Kādi valsts pabalsti pienākas vecākiem pirms un pēc bērna piedzimšanas

Ģimenes pieaugums ir prieka pilns notikums jaunajiem vecākiem, taču bērna audzināšana prasa ne tikai daudz laika, bet arī līdzekļu. Labklājības ministrija sagatavojusi infografiku, kas ļauj esošajiem un topošajiem vecākiem noskaidro, kādi valsts pabalsti viņiem pienākas pirms un pēc bērna piedzimšanas.

Lai gan mēs katrs audzinām savas atvases citādāk, ir skaidrs, ka to nevar izdarīt pa velti. Bērna dzīves pirmajos gados jaunajiem vecākiem ir jādomā par tādām lietām kā – autiņiem, bērnu drēbēm, higēnas precēm, ratiem, gultiņu, rotaļlietām un daudz citām vajadzībām. Taču bērnam pieaugot, pieaug arī vajadzības. Viņš uzsāk skolas gaitas, vēlas apmeklēt dažādu interešu pulciņus, nomanīt apģērbu utt. Izmaksas sāk ievērojami palielināties jau tad, kad bērns sāk iet bērnudārzā, jo arī par to vecākiem ir jāmaksā.

Amerikāņu pētījumi lēš – lai izaudzinātu bērnu ir nepieciešami 200,000 ASV dolāru. Tas, cik daudz naudas nepieciešams, lai izaudzinātu bērnu Latvijā vēl nav noskaidrots, taču ir skaidrs, ka tā nav maza summa. Šī iemesla dēļ valsts ir izveidojusi dažāda veida pabalstus, kā palīdzēt topošajiem un esošajiem vecākiem nosegt vismaz daļu no izmaksām, kas rodas pēc bērna nākšanas pasaulē.

Pirms bērna piedzimšanas

Galvenais pabalsts jaunajām māmiņām pirms bērna piedzimšanas ir materinātes pabalsts. To var saņemt topošās mātes, kuras strādā atalgotu darbu vai ir pašnodarbinātās. Maternitātes pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no mātes vai citas personas, kas uzņemsies rūpes par bērnu, vidējās algas. Plašāku informāciju par pabalsta izmaksas periodu, pieprasīšanas termiņu un saņemšanu, uzzini te. Savukārt to, kādas tiesības darba vidē ir sievietei pēc grūtniecības iestāšanās, uzzini šajā rakstā.

Pēc bērna piedzimšanas

Arī pēc bērna piedzimšanas jaunajām māmiņām tiek piešķirts maternitātes pabalsts. Taču šajā gadījumā to var saņemt arī tēvs vai kāda cita persona, kas kopj jaundzimušo mājās, tad, ja bērna māte ir atteikusies no mazuļa kopšanas, mirusi dzemdībās vai līdz 42. pēcdzemdību dienai, kā arī tad, ja bērns ir atradenis. Pabalstu perona, kas uzņemas rūpes par mazuli var saņemt ne ilgāk kā līdz bērna 70. dzīves dienai.

Tāpat pēc zīdaiņa nākšanas pasaulē tēvs var saņemt paternitātes pabalstu, kas ir 10 kalendārās dienas ilgs valsts apmaksāts atvaļinājums. To var saņemt tie jaunie tēti, kuri strādā algotu darbu. Taču tiesības uz paternitātes pabalstu tēvam ir tad, ja atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu piešķirts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc mazuļa nākšanas pasaulē. Arī šis, gluži tāpat kā maternitātes pabalsts, tiek piešķirts 80 procentu apmērā no tēva vidējās algas.

Jaunajiem vecākiem gan strādājošajiem, gan nestrādājošajiem pienākas bērna piedzimšanas pabalsts. To var saņemt tie jaunajie vecāki, kuri Latvijā dzīvo patstāvīgi un kuriem ir piešķirts personas kods. Šis ir vienreiz izmaksājams pabalsts, kuru piešķir vienam no vecākiem vai aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam. Bērna piedzimšanas pabalsts ir 421,17 eiro par katru bērnu. Šo atbalstu no valsts var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna astotās dzīves dienas.

Pēc bērna piedzimšanas vienam no bērna vecākiem ir tiesības saņemt arī vecāku pabalstu. Tas, cik ilgi tiks saņemts pabalsts, ir katra vecāka paša izvēle, taču no tā tiek noteikts pabalsts apmērs. Valsts ļauj izvēlēties vienu no diviem piedāvātajiem variantiem:

Līdz bērna viena gada vecumam. Ja vecāki izvēlas šo pabalsta ilgumu, tad pabalsta summa veido 60 procentus no bērna mātes vai tēva vidējās algas;

Līdz bērna pusotra gada vecumam. Savukārt, ja tiek izvēlēts šis variants, tad pabalsts summa veido 43,75 procentus no bērna mātes vai tēva vidējās algas.

Šādā apmērā pabalsts tiek noteikts tad, ja vecāks, kurš būs arī pabalsta saņēmējs, atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Vairāk par to, ko der zināt vecāku pabalsta saņēmējam, kurš kopj bērnu, izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu pusotru gadu un saņem vecāku pabalstu līdz bērna pusotra gada vecumam, meklē te.

Jaunajiem vecākiem tiek piešķirts arī bērna kopšanas pabalsts. To ir tiesības saņemt gan strādājošajiem, gan nestradājošajiem vecākiem. Jāmin, ka vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu par viena un tā paša bērna kopšanu piešķir vienai personai. Tādēļ vecākiem ģimenē ir jāvienojas, kurš saņems abus pabalstus.

Pabalsta apmērs mammai vai tētim, kura kopj savu atvasi vecumā līdz pusotram gadam pienākas 171 eiro mēnesi, savukārt personai, kura kopj bērnu vecumā no pusotra gada līdz diviem gadiem 42,69 eiro mēnesī.

Tāpat pēc ģimenes pieauguma vecākiem pienākas ģimenes valsts pabalsts, kas, gluži tāpat kā visi iepriekš minētie pabalsti, tiek piešķirts vienam no vecākiem. To vecāki var saņemt no brīža, kad bērns ir sasniedzis viena gada vecumu līdz pat viņa 15. dzimšanas dienai. Savukārt, ja tava atvase pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, tu šo pabalstu turpināsi saņemt līdz bērns sasniegs 20 gadu vecumu, ja līdz tam laikam viņš nav stājies laulībā.

Ģimenes valsts pabalsta apmērs mēnesī tiek noteikts atkarībā no bērnu skaita ģimenē:

Par pirmo bērnu 11,38 eiro;

Par otro bērnu 22,76 eiro;

Par trešo bērnu 34,14 eiro;

Par ceturto un nākamajiem bērniem 50,07 eiro.

To, kā pieprasīt katru no pabalstiem un cik ilgā laikā jāiesniedz visi nepieciešamie dokument, uzzini zemāk redzamajā Labklājības ministrijas sagatavotajā infografikā, kā arī Valsts sociālās apdrošināšanas mājaslapā.

