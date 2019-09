Komandtiltiņš sagrīļojies: piecas pazīmes, ka laulība nonākusi grūtībās

Katra laulība piedzīvo problēmas, neatkarīgi no tā, cik ilgi esat precējušies. Taču nopietnas problēmas laulību nepiemeklē vienas dienas laikā, tās pielavās lēnām un no mazas oglītes, laikam ejot, pārtop ugunskurā. Daudziem uguns asociējas ar siltumu, taču nereti tas rada arī postu. Šajā gadījumā samilzušās problēmas attiecības var radīt postu laulībai, kas kopta un mīlēta gadiem ilgi.

Kāzu dienā jūs viens otram devāt solījumu būt kopā kā priekos, tā bēdās, kā bagātībā, tā nabadzībā, kā slimībā, tā veselībā. Tācu ar gadiem šo solījuma var būt aizvien grūtāk turēt. Taču tavai laulībai nav jāpārvelk pāri trekna svītra tikai tāpēc, ka tā nonākusi grūtībās. Dotais solījums ir jātur un jālolo. Nevajag padoties pie pirmajām grūtībām. Tā vietā atpazīsti problēmu, atrodi tās sakni un dari visu, kas tavos spēkos, lai to kliedētu.

Problēmas atpazīšana un saredzēšana pieved tevi soli tuvāk tās atrisināšanai. Iedvesmojoties no portāla "HuffPost", atklājam piecas pazīmes, kas liecina – tava laulība ir nonākusi grūtībās.

Tu esi atvērts sānsolim

Ir vairāki iemesli, kāpēc tu pēkšņi esi atvērts afērai ar kādu citu pretējā dzimuma pārstāvi. Iespējams, tu atkal vēlies piedzīvot sajūtas, kas nāk līdz ar jaunām attiecībām – kaisli, nespēju dzīvot vienam bez otra ne minūti, rozā briļļu efektu un neizsakāmo sajūsmu vienam par otru, jo, nevar noliegt, ilgstošā laulībā tas viss lēnām pieplok, un agrāk esošā dzirkstele sāk dzist.

Iespējams, problēma meklējama intīmajās attiecībās ar laulāto. Tās vairs tevi neapmierina, un tā vietā, lai atklāti par to parunātu, tu izvēlies vieglāko ceļu – spert sānsoli un gūt sajūtas un baudu, ko tev nesniedz laulība, kur citur.

Tāpat, iespējams, esi iedomājies, ka, krāpjot savu laulāto, tu spēsi izmukt no ikdienišķās rutīnas un pienākumu kravas, kas padara tevi vai traku. Iemesli, kāpēc spert sānsoli, netrūkt. Ja tu kaut tikai uz brīdi iedomājies par šādu iespēju, tas jau liecina – tava laulība ir nonākusi strupceļā, portālā skaidro laulību terapeite Mišela Veinere-Deivisa.

Kaut šis varētu šķist kā vieglākais ceļš, Deivisa atgādina, ka krāpšana neatrisina problēmas, kas skārušas laulību. Gluži otrādi, tas visu pasliktina vēl vairāk. "Brīdī, kad tu vairs nefokusējies uz savu laulību un emocionālo enerģiju novirzi kur citur, problēmas, kurām vajadzētu pievērst pastiprinātu uzmanību, tiek nogrūstas malā, kur tās aug plašumā," viņa skaidro.

Meli un vainas apziņa, kas nāk līdz ar sānsoļa speršanu, tevi vēl vairāk attālinās no partnera. Ja arī tev šķiet, ka esi izcils melis, šeit vēlams atcerēties mūžseno teicienu "Meliem īsas kājas". Tavas uzvedības un attieksmes dēļ laulātais pamanīs, ka kaut kas nav kārtībā. Jūs ne tikai atsvešināsieties, bet tiks sagrauta arī viena no svarīgākajām lietām attiecībās – uzticība. Ja tava laulība nepiedzīvoja lielas problēmas pirms tam, tad, uzsākot afēru ar citu sievieti vai vīrieti, tu esi to pakļāvis iznīcībai.

Jūs nemitīgi strīdaties par vienām un tām pašām lietām

Neviens pāris nevar noliegt, ka laulība nav iedomājama bez nesaskaņām un strīdiem. Kaut tie ir veselīgi un pierāda, ka katrs no jums ir personība ar savu viedokli, pārlieku bieža strīdēšanās ne pie kā laba nenovedīs.

Ja tu pieķer, ka jūs ar laulāto draugu nemitīgi strīdaties par vienām un tām pašām lietām un nespējat nonākt pie kopsaucēja, jo katrs no jums vēlas palikt pie sava nevis meklēt kompromisu, arī tā ir pazīme – kaut kas steigšus ir jāmaina.

Ja nemitīgie strīdi turpināsies, tu vairs negūsi baudu no attiecībām ar mīļoto. Tā vietā, lai redzētu labo, tu pievērsīsi uzmanību tikai sliktajam. Iespējams, tu pat centīsies izvairīties pavadīt laiku kopā ar laulāto draugu, lai tikai kārtējo reizi izvairītos no strīda. Tāpat tas tev var likt domāt par to, vai neesi izvēlējies nepareizo partneri. Visas šīs domas noteikti jāuztver kā brīdinājuma zīme, ka jūsu komandtiltiņš ir sašūpojies.

Foto: Shutterstock

Jūs aizvien mazāk laika pavadāt kopā

"Daudzas laulība pajūk, jo mīļotie vairs nepavada tik daudz laika kopā," atklāj Deivisa. "Tas visnotaļ ir viens no populārākajiem iemesliem." Ja arī tu pieķer sevi atliekam laiku ar mīļoto uz vēlāku, tā vietā izvēloties citas aktivitātes, tad zini – tas ar steigu jāmaina. Tavā prioritāšu augšgalā var būt jebkas – bērni, darbs, hobiji, ģimene vai draugi –, taču, vai tur ir vieta arī mīļotajam, jūsu attiecībām un laulībai?

Kad partneri vairs nepavada pietiekoši daudz laika kopā, viņi zaudē kopīgās intereses, viņiem vairs nav kopīgas tēmas, ko apspriest, viņi mazāk dalās savās jūtās un emocijās, pieredzē un sapņos, un notiek attālināšanās process, kas neizbēgami noved pie nelaimīgas laulības. Jūs pēkšņi pārtopat no mīļotajiem par istabas biedriem, ar līdzīgiem pienākumiem un vienu dzīves vietu.

"Esmu strādājusi ar daudziem cilvēkiem, kas ir ļāvuši laulībai izslīdēt starp pirktiem, jo viņi tai nepievērsa pietiekoši daudz uzmanības," atklāj laulību terapeite. Ja tu sava prioritāšu saraksta augšgalā nespēj atrast vietu arī laulībai, tā būs vēl ilgi apdraudēta, un zaudētāji būsiet jūs abi.

Atstāj intīmo dzīvi novārtā

Nenoliedzami, sekss un intimitāte ir attiecību stūrakmens. Taču daudzās attiecībās vienam no partneriem vēlme pēc seksuālas tuvības ir mazāka nekā otram. Deivisa piebilst – tas vēl neliecina, ka jūsu laulību ir piemeklējušas grūtības.

Par problēmu tas kļūst tad, ja viens no partneriem atmet ar roku centieniem, kā rezultātā intimitātes biežums var ne tikai samazināties, bet arī pazust pavisam. Šāda mīļotā attieksme otru var sāpināt, likt justies nemīlētam un atraidītam. Tāpat tas var samazināt aizvainotā laulātā pašvērtējumu.

Šis aizvainojums var novest pie augstāk minētajām problēmām – atsvešināšanās, prioritāšu maiņas, nemitīgiem strīdiem un nesaskaņām.

Ja arī tavās attiecībās pietrūkst kaisles un seksuālās tuvības, neturi mēli aiz zobiem, bet aprunājies ar savu parteri par to. Iespējams, viss nemaz nav tik melns, kā tu to mālē. Kopīgiem spēkiem jums izdosies atgūt kaisli attiecībās, vai vismaz spert mazus solīšu tuvāk agrāk kvēlojošās dzirksteles atjaunošanai.

Te atradīsi trīs vienkāršus, bet efektīvus padomus, kā uzlabot laulāto seksuālās attiecības.

Ģimenē svarīgākais ir bērns

Mūsdienās daudzās ģimenēs visa vecāku uzmanība ir centrēta uz bērnu, kas nozīmē, ka viņi ir noteicēji par vecāku dzīvi, viņi ir mammas un tēta prioritāte un ikdienas fokuss. Kaut ir daudzi iemesli, kāpēc vecāki, daudzreiz pat neapzināti, ieliek bērnu savas dzīves centrā, šāda domāšana negatīvi ietekmē ne tikai tavu laulību, bet arī bērna psiholoģisko attīstību. Kā vecāku uzskats "Ģimenē svarīgākais ir bērns" negatīvi ietekmē atvasi, lasi šajā rakstā.

Iespējams, tu visu savu uzmanību un mīlestību velti bērnam, atstājot mīļoto novārtā, jo tā notika arī tavā ģimenē. Tāpat var gadīties, ka tu bērnībā nesaņēmi pietiekami daudz vecāku mīlestības, un nevēlies, lai tava atvase piedzīvo to pašu.

Pastāv arī iespēja, ka tu iespaidojies no citiem – draugiem, paziņām, ģimenes locekļiem vai pat influenceriem –, kuri arī ir izvēlējušies bērnus likt savas dzīves centrā. Varbūt sabiedrībā valdošā uzskata un spiediena dēļ, tev šķiet kā šī ir vienīgā un pareizākā attieksme, un tu jūties spiests rīkoties līdzīgi, kā to dara citi vecāki.

Neatkarīgi no tā, kāds ir iemesls šādai attieksmei, tev jāsaprot, ka tā atstāj negatīvas sekas uz tavām attiecībām ar mīļoto. Kāpēc tā? Jo ar laiku tu jūties tuvāk savam bērnam, nekā laulātajam draugam, kas patiesībā bija šīs ģimenes aizsācējs. Tas izskaidro arī to, kāpēc pat tie vecāki, kuru bērni ir izauguši un atstājuši ģimenes ligzdiņu, pēkšņi nolemj šķirties.

"Es vienmēr saku saviem pacientiem, ka labākā lieta, ko jūs varat izdarīt bērnu labā, ir nostādīt laulību par prioritāti," atklāj Deivisa. "Bērni ir lielākie ieguvēji, ja vecākiem ir tuvas un mīlošas attiecības."

Nedrīkst aizmirst arī to, ka visas savas dzīves garumā mēs kalpojam bērniem par piemēru. Ja atstāsim savu laulību novārtā, viņiem radīsies nepareizs priekšstats par attiecībām. Pētījumi pierāda, ka bērni, kuri ir auguši šķirtā ģimenē, ir vairāk pakļauti riskam piedzīvot līdzīgu situāciju arī ar savu laulāto partneri. Vairāk par to lasi šajā rakstā.

Ja tu pieķer sevi vai partneri pievēršam vairāk uzmanības atvasei, nevis viens otram, apstājies, aprunājies ar mīļoto un kopīgiem spēkiem dariet visu, lai samainītu savu prioritāti no bērna uz laulību. Tas ieliks jūsu komandtiltiņam stiprus pamatus, kā rezultātā pat stiprākajiem vējiem to būs grūti sašūpot.