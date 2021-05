Ķeizargrieziens nav pasaules gals. Kā tam gatavoties un piedzīvot iespējami saudzīgāk

Tāpēc arī ķeizargrieziena operācijā, vienojoties ar aprūpes komandu, lai nodrošinātu noskaņu, var izmantot mūziku vai iepriekš ierakstītu meditāciju, mammas kāzu pirmo valsi, relaksējošas vai tieši otrādi, uzmundrinošas skaņas, kas liek uzburt patīkamāku un siltāku ainu par vēso operācijas galdu, kur mammas visbiežāk atrodas tā sauktajā Jēzus pozā ar izplestām rokām bez kustību brīvības. Gaisma operāciju zālē tiek piemērota ārstu darbam, to mainīt nebūtu vēlams, tomēr, piemēram, personāla balsis var būt pieklusinātākas un mamma (vai tētis) drīkstētu lūgt būt tie cilvēki, kurus jaundzimušais dzird kā pirmos šai pusē.

Pasaulē dūlas, atbalstot mammas ķeizargriezienā, izmanto arī aromterapiju, fotografē piedzimšanas mirkli un palīdz mammai ar novietot bērniņu uz krūtīm – abi atrodas āda-āda kontaktā. Reizēm pasaules slimnīcās izmanto caurspīdīgu operācijas "logu" vai to uzreiz nolaiž, kolīdz bērniņš tiek izcelts no mammas iegurņa dobuma. Arī šeit jāatceras, ka, iespējams, ne katra mamma to vēlētos, un aizslietnis operāciju laikā tieši ir ieviests galvenokārt pacienta ērtības dēļ, lai savā veidā viņu pasargātu, ķeizargrieziena laikā lielākoties mamma ir nomodā un pie pilnas apziņas. Pulsa, asinsspiediena un citi mērītāji, kā arī intravenozā sistēma, kas jebkuras operācijas laikā ir obligāti, var būt novietoti vairāk uz mammas kreisās rokas, un mamma var jau iepriekš sagatavoties, lai plecu daļa būtu iespējami brīvāka no drēbēm. Tādējādi jau uzreiz pēc pirmās operācijas daļas bērniņš jo drīz var satikties ar savu mammu, vairāk par vaidziņa saskaršanos un ātru traukšanos prom.

Āda-āda kontakts ar zīdainīti



Vai ķeizargrieziena laikā drīkst lūgt vēlīnu nabassaites noklemmēšanu un āda-āda kontaktu ar zīdainīti?

Operācija pēc definīcijas ir ātrs ārstu darbs, kura laikā ārstiem jāpaveic galvenais, nodrošinot veiksmīgu iznākumu. Lēnas, mierpilnas, katra ritmu respektējošas pieejas ne vienmēr var būt iespējamas. Lai varētu ļaut nabassaitei izpulsēt, tās ir vairākas minūtes, kuru laikā ārsti ir ierobežoti savās darbībās, piemēram, placentas izņemšanā, kas var palielināt asiņošanas risku. Iespēju mammai ar vēdera muskuļiem "izstumt" mazo, kopā ar ārstiem saņemot bērniņu un darbojoties kā komandai, ne vienmēr var īstenoties ātro darbību dēļ. Dūla Vaira Avota ir pieredzējusi Meksikā ķeizargrieziena operāciju laikā, ka ārsts aicina mammu līdzdarboties, domāt, elpot un tā kā tiešām izelpot bērniņu, ārstam mazo tikai izceļot.