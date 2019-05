Kāpēc telefonu neatņemt? Viedtālruņa lietošanai ģimenē jābūt skaidriem noteikumiem

Vecāku piemērs – izšķirošs

Ne mazāk būtisks ir pašu vecāku piemērs. Lai arī mūsdienās viedtālrunis un internets dod iespējas vecākiem kārtot darba un privātās lietas, neizejot no mājas un šķietami veltot vairāk laika ģimenei, tomēr nevajadzētu aizmirst par interneta un viedierīču lietošanas noteikumiem mājās, brīvajā laikā un bērnu klātbūtnē, lai bērnam nerastos iespaids, ka telefonu var lietot jebkurā laikā, vietā un neierobežoti.

Tāpēc aicinām vecākus vairāk laika pavadīt kopā ar bērniem, ieviešot noteikumus viedierīču lietošanai mājās un lietojot tās jēgpilni. Atcerieties, ka bērns seko vecāku piemēram un viņam jau no mazotnes veidojas priekšstats par to, kādiem mērķiem, kad un cik ilgi ikdienā tiek lietots viedtālrunis un internets.

Desmit padomi vecākiem par viedierīču lietošanu

1. Ja tavs bērns runā ar tevi, skaties uz viņu, nevis savā viedtālrunī.

2. Ja spēlējies vai pavadi laiku kopā ar savu bērnu, nelieto viedtālruni – nelasi un neraksti ziņas, nepārbaudi sociālos tīklus – velti visu savu uzmanību tikai bērnam – viņš to novērtēs.

3. Dalies ar interesantiem video ar savu bērnu vai skatieties tos kopā – ēdienu receptes, kā uztaisīt putnu būrīti, vietas, ko apskatīt nākamajā ģimenes ceļojumā, kā salabot velosipēdu, DIY (Do It Yourself jeb dari pats) tipa video. Lieto viedierīces kopā ar bērnu jēgpilni.

4. Ģimenes pusdienu un vakariņu laikā neatbildi uz zvaniem, ziņām vai e-pastiem, velti šo laiku savai ģimenei un kopīgām sarunām.

5. Pastaigājoties ar bērnu, nelieto savu telefonu, arī tad, ja bērns guļ. Tu taču negribētu, lai kāds runātu tev blakus pa telefonu, kamēr tu guli. Disciplinē sevi un izmanto šo laiku, lai atpūstos no ierīcēm.

6. Ja tavam bērnam jau ir pašam savs tālrunis – reizi dienā uzraksti viņam ziņu, pajautājot, kā klājas? Nesāc ar tekstu "Kāpēc matemātikā ir 3?".