Kāpēc bērnam jāļauj skraidīt basām kājām – bērnu ķirurga ieteikumi

Pēdas muskuļiem jāļauj strādāt

Bērna pēdu locītavas patiesi ir vaļīgas, bet tas ir normāli. Taču, lai tās nostiprinātu, muskuļiem un saitēm jāļauj strādāt. Bērnam jārada iespēja skriet pa zāli, grubuļiem, čiekuriem, jūras smiltīm, oļiem, tādējādi pēdiņa tiks masēta, un tas veicinās pēdas nostiprināšanos. Pēdas muskulatūra nostiprināsies daudz veiksmīgāk.

Ja bērna pēdiņu "ieslēgs" apavos, turklāt vēl ar augsto kapi, muskuļi atrofēsies, jo tie netiks nodarbināti, un pēdas nostiprināšanās tiks kavēta. Kā piemēru Upenieks min gadījumus, kad cilvēkam tiek lauzta kāda no ekstremitātēm. Esot ieģipsēta, muskuļi atrofējas un, ģipsi noņemot, roka vai kāja ir "tievāka" par veselo, un muskulatūras atjaunošana prasa zināmu laiku un piepūli. Tieši tas pats notiek ar mazuļu pēdām, ja tās visu laiku tiek "ieslēgtas" apavos. Jo ir taču arī vecāki, kuri mājās bērnam liek staigāt kurpēs! "Pēdiņas jautājums ir komercializēts, vēl joprojām daudzi cilvēki to mēģina popularizēt. Tiek borēts – ja nestaigās apavos ar augsto kapi, bērnam nākotnē būs stājas un muguras problēmas. Cilvēki ar to pelna naudu," norāda ortopēds.

Taču nav nekāda medicīniska pamatojuma, kāpēc veseliem bērniem būtu jāvalkā apavi. Tādēļ, mīļie vecāki, ļaujiet bērna pēdai attīstīties un laidiet mazos skriet basām kājiņām, iesaka ķirurgs.