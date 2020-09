Kļūdas, ko vecāki pieļauj bērnu apavu iegādes procesā

Apavi bērnam būs nepieciešami praktiski no tā brīža, kad viņš iemācīsies staigāt. Taču vecākiem šajā pirmo apavu iegādē var rasties virkne jautājumu – vai ir iespējams ieekonomēt, jo bērna kājas izmērs taču mainās tik ātri, vai ir vērts iepirkt jau uzreiz lielākus, kā noteikt izmēru un kādus parametrus jāņem vērā, iegādājoties kurpītes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Diemžēl, bet no kļūdu pieļaušanas neviens nav pasargāts, taču, iespējams, tieši tev izdosies no tām izvairīties. Tātad, – kādas ir biežākās kļūdas, ko vecāki pieļauj, izvēloties bērnam apavus, – to apraksta portāls "Parents".

Pērk lielākus nekā atbilstošais izmērs

Pirmkārt, tas nav ērti. Pamēģini pats pastaigāt kurpēs, kas ir izmēru par lielu. Mazums, ka kurpe var tev pat nokrist, bet vēl tu šādi vari iedzīvoties varžacīs. Bet kā būs mazulim? Otrkārt, tas ir nedroši. Kurpēs, kas ir par lielu, bērns, īpaši ja viņš pavisam nesen tikai sācis staigāt, biežāk paklups, bet tas savukārt nozīmē, ka pieaug iespējamība viņam nokrist un gūt traumas. Un pats galvenais – tas ir kaitīgi. Apavi ir jāizvēlas atbilstoši izmēram, lai zolīte anatomiski atbilstu pēdas formai.

Ja izvēlēsies apavus "ar rezervīti", tad supinators (pamatnes atbalsts) "pārvietosies". Bet tieši šī detaļa ir atbildīga par pareizas pēdas arkas veidošanos. Un ja tas būs ne savā vietā, ko tad tam veidot? Ja tomēr gribas pagarināt apavu nēsāšanas ilgumu, tad izvēlies apavus ar rezervi, bet ne lielāku par pusotru centimetru.

Šajā rakstā atradīsi ortopēda ieteikumus par apavu izvēli bērnam, tostarp tur atradīsi atbildi, kāpēc nevajadzētu iegādāties šauras kediņas.

Veido rezerves nākamajām sezonām

Pirkt vasaras apavus ziemas laikā, kad ir akcijas, nav tas labākais variants. Sākoties sezonai, bērna kājas izmērs jau var būt izaudzis no tevis sagādātajiem apaviem. Diemžēl, bet labāk rīkoties pēc principa – šeit un tagad, ja vien nevēlies pārmaksāt.

Izvēlas ortopēdiskos apavus

Ortopēdiskie un anatomiskie apavi – kāda atšķirība? Pirmie nepieciešami, lai koriģētu attīstības traucējumus. Tie ir smagāki un fiksē pareizo kājas stāvokli. Šie ir ārstnieciski apavi, kuri palīdz novērst pēdas esošās deformācijas. Ja bērns ir vesels, tad kāpēc viņam tas vajadzīgs? Ortopēdisko apavu nēsāšanu iesaka tikai ārsts, uz savu galvu to nevajag darīt.

Cita lieta ir anatomiskie apavi. Tos rekomendē nēsāt profilaktiski, lai nerastos kādi traucējumi. Šie apavi ir mīkstāki, vieglāki un ērtāki. Īsāk, – tie ir apavi, kuri atbalsta pēdu pareizā pozīcijā un palīdz tai pareizi attīstīties.

Nepareizi nomērī bērna pēdas garumu

Tiek uzskatīts, ka ir pietiekami, ja apvelk, piemēram, uz stingrākas papīra lapas, bērna pēdas apveidu, izmēra garumu un nosaka izmēru. Pēc tam vajagot vēl pierēķināt pusotru centimetru rezervītei un uz priekšu – ideālais pāris atrasts! Bet kļūdas varbūtību daudzi piemirst. Liekus milimetrus pievieno jau zīmulis vien, kad tu ar to velc ap bērna pēdu, un tos ir visai grūti izrēķināt.

Labāk rīkoties citādi – pieķeksē uz lapas īpašu zīmi kājas īkšķa tuvumā un aiz papēža, izmēri aptuveno attālumu un pievieno vēl septiņus milimetrus rezervē. Vai vēl vienkāršāk – bērnu apavu veikalos mēdz būt īpaši rīki izmēra noteikšanai.

Foto: Shutterstock

Pasūta vienu izmēru dažādiem ražotājiem

Neraugoties uz to, ka interneta veikalos izmērus apraksti visiem ražotājiem it kā ir vienādi, tomēr apavu konstrukcija var nesakrist. Kaut kur var būt rezervīte platākai pēdai, kaut kur, tieši pretēji, akcenti likti uz šaurākiem apaviem, tāpēc pirms pasūtīšanas – bez pielaikošanas – esi īpaši uzmanīgs un izpēti izmēru tabulas.

Meklē modeļus ar cietāku vai augstāku papēdi

Šīs nianses vairāk raksturīgas ortopēdiskajiem apaviem. Bērnam, kuram nav nekādu pataloģiju un sarežģījumu, derēs apavi ar vidējas cietības papēdi. Ar laiku zeķu aizmugures daļas, tā vai citādi, pielāgosies bērnu papēža formai, bet tas nenozīmē, ka jāmeklē stingrāki apavi.

Protams, bez apaviem nekādi, bet te iepazīsties ar bērnu ķirurga skaidrojumu, kādēļ bērnam jāļauj skraidīt basām kājām.

Izvēli atstāj bērna ziņā

Mācīt mazu bērnu pieņemt lēmumus – tas ir lieliski. Taču parasti bērni savās izvēlēs balstās uz mazākām prasībām. Starp spilgtu un ērtu modeli viņi, visticamāk, izvēlēsies pirmo. Tiesa, ir jāieklausās bērna viedoklī, bet neaizmirsti, ka viņš vēl nezina visas apavu izvēles nianses.

Cik apavu pāru vienai sezonai bērnam ir nepieciešami?

Neraugoties uz sezonu, ir vērts padomāt par vairākiem laikapstākļu variantiem. Vieglas kurpītes, kediņas vai mokasīni derēs arī siltām dienām starpsezonā, kā tas vēl ir pašlaik. Kad kļūs aukstāks, šos pašus apavus var izmantot kā maiņas kurpītes. Lai rudens pastaigas būtu patīkamākas, noteikti ieteicams iegādāties siltinātus puszābaciņus, vieglus zābaciņus vai augstās kediņas ar oderīti. Un, protams, lietu neviens nav atcēlis, tāpēc gumijas zābakus arī ir ieteicams iegādāties. Kopumā sezonā vajadzētu rēķināties ar trīs četriem apavu pāriem.