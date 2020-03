Kāpēc lasītprasmi ir grūti apgūt bērnudārzā? Atbild Montesori pedagoģe

Ir vecāki, kas uzskata – bērnam nepieciešamās prasmes, lai uzsāktu skolas gaitas, tai skaitā lasītprasmi, jāapgūst bērnudārzā, taču Montesori skolotāja un grāmatas "Kas notiek bērnudārzā" autore Dana Gulbe atklāj, ka tā vis nav. Viņa sarunā ar vietnes "Dzene.com" radītāju Ilzi Dzeni skaidro, kāpēc pirmsskolas izglītības iestādē ir grūti apgūt lasīšanu.

Gulbe uzskata – divas no svarīgākajām lietām, kas bērnam, uzsākot skolas gaitas, jāapgūst ir latviešu valoda un matemātika. Savukārt svarīgākās pamatprasmes ir lasīšana un rēķināšana līdz 10. "Tas būtu minimums," viņa skaidro, uzsverot, ka lasīšana ir pamats jebkuram mācību priekšmetam skolā.

Ir vecāki, kas uzskata – bērnam visas nepieciešamās prasmes skolas uzsākšanai jāapgūst bērnudārzā. Arī Dana Gulbe to apstiprina: "Es saprotu, ka vecākiem gribas visu atbildību šajā lauciņā nogrūst uz bērnudārza pleciem, jo liekas – man nav nekāda sakara ar pedagoģiju, es par to neko nezinu, dārziņš sagatavos," dalās Gulbe. Taču skolotāja atgādina, ka pēc Latvijas likumdošanas vecāki ir atbildīgi par bērna izglītošanu, tāpēc viņiem savu iespēju robežās jācenšas arī no savas puses iesaistīties mācību procesā.

Viena no prasmēm, ko mājas apstākļos vecāki var palīdzēt atvasei apgūt, ir lasīšana. Montesori pedagoģe skaidro: "Lasīšana ir tā lieta, ko tikai bērnudārzā izolēti, ir grūti iemācīt, jo lasīšana prasa viens pret viens kontaktu, un to var izdarīt vecāki."

Gulbe iesaka lasītprasmi attīstīt pamazām, un sākt līdzko bērnam par to ir interese, kas visbiežāk ir piecu gadu vecumā. "Katru dienu, 10 minūtes burtot pa mazam gabaliņam uz priekšu," iedrošina skolotāja.

Sarunas laikā grāmatas "Kas notiek bērnudārzā" autore atgādina, ka mācīšanās temps skolā ir daudz straujāks nekā pirmsskolas izglītības iestādēs. Tāpat tur pedagogi daudz stingrāk cenšas pieturēties pie izglītības programmas un arī prasības ir augstākas. Tāpēc ir svarīgi bērnu jau savlaicīgi sagatavot, lai skolā viņam klātos vieglāk.