Kāpēc svarīgi mazuli mazgāt tikai 24 līdz 48 stundas pēc piedzimšanas

7. "Vernix" ir dabīgs ādas mīkstinātājs

Foto: Shutterstock

"Vernix" pasargā mazuļa ādu no izmirkšanas, kamēr viņš atrodas māmiņas vēderā. "Vernix" arī nodrošina ādas aizsardzību pārmaiņu laikā – no augļūdens vides uz gaisa vidi.

8. Vecākiem pašiem patīk mazgāt savu jaundzimušo

Pēc tam, kad pagājis mazuļa pielāgošanās laiks jaunajiem apstākļiem, vecāki var uzsākt mazgāt savu bērniņu paši. Pirmā reize vienmēr ir īpaša, tā ir iejūtības, laipnības un maiguma pilna. Vecākiem katra kustība ir pārdomāta! Nevajag atņemt viņiem šo pirmo maiguma izpausmi pret mazulīti! Stacionāra personāls ne vienmēr, ja arī gribētu, var būt tik iejūtīgs un maigs pret mazulīti, kā to paveiktu vecāki, jo stacionārā vecmātēm kustības ir pierastas un atstrādātas līdz sīkumam. Bet šim jaunajam cilvēciņam vajag tieši māmiņas vai tēta plaukstas, tieši tādas – maigas un iejūtīgas rūpes, kādas var dāvāt tikai mīloši vecāki.



Avoti:

1. Warren S. et al. (2020). Effects of Delayed Newborn Bathing on Breastfeeding, Hypothermia, and Hypoglycemia. Iegūts no PubMed.

2. Preer G. et al. (2013). Delaying the bath and in-hospital breastfeeding rates. Iegūts no PubMed.

3. DiCioccio H. C. et al. (2019). Initiative to Improve Exclusive Breastfeeding by Delaying the Newborn Bath. Iegūts no PubMed.

4. Postnatal Care for Mothers and Newborns. Highlights from the World Health Organization 2013 Guidelines. Iegūts no www.who.int.

5. Baby-Friendly Hospital Initiative USA (2016). Guidelines and evaluation criteria for facilities seeking baby-friendly designation. Iegūts no: babyfriendlyusa.org

6. Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses. (2013). Neonatal skin care: Evidence-based clinical guidelines (3rd ed.).

7. Kuller, J. M. (2014). Update on newborn bathing. Newborn and Infant Nursing Reviews, 14(4), 166–170.

8. McInerney, C., & Gupta, A. (2015). Delaying the first bath decreases the incidence of neonatal hypoglycemia. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 44(1), S73. Iegūts no: https://doi.org/10.1111/1552-6909.12650