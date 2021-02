Kāpēc bērniem ir svarīgi garlaikoties

Agrāk bērnu sūdzēšanās par garlaicību bija ierasta lieta. Mūsdienās, kad teju ik sekundi viņi var sevi nodarbināt internetā ar kādu spēli, podkāstu, vebināru, video vai elektronisko grāmatu (vai, varbūt grūti noticēt, – parastu grāmatu), iespēju garlaikoties ir krietni mazāk. Un ja nu garlaicība vispār paliks pagātnē? Tad vismaz nebūs jādzird īdēšana: "Man ir g-a-a-a-a-rlaicīgi!". Bet vai tas patiesi ir labi?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Terēza Beltone, Austrumanglijas Universitātes Izglītības un Mūžizglītības skolas vieslektore, kas pēta garlaicību, norāda, ka cilvēks nekļūst brīvajā laikā dumjāks, tieši otrādi – smadzenes sāk strādāt labāk. To viņa pamato pētījumos, kuri liecina – bezdarbība attīsta radošās prasmes un nestandarta domāšanu, raksta portāls "Fatherly". "Nevajag baidīties no garlaicības, skaties uz to kā iespēju," uzsver speciāliste. Tādēļ arī nevajag par visām varītēm censties bērnu nodarbināt.

Nav, ko darīt... kā vien sevi iepazīt

Ja vēlies, lai bērnam būtu savas domas un idejas, tad ļauj viņam pagarlaikoties. Izpētīts: kad bērni nav aizņemti, viņi izrāda iniciatīvu, patstāvību un mazāk ir atkarīgi no pieaugušajiem, kuri viņiem izdomā nodarbes.