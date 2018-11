Komplicētā dēlu audzināšana: speciālistu padomi un vecāku pieredzes stāsti

Stiprs, vesels, laimīgs – šādu bērnu vēlētos izaudzināt ikviens vecāks. Šo sarakstu varētu turpināt ar vēl un vēl citām lietām, taču aktuāls paliek jautājums, kā to panākt. Pieaugušajiem jāsaprot, ka savas korekcijas ievieš arī dzimums, tāpēc šoreiz esam apkopojuši speciālistu komentārus un vecāku ieteikumus, kā rast labākos audzināšanas paņēmienus tieši zēnu skološanā.

Pievēršoties tieši puiku attīstībai, piemēram, stiliste un mamma Anita Altmane sacījusi, ka zēnu audzināšanā īpaši svarīgs ir režīms un sistēma. "Primārais, kā audzināt bērnu, – lai viņš spētu parūpēties par sevi, sākot no pamatlietām, līdz savas dzīves izrullēšanai. Es saprotu, ka tas ir milzīgi plašs temats, bet tas ir ļoti svarīgi – saprast, ka tu māki savas drēbes salocīt, ka tu zini, kur ir vannas dvielis, ka zini, kā pašam izmācīties. Ka tu saproti, kā sarunāties un kā uzvesties publiski." Plašāk ar viņas viedokli iepazīsties šeit.

Vai puikām drīkst ļaut spēlēties ar lellēm un plīša sunīšiem? Kā izaudzināt viņus par bezbailīgiem, vīrišķīgiem, cēlsirdīgiem, dāsniem, patstāvīgiem un pārliecinātiem vīriem? Kādu frāžu izmantošana var negatīvi ietekmēt zēnu turpmāku attīstību? Atbildes uz šiem un vēl citiem svarīgiem ar dēlu audzināšanu saistītiem jautājumiem atradīsi šajā "Cālis" stāstu izlasē.

Īsti vīrieši raud jeb Zēnu audzināšanas noteikumi

Vīrieši raud. No prieka, no bēdām un no sāpēm. Par to nav jākaunās. Lūdzu, neaizliedz savam dēlam raudāt! Neaizliedz baidīties! Neaizliedz dusmoties. Nepiespied bloķēt savas emocijas, apspiest pārdzīvojumus. Labāk māci apzināties savas jūtas, nosaukt tās vārdā un izdzīvot. Un tad dēli izaugs stipri, veseli. Īsti vīrieši.

Esmu puiku mamma: astoņi noteikumi laimīgu un veiksmīgu topošo vīriešu audzināšanā

Natālija Ņesterova ir trīs bērnu mamma. Viņa audzina meitu un divus dēlus, dzīvo Kalifornijā, ASV un raksta savu blogu par dzīvi aizokeāna valstī. Noslēpumos par dēlu pareizu audzināšanu Natālija dalās portālā "Letidor".

14 ieteikumi, kā nevajag audzināt puikas

Tie vecāki, kuri audzina abu dzimumu bērnus, jūt, cik tomēr liela atšķirība ir starp meiteņu un puiku lološanu. Ja parasti padomi tiek sniegti, kā pareizāk audzināt, šoreiz par to, ko nevajadzētu darīt, audzinot tieši dēlus. Padomi no seksologa, zinātnieka, sociologa un filozofa Igora Kona grāmatas "Zēns – vīrieša tēvs", ko apkpojis portāls top.thepo.st

Puika spēlējas ar lellēm: norma vai kļūda audzināšanā

Zēniem – mašīnas un roboti, meitenēm – lelles un trauciņi. Tas viss mūsos jau ielikts bērnības šūpulī. Tādēļ ir pilnīgi normāli, ja mammu un tēti satrauc dēla interese par "meiteņu" lietām. Mazais vīrietis, pagrūžot malā mašīnītes un robotiņus, spēlējas ar balerīnām vai knupīšiem. Ko tas nozīmē un vai vecākiem pret to jācīnās, "Letidor" stāsta psiholoģe Alīna Delisa.

Kā audzināt dēlu bez tēva: 13 svarīgi noteikumi vientuļajām mammām

Tēvs bērnam ir kā savdabīgs tilts uz ārpasauli. Tētis atļauj, palaiž, provocē un komunicē kā ar līdzīgu, tādējādi bruģējot ceļu dēla pastāvībai un pieredzes gūšanai. Un tomēr pietiekami daudz sieviešu bērnus audzina vienas, un viņām izaug brīnišķīgi dēli, kuriem nav nekādu problēmu personiskajā dzīvē. Psiholoģe Jekaterina Hlomova "Detimail" dalās ar padomiem, kā audzināt dēlus, ja dzīvē sanācis tā, ka tēva ikdienā nav blakus vai tas vispār izkūpējis tālēs zilajās.

Dēls vai meita: kā dzimuma atšķirības ietekmē bērnu audzināšanu

Varētu šķist, ka nav nozīmes tam, vai tu audzini dēlu vai meitu, taču tā nebūt nav. Neskatoties uz to, ka savai atvasei, netkarīgi no dzimuma, vēlies iemācīt līdzīgas vērtības, tev jāatzīst, ka bērna dzimums ietekmē jebkuru audzināšanas aspektu, ieskaitot tavu balss toni, skaļumu un ķermeņa valodu.

Kā izaudzināt īstu puiku

Kura sieviete sev negrib īstu vīrieti? Bet īsti vīrieši rodas no īstiem puikām, kurus ir pareizi audzinājusi mamma. Raksturs, attieksme pret dzīvi un sievietēm (sākumā, protams, pret meitenēm) veidojas, vērojot savu ģimeni, mammas, tēta attiecības un attieksmi vienam pret otru un apkārtējiem cilvēkiem. Psihologu dotā recepte ir – daudz pozitīva novērtējuma, maz nekonstruktīvas bāršanās un nopēlumu.

20 padomi vīriešiem par dēlu audzināšanu jeb Kā izaudzināt labu cilvēku

Kādu tu iedomājies esam labu cilvēku? Kā tu to raksturotu savam dēlam? Kādas laba cilvēka īpašības tev jāieaudzina savā dēlā? Mūsdienās vairāk sastopami tādi izteicieni kā "veiksmīgs – neveiksmīgs", "seksīgs – neseksīgs", "superīgs – garlaicīgs". Bet teicienu "labs cilvēks" mēs dzirdam ne tik bieži. Ko nozīmē "būt labam cilvēkam", atbildi mēģina rast portāls thechangeblog.com

Mammas pārdomas par puiku audzināšanas lietām

"Mēs paši bojājam savus bērnus. Mēs darām tā, lai vīrieši baidītos sasmērēt rokas, baidītos cīnīties, mēģinātu izbēgt no sarežģījumiem. Runāšu par zēniem, jo man pašai ir dēls," tā savas pārdomas par puiku audzināšanas lietām portālā top.thepo.st sāk kāda mamma.

Kā audzināt dēlēnu, lai viņš kļūtu par ‘īstu vīrieti’

Kā audzināt dēlu, lai viņš kļūtu par ideālo, "īsto" vīrieti? Mēģināsim atbildēt uz šo jautājumu ar 10 tēzēm, bet ērtības labad - aplūkosim divas sfēras atsevišķi – racionālo un emocionālo.

Kāda ir tēva loma konkrētos bērna vecumposmos

Jau izsenis zināms, ka bērnam ģimenē nepieciešami divi balsti un padomdevēji – gan mamma, gan tētis. Turklāt tuvojas 9. septembris jeb Tēva diena, kad akcentējam tēva lomas svarīgumu ģimenē. Par to, cik nozīmīgs tētis ir kā meitām, tā dēliem, stāsta psiholoģe, "Rimi bērniem" eksperte Iveta Aunīte.

'Memmes dēliņi' - kā tas notiek, daudzbērnu mammas atzīšanās

Cik gan bieži sievietes mēdz paust savu neapmierinātību par vīriem, kuri joprojām atrodas zem mātes tupeles un ir pilnīgi nepatstāvīgi. Un tad šīs pašas sievietes pagriežas pret saviem dēliem un mīca tos pašus mālus jeb audzina savus memmīšus, turklāt to dara vairums sieviešu, kurām ir tikusi laime audzināt puikas. Neticiet? Ieskatieties sevī vērīgāk, portālā deti.mail.ru mudina daudzbērnu mamma Aleksandra Pičula, kinoproducente, sabiedrisko attiecību speciāliste, kura arī audzina dēlu.

