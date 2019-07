Kas noteikti jāņem līdzi, ceļojot ar bērniem auto? Iesaka mamma

Vasara nepārprotami ir atvaļinājumu laiks, kad izvēlamies doties tuvākos vai tālākos ceļojumos ar visu ģimeni. Bez galamērķa un maršruta plānošanas vēl jādomā par to, kas jāņem līdzi. Īpaši svarīgi, ja ceļo ar dažāda vecuma bērniem.

Iedvesmojoties no "Cāļa" sarunas ar pieredzējušo kempera ceļotāju un trīs bērnu mammu Kitiju Balcari, apkopojām, ko tad viņa iesaka ņemt līdzi, lai ne par ko nebūtu jāuztraucas, ja teju nedēļa jāpavada pārbraucienos ar automašīnu. Visu sarunu ar Kitiju par to, kā ceļo viņa un viņas ģimene kemperī, vari izlasīt "DELFI plus" rakstā šeit.

Pietiekami daudz apģērba

Viena no pamatlietām, protams, ir apģērbs. Pat ja šķiet, ka reizēm salikts līdzi par daudz, apģērbs noteikti noderēs: "Nekad netraucēs liekas zeķes vai lieks, tīrs apģērbs. Pie dabas esot, protams, ir smērēšanās, mēs uz vietas reti kaut ko mazgājam, ir ierīkots netīro drēbju maisiņš līdzi," norāda Kitija. Ja bērni ir teju vienaudži un dažādu dzimumu, Kitija iesaka ņemt līdzi neitrālu krāsu apģērbu, ko uzvilkt kā māsai, tā brālim, jo svarīga ir apģērba funkcija, ne krāsa.

Svarīgi arī nodrošināties ar dažāda biezuma drēbju kārtām, lai bērnu varētu satērpt kā sīpoliņu un vajadzības gadījumā liekās kārtas novilkt vai uzvilkt. Tāpat viņa bērniem ņem līdzi pa diviem gumijas zābaku pāriem, īpaši, ja ceļojums ir slapjākos laikapstākļos, jo pieredze liecina, ka arī gumijnieki nevar būt lieki. Arī lietus jakas un bikses jebkurā sezonā būs noderīgas, jo īpaši, ja dodaties pie dabas.

Uzkodas, maltītes un ūdens

Jāpārdomā arī maltītes, jo katrs bērns dod priekšroku kaut kam savam. Kitija pēc novērotā gan stāsta, ka bērniem ceļojumu laikā ēšanas paradumi mēdz mainīties, jo bērniem izsalkumā garšos viss, ko vecāki pagatavo, un mazie noteikti ēd labāk nekā mājās.

Tāpat svarīgas ir arī uzkodas, jo pa ceļam noder panašķoties, ja bērni sāk čīkstēt vai ir noguruši no pārbraucieniem. Dzērienu ziņā jāievēro, lai katram būtu sava tīrā ūdens pudele un regulāri padzertos.

Noderēs arī jau iepriekš sagatavoti un sagriezti burkāni, gurķi vai citi dārzeņi, kas salikti kārbiņā. Iepako arī siltās tostermaizes, kas tik ātri nebojāsies.

Aptieciņa

Vienmēr jābūt līdzi aptieciņai ar bērniem nepieciešamo, ja nu pa ceļam gadās kādi pārsteigumi. "Termometrs, zāles temperatūras mazināšanai – ir gadījies, ka ne jau no ceļojuma blaknēm saslimst, bet atved līdzi no mājām kādu kaiti," tā Kitija. Pirmās nepieciešamības medikamenti ir svarīgi, jo aptiekas ne vienmēr būs pa ceļam un īpaši nedēļas nogalēs tās var būt slēgtas.

Aptieciņā liec temperatūru mazinošus un pretsāpju medikamentus, plāksterus, kādu ziedi pušumiem, saules aizsardzības krēmu un, ja zini, ka bērns mēdz būt alerģisks, arī šīs zāles. Noderēs arī ūdeņraža pārskābe un marlīte, ja gadījusies kāda lielāka brūce, kā arī medikamenti, kas novērš sliktu dūšu.

Mīļlietas un kāda rotaļlieta vai grāmata

Mazākajiem ceļotājiem noderēs, ja līdzi būs paņemta sedziņa vai spilvens no mājām. Un tas nekas, ja plānots nakšņot viesnīcās vai kur citur – mazajiem tas palīdzēs justies emocionāli drošāk. Ja gaidāmi ilgi pārbraucieni, līdzi var paņemt bērnu grāmatas, ko pāršķirstīt mašīnā, kādu rotaļlietu, kas bērnam mīļa vai, piemēram, dažus krītiņus un krāsojamo grāmatu. Protams, ja vien bērnam šādi laika kavēkļi mašīnā neizraisa sliktu dūšu.

Lai saprastu, vai viss vajadzīgais līdzi, pirms doties tālā braucienā, Kitija iesaka rīkot izmēģinājuma mazo ceļojumu kaut kur netālu no mājām, lai saprastu, ka viss nepieciešamais tiešām ir un nekas nav aizmirsts.