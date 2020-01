Kāpēc bērniem nevajadzētu skatīties multfilmas, kamēr viņi ēd

Tie laiki, kad ģimene, sasēdusies pie televizora ekrāna, kopīgi vakariņotu, nu ir pagājuši. Viena no lielākajām problēmām un pašu vecāku pieļautiem nevēlamajiem ieradumiem ir planšetes vai telefona nolikšana bērna acu priekšā, kur redzama multfilmiņa, kamēr viņš ēd. Šai šķietami nekaitīgajai darbībai gan mēdz būt nevēlamas sekas.

Viena lieta, ko video vai multfilmu skatīšanās televizorā, planšetē vai jebkurā citā viedierīcē izraisa, ir pārēšanās, kas noved pie aptaukošanās. Tas saistīts ar uzmanības novēršanu no svarīgākā no diviem procesiem – ēšanas. Savukārt uzmanības novēršana no smadzenēm ķermenim sūta signālu, kas nomāc garšas sajūtu. Pirms vairākiem gadiem veiktā pētījumā, kas publicēts "Amerikas klīniskā uztura žurnālā", atklājies, ka tā cilvēku grupa, kas ēda, skatoties televizora ekrānā, apēda vairāk nekā otra pētījuma dalībnieku grupa, kas ēda, pilnībā veltot savu uzmanību maltītei.

Multfilmu skatīšanās, kamēr bērns ēd, veicina arī neveselīgus ēšanas paradumus. Bērns nenovērtē to ēdienu, ko viņam pasniedz, jo uzmanība ir novērsta, līdz ar to viņam ir tendence izvēlēties tādus ēdienus un našķus, kas ir ar izteiktu, apetīti apmierinošāku garšu – izteikti sāļi vai saldi. Tāpat krītas arī metabolisma rādītāji, jo ēdiens sagremots lēnāk, bet tauki arī "sadeg" lēnāk.

Pensilvānijas universitātes (ASV) pētnieki, vērojot divus līdz piecus gadus vecu bērnu ēšanas paradumus, secinājuši, ka tie bērni, kuri ik dienas pusotru stundu vai ilgāk pavada, skatoties televizorā multfilmas, apēda krietni vairāk nekā tie mazie bērni, kuru ekrānlaiks ir ierobežotāks. Pētījuma ietvaros bērni sadalīti grupiņās – tie, kuri skatījušies 22 minūtes ilgu multfilmu maltītes laikā, apēda pat par 47 procentiem mazāk uzkodu vai pamatmaltītes. Tas tāpēc, ka bērnu uzmanība no ēšanas bija novirzīta uz televizora skatīšanos. Pētnieki arī secinājuši, ka bērni, kuriem ir iespēja skatīties ekrānā, kamēr viņi ēd, ar laiku kļūst mazāk jutīgi pret izsalkumu un neizjūt izteiktu sāta sajūtu.

Par to, ka liekā svara problēmas novērojamas arī Latvijā pat divus gadus veciem bērniem, nesen publicētā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pētījuma prezentācijā teikusi arī virsārste un bērnu endokrinoloģe Iveta Dzīvīte-Krišāne.

Lūk, daži noderīgi padomi no vietnes "First Cry", kā izskaust nevēlamo ieradumu – skatīties ekrānā, kamēr mazulis ēd!

Maltītes laikā velti savam mazulim pilnīgu uzmanību, un pats nelieto viedtālruni. Tā bērns sapratīs, ka ēdienreizes ir paredzētas tikai un vienīgi ēšanai.

Ja bērnam jau izveidojies ieradums skatīties multfilmas, kamēr viņš ēd, parūpējies, ka bērns ēd tad, kad tiešām ir izsalcis, bet ne badā. Tas nozīmē, ka jāpārliecinās, lai starp ēdienreizēm našķēšanās nenotiktu pārāk bieži. Ja bērns būs komfortablā izsalkumā, viņu neuztrauks, vai ēšanas laikā priekšā būs kāds ekrāns vai nē.

Sāc atradināšanos no ekrāna maltītes laikā ar tādu ēdienu došanu bērnam, kas viņam tiešām garšo. Tad ķiparu neuztrauks tas, ka viņš ēdienreizes laikā neredz iemīļoto multfilmiņu.