmējiet vienu no šīm iespējām:

Iestatīt "Aizliegt komentēt šo video" (Turn off comments for this video) vai

Iestatīt, ka tikai "Draugi" (friends) drīkst komentēt video (Who Can Post Comments – "Friends").

Neļauj svešām personām veidot "duetus" un reakcijas video, izmantojot tava bērna video - iestati privātuma iestatījumos vienu no šiem režīmiem:

Izslēgt "duetus" un reakcijas video pavisam "Turn off Duet / React for this video" vai

Iestatīt, ka tikai "Draugi" var veidot "duetus" "Who Can Duet With Me – "Friends" vai "Off".

Atspējo lejupielādes ar "Off" (Izslēgt) režīmu "Allow your videos to be downloaded – Off", lai nodrošinātu, ka neviens nevar lejupielādēt tava bērna videoklipus.

Ierobežo saturu, kuru redzēs tavs bērns. Konta iestatījumos spied uz "Digital Wellbeing" (digitālā labklājība) un atzīmē "Restricted mode" (Ierobežotais režīms) – "On" (ieslēgt).