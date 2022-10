Kaitējoša seksuāla uzvedība bērnu vidū: saskāries katrs otrais, ekspertiem risinājuma nav

Lai gan bērnu seksuāla izmantošana parasti tiek saistīta ar pieaugušo darbībām, arī bērni savās rotaļās mēdz aiziet par tālu, dažkārt nonākot līdz kaitējošai seksuālai uzvedībai. Pētījumu centra SKDS veiktā aptaujā noskaidrots, ka vairāk nekā puse bērnu līdz 16 gadu vecumam saskārušies ar seksuāla rakstura komentāriem vai darbībām no citu bērnu puses. Par to tiešsaistes konferencē "Kaitējoša seksuāla uzvedība – vai bērns var kaitēt bērnam? Kā saprast un palīdzēt" pavēstīja organizācija "Centrs Dardedze".

Kopumā ar seksuāla rakstura darbībām vai komentāriem līdz 16 gadu vecumam saskārušies 56 procenti jauniešu, no kuriem lielākā daļa to piedzīvojuši skolā (39 procenti), biežāk no draugiem vai klasesbiedriem. Kad tas noticis, 41 procents nav sapratuši notiekošā nozīmi, 26 procenti pēc notikušā jutās slikti, bet 15 procenti jutās spiesti piekrist šīm darbībām. Zīmīgi, ka tikai 12 procenti bērnu par šo pieredzi izstāstīja vecākam vai radiniekam un tikpat maz arī saņēma psiholoģisku atbalstu vai palīdzību.

"Kaitējoša seksuāla uzvedība ir vecumam neatbilstošas seksuālas darbības vai izteikumi, kas var kaitēt pašam bērnam vai apkārtējiem – jo īpaši, ja bērni ir dažādā vecumā vai attīstības pakāpē. Līdz šim Latvijā par šo tēmu runāts maz, bet tā kā vecāki un speciālisti bieži meklē atbildes pie mums, redzam, ka šajā jomā nepieciešama dziļāka izpratne – pirmkārt, lai spētu atšķirt normālu bērna attīstību no nevēlamām darbībām, otrkārt, lai zinātu, kā rīkoties preventīvi, un, treškārt, lai pieaugušie zinātu, kā reaģēt šādos gadījumos," skaidro "Centrs Dardedze" valdes locekle Laila Balode. "Svarīgi apzināties, ka bērnu gadījumā problēmas ignorēšana vai vainošana nekādi nepalīdzēs – visiem iesaistītajiem bērniem un arī viņu vecākiem nepieciešams atbalsts un palīdzība, lai tiktu apgūtas drošu attiecību robežas un kaitējošās darbības neturpinātos."

Veiktā aptauja apliecina, ka tie jaunieši, kuriem bērnībā bija emocionāli tuvas un sirsnīgas attiecības ar vecākiem, mazāk saskārušies ar kaitējošu seksuālu uzvedību bērnu vidū. Turpretī kā pāridarījumus veicinošs apstāklis konstatēti tādi faktori kā ļoti stingra audzināšana, kā arī pornogrāfijas pieejamība. Kopumā 28 procenti aptaujāto bija redzējuši pornogrāfiju līdz 10 gadu vecumam, un dati liecina: jo agrāk bērni ar to saskārušies, jo vairāk piedzīvojuši seksuālas darbības vai komentārus.

Vienlaikus "Centrs Dardedze" aptaujāja arī speciālistus, kuri strādā ar bērniem. Aptaujā noskaidrojās, ka speciālistu vidū valda ļoti atšķirīgi viedokļi par to, kas uzskatāms par normālu seksuālo attīstību dažādos vecumposmos. Tāpat arī trešā daļa speciālistu norāda, ka īsti nezina, ko darīt, ja kāds bērns demonstrē vecumposmam neatbilstošu, kaitējošu seksuālu uzvedību.

Atbildot uz jautājumu, vai speciālisti ir sastapušies ar seksuāla rakstura darbībām vai komentāriem starp bērniem, 65 procenti norādīja, ka ir dzirdējuši seksuāla rakstura komentārus, 26 procenti – seksuāla rakstura draudus, bet katrs trešais redzējis, ka bērni skatās pornogrāfiskus materiālus. Tāpat 30 procenti norādīja, ka pieredzējuši intīmo vietu aiztikšanu bērnu vidū, savukārt 22 procenti sastapušies ar kailfoto sūtīšanu. Seši procenti informēti arī par orālu, anālu vai vaginālu iekļūšanu bērna ķermenī.

Visbiežāk šīs situācijas novērotas skolā, īpaši pusaudžu vecumā, taču daļa gadījumu novēroti arī pirmsskolā un sākumskolā. Aicināti komentēt tālākās darbības, speciālisti norāda, ka visbiežāk veiktas pārrunas, piesaistīts psiholoģiskais atbalsts, veiktas izglītojošas aktivitātes, kā arī ziņots vadībai un citām iestādēm.

18-25 gadus vecu jauniešu aptauju šī gada vasarā veica pētījumu centrs SKDS, aptaujājot 521 respondentu, savukārt 257 speciālistu viedoklis tika apzināts "Centrs Dardedze" veiktā interneta aptaujā.

Konferencē "Kaitējoša seksuāla uzvedība – vai bērns var kaitēt bērnam? Kā saprast un palīdzēt" pieredzē darbā par kaitējošas seksuālas uzvedības gadījumu prevenciju un rehabilitāciju dalās eksperti no Lielbritānijas, Zviedrijas, Austrālijas, Beļģijas un Nīderlandes, kā arī vietējie pārstāvji no organizācijas "Centrs Dardedze" un Valsts probācijas dienesta. Konference rīkota sadarbībā ar Ziemeļvalstu ministru padomes biroju Latvijā, Zviedrijas vēstniecību un tiešraides nodrošinātāju "No limits".