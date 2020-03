Kas vairāk par baudas pilniem mirkļiem: ieguvumi no seksa grūtniecības laikā

Informācijas trūkuma un maldīgo priekšstatu dēļ ir pāri, kas uzskata – sekss grūtniecības laikā nav drošs. Ārsti jau gadiem ilgi cenšas pārliecināt topošos vecākus, kas tas ir tikai mīts, jo patiesībā intīmā tuvība gaidību laikā var sniegt vairākus ieguvumus gan grūtniecei, gan gaidāmajam mazulim.

Grūtniecība ir kā piedzīvojums nezināmajā. Šķiet, tik daudz par to ir lasīts, taču, kad tas tiek piedzīvots uz savas ādas, ik dienas uzrodas desmitiem jautājumu par to, ko sieviete gaidīšanas laikā drīkst un ko nedrīkst darīt. Nereti šie jautājumi ir saistīti arī ar intīmo tuvību ar partneri. Vai sekss grūtniecības laikā ir drošs? Kādas pozas labāk izvēlēties, un kad to labāk darīt?

Tik ilgi kamēr ārsts nav liedzis tuvības brīžus, un arī vēlme to darīt nekur nav pazudusi, nav nekādu pamatotu iemeslu grūtniecības laika atteikties no seksa. Nevar nepieminēt, ka mīlēšanās grūtniecības laikā var pat būt baudāmāka un aizraujošāka nekā pirms tam.

Iedvesmojoties no portāla "What to Expect", atklājam, kādi vēl ir ieguvumi no seksa grūtniecības laikā.

Vēl nebijušas baudas virsotnes

Gaidību laikā trakojošie hormoni var pacelt tavu vēlmi pēc intīmās tuvības vēl nebijušā līmenī. Taču, ja tavas sajūtas par seksu grūtniecības laikā ir gluži pretējas, arī tas ir tikai normāli. Pie tam, ir liela iespēja, ka tavi dzimumorgāni šajā laikā ir īpaši jutīgi, kas palielina iespēju sasniegt galvu reibinošu orgasmu, kas, iespējams, iepriekš bija grūtāk izdarāms.

Tāpat šajā laikā arī citas ķermeņa daļas sievietes organismā kļūst jutīgas. Tāpēc gaidību periods ir lielisks brīdis, kad iepazīt savu ķermeni un ļaut partnerim atklāt aizvien jaunas baudas zonas, kas ļaus tev piedzīvot nebijušas sajūtas.

Iespēja izmēģināt ko jaunu

Kad sievietes vēders aug griezdamies un iepriekš iecienītās seksa pozas vairs nav iespējams īstenot, laiks iedarbināt fantāziju un ieviest guļamistabas valdošajā rutīnā ko jaunu. Gaidību laiks ir viens no labākajiem brīžiem, kad izmēģināt ko nebijušu – jaunas pozas un mīlēšanās vietas.

Ja pašiem neizdodas atrast ērtākās un baudāmākas seksa pozas, iedvesmu var smelties šajā rakstā. Tur atradīsi piemērotāko pozu katram grūtniecības trimestrim. Iespējams, kāda no šīm pozām liks tavai baudas dzīvei sagriezties kājām gaisā, kā rezultātā vēlēsies to pielietot arī pēc grūtniecības.