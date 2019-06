Kas jāņem līdzi, dodoties ceļojumā kopā ar bērnu

Vasara ir aktīvs ceļojumu un atpūtas laiks. Vai tas būtu tuvāks, vai tālāks brauciens, visjaukāk to baudīt ģimenes lokā. Tomēr, lai ceļojumu varētu patiesi izbaudīt, jau laikus jāpārdomā, kas būs nepieciešams dažādās situācijās. Ko likt somā, ja paredzēts ilgs un garš ceļojums, lai paši mazākie ceļotāji nenogurtu un justos labi, stāsta pediatre, “Rimi Bērniem” eksperte Sanita Mitenberga.

Izbraucot no valsts mazajam, tāpat kā pieaugušajiem, ir vajadzīga pase. Taču tas nav vienīgais svarīgais dokuments. "Ja bērnam ir kādas hroniskas slimības, jāsagatavo visi vajadzīgie medikamenti un izziņa no ģimenes ārsta par diagnozi, kurā norādīti konkrēti medikamentu nosaukumi. Tas ir īpaši svarīgi, ceļojot ar lidmašīnu, jo, uzrādot izziņu robežkontroles punktā, izvairīsieties no situācijas, kad kādu medikamentu neļauj ienest lidaparātā," iesaka Mitenberga, piebilstot – vēl viens būtisks dokuments ir bērna potēšanas pase, kuru atsevišķās valstīs var lūgt uzrādīt.

Nereti pieaugušie strikti turas pie ceļojuma grafika un, nevēlēdamies kavēties, bērnam norāda – nedzer daudz, jo tad tev atkal vajadzēs uz tualeti. Taču ūdens dzeršana ir obligāta, īpaši karstā laikā! "Nevēlēšanās apstāties "zaļajā pieturā" nevar būt iemesls atteikties no ūdens. Ūdens pudelītei vienmēr jābūt līdzi!" atgādina pediatre.

Ceļojuma aptieciņai jābūt kompaktai, īpaši tad, ja ceļojat ar lidmašīnu vai sabiedrisko transportu, kur noteikts bagāžas limits. Tomēr somā vajadzētu atrast vietu gan termometram, gan zāles, kas samazinās augstu temperatūru. Šie medikamenti noderēs arī pret zobu, galvas un vēdera sāpēm. Ceļojuma aptieciņu vēlams papildināt arī ar kādu antihistamīna preparātu alerģijas gadījumiem – vienalga, vai tā būtu alerģija no kukaiņa koduma, vai no pārtikas, vai saules. Tāpat ieteicams nodrošināties ar aktīvo ogli un probiotiķi, kas glābs no caurejas un vēdera uzpūšanās.

"Tā kā daudzi bērni cieš no sliktas dūšas transportlīdzekļos, vajadzētu parūpēties arī par medikamentiem pret sliktu dūšu, kā arī maisiņiem, ja nu lieta tomēr nonāk līdz vemšanai," iesaka Mitenberga. "Aptiekās nopērkamas ingvera tabletes, taču bērniem vairāk patiks sūkājamās ingvera "konfektītes" uz kociņa, kas nomāc nelabumu un palīdz tikt galā ar jūras slimību. Šis līdzeklis piemērots bērniem no trīs gadu vecuma un arī grūtniecēm." Pediatre atgādina – bērnam, kuru moka nelabums, ieteicams sēdēt automašīnas priekšējā sēdeklī un izvairīties no lasīšanas braucošā auto.

Tā kā viena no garo brīvdienu aktivitātēm ir dažādas ekskursijas, kur nākas daudz staigāt, var gadīties, ka pat visērtākie apavi uzberž tulznas. Tāpēc vēlams sagādāt dažāda izmēra plāksterus un vairākus apavu pārus. "Pirms tulznu aplīmēt, tā noteikti jāiztīra. Ūdeņraža pārskābe nepatīkami kož, tāpēc es ieteiktu ņemt līdzi kādu citu dezinficējošu līdzekli," iesaka pediatre. Tāpat, ilgi ceļojot, var rasties situācijas, kad nav, kur nomazgāt rokas, un tad lieti noderēs dezinficējošas salvetes. Un, protams, nedrīkst aizmirst par saules aizsargkrēmu, kas pasargās no apdegumiem.

Lai bērnam ceļošana būtu ērta, mašīnā jābūt ērtam autosēdeklītim. Kad mazais aizmieg, galvas un kakla atbalstam var izmantot ceļojuma spilvenus, ko apliek ap kaklu. Ieteicams paņemt līdzi arī vieglu sedziņu, jo guļot bērnam var būt auksti, it sevišķi, ja ieslēgts kondicionētājs – sedziņa noderēs gan automašīnā, gan lidmašīnā.

Tā kā mazam bērnam ir grūti ilgstoši nosēdēt uz vietas, garlaicību var kliedēt DVD atskaņotājs, kas paredzēts lietošanai automašīnās – animācijas filmas uz kādu laiku mazo var nomierināt. Vecāki, kuri ir kategoriski pret "ekrāniem", var izmantot audio ierakstus, atskaņojot automašīnas skaļruņos audio pasakas vai bērnu dziesmas.

"Tiesa, pat aizraujošākais ceļojums ar vairākiem pārlidojumiem vai daudzām stundām automašīnā var būt nogurdinošs. Ja ceļā ar auto bērns kļūst nemierīgs un ir iespējams apstāties kādā laukumā, nevis ceļa malā, tas ir jādara. Labāk galamērķī nonākt vēlāk, bet pozitīvā noskaņojumā un veseliem nekā steigties, kļūstot niķīgiem un pārgurušiem," saka pediatre. Arī pieaugušajiem nenāks par ļaunu ik pa laikam ieelpot svaigu gaisu un izkustēties. Bērniem ir svarīgi izskrieties, izlādēt enerģiju, lai atkal varētu kādu laiku pavadīt sēdus mašīnā un pat aizmigt. "Taču atcerieties – drošība pirmajā vietā. Neļaujiet bērnam skraidīt gar auto maģistrāles malu!" atgādina pediatre.

