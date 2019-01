Kāpēc bērns grib lasīt vienu un to pašu grāmatu atkal un atkal

Bērna plauktā ir desmitiem dažādu grāmatu, bet viņš ik vakaru atkal un atkal izvēlās vienu un to pašu lasāmvielu? Tev varētu šķist, ka tas ierobežo viņa iztēli un nepalīdz pilnveidot vārdu krājumu, taču bērnu klīniskā psiholoģe Joanna Kumingsa portālā "Today's Parent" atklāj, ka ir tieši otrādi.

Tavam bērnam noteikti ir mīļākā grāmata, pēc kuras izlasīšanas, mazais bļauj: "Vēlreiz, vēlreiz, vēlreiz!" Sākumā arī tev patika šīs grāmatas skaistās ilustrācijas un brīnišķīgais stāsts, bet tagad, pēc tam, kad esi to izlasījusi jau simto reizi pēc kārtas, tev tā sāk izraisīt riebumu. Taču, pirms centies pārliecināt bērnu izvēlēties citu grāmatu, tev jāzina, ka grāmatas atkārtota lasīšana tavai atvasei nāk tikai par labu.

"Nav nekādu šaubu, ka grāmatu lasīšana palīdz papildināt bērna valodas krājumu, bet pētījumi pierāda, ka bērni iemācās daudz vairāk jaunu vārdu, ja viena un tā pati grāmata tiek lasīta atkal un atkal," portālam "Today's Parents" atklāj Kuminga. Ne velti arī latviešiem ir teiciens – "atkārtošana ir zināšanu māte".

Psiholoģes teiktais varētu šķist nedaudz mulsinošs. Kā bērns var papildināt savu vārdu krājumu, ja tiek ierobežots tikai ar konkrētajā grāmatā atrodamajiem vārdiem. Taču skaties uz to no cita skatu punkta – bērns aizrautīgi klausās pasaku un dzird to atkal un atkal, kas viņam palīdz daudz labāk saprast un atcerēties visus dzirdētos vārdus. To zina arī bērnu grāmatu un mūzikas autori. Viņi savos stāstos un dziesmās izmanto atkārtošanas metodi, vairākas reizes izmantojot vienu un to pašu teikumu vai vārdu salikumu. Patiesībā to var novērot mūzikā kopumā. Ritmu un vārdu atkārtošana ir saklausāma jebkurā dziesmā. Tā mūzikas autori panāk to, ka, noklausoties dziesmu divas reizes, tu jau zini tās piedziedājumu, bet pēc piektās, iespējams, jau visus dziesmas vārdus.

Portāls "Read Brightly" uzsver, ka mīļākās grāmatas atkārtota lasīšana palīdz bērniem saprast un apgūt arī teksta ritmu. Valoda neaprobežojas tikai ar vārdiem. Valodu veido arī tas, kā vārdi skan un kā tie savienojas viens ar otru, veidojot teikumus un rindkopas.

Tāpat, lasot vienu un to pašu grāmatu, bērnam ir iespēja ar katru reizi aizvien padziļinātāk izprast tās stāstu un vērīgāk apskatīt tās ilustrācijas. Iespējams, ceturtajā grāmatas lasīšanas reizē mazais pamanīs, ka grāmatā attēlotajā ilustrācijā aiz koka ir paslēpies ezītis, ko viņš nepamanīja pirmajā reizē.

Foto: Shutterstock

Taču bērnu vēlmē vienu grāmatu lasīt atkal un atkal slēpjas kas vairāk nekā viņu spēja labāk uztvert un apgūt valodu. Grāmatas atkārtota lasīšana palīdz viņiem justies droši, jo viņi zina, kas sekos tālāk. Tas palīdz viņiem strukturizēt pasaulē notiekošo, kas citādi šķiet neparedzams un līdzinās haosam. "Sociāli emocionāla līmenī tas palīdz viņiem kontrolēt notiekošo," skaidro bērnu klīniskā psiholoģe. "Viņi zina, kas notiks. Tas bērniem palīdz atbrīvoties un ļauties stāstam, jo bērni zina, ka viņus nepārsteigs kas negaidīts. Tāpat tas viņiem liek justies komfortabli."

Sevišķi svarīgi justies atbrīvotiem, drošībā un komfortabli bērniem ir pirms gulētiešanas, kad vecāki vēlas, lai viņi pēc iespējas ātrāk aizmigtu. "Uztver to kā daļu no pirmsmiega rituāla, kas palīdz viņiem atbrīvoties un vieglāk iemigt," Kuminga iesaka. Tāpat viņa iedrošina vecākus nespiest bērnu izvēlēties kādu citu grāmatu tikai tāpēc, ka šķiet – konkrēto stāstu jau varētu pastāstīt no galvas. "Ļaujieties šai bērna vēlmei! Agrāk vai vēlāk arī viņam apniks, un mazais izvēlēsies citu grāmatu," iedrošina bērnu klīniskā psiholoģe. Arī portāls "The Converstaion" vēsta, ka, kad bērns būs pilnībā atklājis visu mīļākajā grāmatā pausto, viņš izvēlēsies jaunu lasāmvielu.

Savukārt, ja bērns vēlas, lai viņam konkrētā grāmata tiktu lasīta priekšā arī dienas laikā, tad var nedaudz pamainīt stāstā notiekošo. Taču vēro sava bērna reakciju, ja šādas pārmaiņas viņš uztver saasināti, tad labāk pieturies pie viņam ierastā un patīkamā.

Lasīšana pa dienu ir arī lielisks veids, kā censties bērnu iedrošināt izvēlēties arī kādu citu grāmatu. Padomā, kas viņam konkrētajā lasāmvielā tik ļoti piesaista – atskaņas, ilustrācijas vai smieklīgais stāsts. Kad atklāsi to, centies piemeklēt pēc iespējas līdzīgāku grāmatu, balstoties uz to, kas bērnam visvairāk patīk. Ja tās ir kustīgās ilustrācijas, tad piedāvā bērnam izvēlēties tādu lasāmvielu, kur ir šāda veida ilustrācijas. Iespējams, tieši veids, kādā stāsts ir uzrakstīts, ir tas, kas mazo tik ļoti uzrunā. Ja tā, tad dodies uz grāmatu veikalu un izvēlies tā paša autora darbu, lai bērnam nopirktā grāmata atkal ietu pie sirds.

Šie padomi tev palīdzēt atrast bērnam jaunu mīļāko grāmatu. Tāpat tas palīdzēs tev viņu labāk iepazīt un saprast, kas viņam interesē, kas viņu piesaista un kas liek justies ērti. Iespējams, tavam bērnam patīk kas pavisam cits, nekā tu visu šo laiku biji domājusi.