Kāpēc pašas spēcīgākās emocijas tiek mammai

Piemērs. Desmit minūtes pirms starppilsētu autobusa atiešanas. Es pavadu māsu un māsasmeitu. Māsa aizskrēja uz tualeti, atstājot manā uzraudzībā trīs gadus veco meitiņu. Bet mazā grib aizskriet līdz kioskam, kur pārdod saldējumu. Vairāku iemeslu dēļ saldējumam tiek pateikts "nē". Taču māsasmeitai ir mums visiem zināmais rīcības plāns: uz katru "nē" viņa reaģē ar agresīvu histēriju. Sajūtu, ka tālāk ar viņu runāt nav jēgas – vajag tikai izturēt un nogaidīt. Viņas mamma to dēvē par "stingru raksturu". Trīsgadniece aizgūtnēm kliedz, raujas ārā no rokas, lai skrietu līdz kioskam. Skriet viņai pakaļ ar divām smagām somām rokās neietilpst manos plānos. Apsēžos uz soliņa, paņemu meitēnu klēpī, apkampju, fiksējot viņai rokas un kājas (vicinās taču vienā gabalā, var iesist). Pāris reižu nomurminu: "Jā, es saprotu, cik ļoti tev gribas. Taču tagad nekādi nedrīkst. Tu tagad tik stipri dusmojies. Bet mēs nedrīkstam aiziet. Mums te ir jāsēž un jāgaida mamma.'' Un turpinu tālāk sēdēt, ieslēdzot "dzelzsbetona izturību".

Pēc pāris minūšu aizrautīgas elsošanas bērns nomierinās un saka man: "Aņa, esmu nomierinājusies. Vari mani neturēt." Es viņu atbrīvoju, apsēdinu līdzās uz soliņa, noglaudu pleciņu, sākam runāt par pavisam ko citu. Māsasmeita izlaida brīvē agresiju un nomierinājās. Ja es iedomājos viņas reakciju, iestājos it kā viņas pozīcijā, paskatos uz notiekošo ar viņas acīm, es viņu saprotu, saprotu viņas emocijas. Jā, tās ir lielas dusmas par to, ka pasaule ir tik nesakārtota, kurā nav iespējams dabūt saldējumu tūlīt un uzreiz. Situācijā, kad pieaugušais neatdala sevi no bērna emocijām (inficējas no tām), tad varētu notikt pat tā: "Labie bērni nekrīt histērijā. Ja bērnam ir histērija, tas nozīmē, ka es neprotu ar viņu tikt galā. Tātad es pati neesmu laba…Visi apkārtējie skatās uz mani un domā, cik es esmu slikta, neprotu audzināt bērnu. Jo tie kliedzieni satrauc un sadusmo apkārtējos. Galu galā pietiek taču kliegt! Rim­sties!'' Un tad emocionālā miera vietā iestājas vainas apziņa un kauns par niknumu… Ne reizi vien esmu redzējusi, kā bērna agresija izraisa agresiju vecākos.

Piemērs. Bērnam (pēc skata četri gadi) ir garlaicīgi braukt tramvajā. Viņš sāk sevi izklaidēt, čaukstinot plastmasas maisiņu. Mamma sastingst, izdzirdot troksni, un strauji bērnam atņem maisiņu. Bērns aizvainoti iešņukstas, jo viņam atņemta izklaide. Mamma paaugstina balsi, izgrūžot kaut ko līdzīgu: "Tu tikai paņerksti man!" Nepietiek ar to, ka zaudēts izklaides rīks, vēl mamma agresīvi sakliedz uz bērnu. Viņš uz apvainojumu reaģē un palielina savu devu agresijas: griež zobus un niknumā īd uz mammu. Mamma vēl vairāk sadusmojas un ātrumā iepļaukā puiku. Bērns raud. Mamma vēl vairāk saniknojas un nu jau sāk draudēt: "Es tevi vispār vairs nekur sev līdzi neņemšu!" Bērna emocijas lēkā: aizvainojums – apvainojums – dusmas – bezspēcība. Viņš raud vienā gabalā, ierausies mammai klēpī. Vēl kādu brīdi mamma dusmās teju vai trīc. Labāk lai vagonā būtu skanējusi maisiņa čaukstoņa, nevis bērna raudas...

Ja mamma brīdī, kad bērnam atņēma plastmasas maisiņu un saņēma acīm redzamus īgnus skatienus, būtu sev pateikusi: "Tās ir mana bērna emocijas. Viņam ir tiesības izrādīt jebkādas emocijas, viņš nav robots, lai eksistētu bez emocijām", – iespējams, ka tas palīdzētu viņai saglabāt mieru. Viņa būtu varējusi bērnam atspoguļot viņa emocijas: "Es redzu, ka tu dusmojies, bet man ir netīkams troksnis, ko tu radi". Varēja paraudzīties uz situāciju no bērna pozīcijas. Kāpēc viņš čaukstina maisiņu? Tāpēc, ka viņam ir garlaicīgi braukt un viņš izklaidē pats sevi, kā vien prot. Bērnam ir vajadzīgas izklaides. Ja, raugoties no mātes viedokļa, maisiņš nav piemērots izklaidei, tad viņš jāieinteresē ar kaut ko citu. Skaitīt zaļas mašīnas, vērot kokus, slēpt biļetes: "Uzmini, kurā rokā!" utt.

Bērns auro – ir taču zaudēta iespēja izklaidēties, bet mamma to uztver kā pārmetumu sev un niknojas: "Bērns bļauj uz mani!? Kā viņš to drīkst!?" Starp citu, tā ir pati biežākā kļūda – uztvert bērna kaprīzes kā personīgu aizvainojumu, tā uztverot emocijas, kas patiesībā bija atspulgs situācijai, kas izveidojās nevilšus.

Piemērs par emocionālo inficēšanos pieaugušo sabiedrībā. Sakaru pakalpojumu sfēra. Kļūme sistēmā radīja nereāli augstas izmaksas kompānijas sniegto pakalpojumu rēķinā. Par aizvainotā klienta mērķi kļuva menedžeris, kurš bija tikai šīs kompānijas aģents. Iesākumā kliedz klients, tad, atbildot viņam, kliedz menedžeris: "Ko jūs te klaigājat! Vai tad es jums šos rēķinus drukāju?!"

Te ir nepieciešama īpašība, ko bieži vien sauc par "stresam nepakļāvīgo". Patiesībā tā ir māka klienta emocijas nošķirt no savām emocijām un no sevis. "Tagad viņš kliedz nevis par mani. Viņš kliedz par kļūdu, kas ieviesusies rēķinā." Un tad saniknotajam klientam var mierīgi pavēstīt: "Es saprotu jūsu emocijas. Jūsu vietā arī es būtu sadusmots. Ja ir notikusi kļūda, kompānija to novērsīs. Es esmu te, lai jums palīdzētu."

Kā neļauties bērna emocijām, kā nekrist histērijā, atbildot uz viņa histēriju?

Atgādiniet sev: "Tās ir viņa emocijas. Viņam ir tiesības uz jebkurām emocijām."

Atspoguļojiet bērnam viņa emocijas. "Es redzu, ka tu spārdies ar kājām. Tu ļoti skaļi kliedz. Laikam jau tu tagad esi dusmīgs. Saprotu, tu gribi palikt spēļu laukumā. Taču mēs tagad ejam mājās." Tā mēs ne tikai nodalām sevi no bērna emocijām, bet arī attīstām viņa emocionālo inte­lektu.

Izsakot bērnam viņa emocijas un to izpausmi; mēs ļaujam viņam uz sevi paskatīties no malas.

