Kā bērniem vīrusu draudu laikā parādīt, ka rokas ir jāmazgā, turklāt ļoti bieži? Šim darbiņam var noderēt vienkāršs fizikas eksperiments – bērnam vien jāiemērc "mikrobu" pilnā traukā pirkstiņš, lai to uzskatāmi redzētu.

Maģiskais triks nav nemaz tik maģisks – ar šī eksperimenta palīdzību bērnam palīdzēsi saprast virsmas spraiguma principu šķidrumā. Eksperimentam vajadzēs dziļo šķīvi, ūdeni, rupji samaltus melnos piparus un trauku mazgāšanas līdzekli. Kā tas notiek, skaties pievienotajos video.

Šķīvī ielej ūdeni, pār ūdens virsmu pārkaisi samaltus piparus, lai ūdens būtu nosegts. Iemērciet kopā ar bērnu pirkstu ūdenī un skatieties, kas notiks, – ap pirkstiem ūdens apkļausies, bet piparu gabaliņi pielips pie ādas. Tie ir "mikrobi", kas no ādas neatstājas.

Pēc tam uzziediet kopā ar bērnu uz rādītājpirksta mazliet trauku mazgāšanas līdzekļa vai šķidro ziepju. Iemērciet pa vienam pirkstu ūdenī, kurā peld piparu "mikrobi", un vērojiet – uzreiz pamanīsiet, ka pipari no ieziepētā pirkstiņa zibenīgi atkāpjas.

Samaltie pipari peld pa ūdeni virsmas spraiguma dēļ. Virsmas spraigums liek ūdens molekulām savilkties cieši kā ādai, tāpēc ūdens virsma izskatās nedaudz uzburbusi. Ūdenim, salīdzinot ar daudziem citiem šķidrumiem, ir augsts virsmas spraigums, tāpēc tas ļauj pipariem, kukaiņiem un pat papīra saspraudītēm "pārvietoties" pa ūdens virsmu. Brīdī, kad trauku mazgājamais līdzeklis saskaras ar ūdeni, tiek spēji mainīts virsas spraiguma koeficients. Rezultātā piparu "mikrobi" sprūk prom uz trauka malām.

Lūk, video no sociālās vietnes "Twitter", kā eksperimentu izmēģina bērndārznieki:

The PERFECT demo for kids as to why soap is SO IMPORTANT and EFFECTIVE from an elementary school teacher, SOUND ON: (h/t u/beep_boop_doot) pic.twitter.com/12m3YWjPub