Kopšana, veselība un uzturs: pirmās dienas mājās kopā ar mazuli

Bērna ienākšana ģimenē ir brīdis, kad laime mijas ar bailēm un neziņu. Mazuļa aprūpe, kopšana un barošana jaunajiem vecākiem ir pilna neskaidrību un rada daudz jautājumu. Sevišķi mulsinošas ir pirmās dienas, kuras tiek pavadītas mājās kopā ar zīdaini. Kā šo dienu laikā aprūpēt bērniņu un kā likt viņam justies pēc iespējas labāk, atklāj "iVF Riga" klīnikas un Cilmes šūnu centra sertificēta vecmāte Marija Urbo.

Par jaundzimušo bērnu uzskata no piedzimšanas brīža līdz viņa 28. dzīves dienai (4 nedēļu vecumam), bet par zīdaini – no 28. dienas līdz viena gada vecumam. Mazais cilvēciņš mammas vēderā attīstās un aug aptuveni 37,5 grādu pēc Celsija temperatūrā. Jaundzimušais piedzimst slapjš, tāpēc tas ātri atdziest. Uzreiz pēc dzemdībām vislabākais siltuma avots ķermeņa temperatūras uzturēšanai ir mātes ķermenis.

Pēc piedzimšanas ar sasildītiem autiņiem vai dvieli rūpīgi nosusināts jaundzimušais kails tiek nolikts mātei uz atkailināta vēdera un krūtīm. Pārklāts ar mīkstu sedziņu, jaundzimušais atpūšas un jūtas drošībā, kā arī sasildās. Šajā laikā jaundzimušais arī pierod pie mātes ādas mikrofloras, kā arī pats atrod krūti. Dzemdību zālē māmiņa ar jaundzimušo bērnu atrodas aptuveni divas stundas. Tur mazulis tiek nosvērts, nomērīts un novērtēts viņa veselības stāvoklis.

Veselība

Tikko dzimuša mazuļa apskate tiek veikta jau pirmajās dzīves minūtēs, kad jaundzimušo novērtē pēc 10 baļļu sistēmas (Apgares skalas). Astoņu līdz 10 baļļu atzīme nozīmē labu jaundzimušā stāvokli, taču vērtējums septiņi vai mazāk nozīmē, ka jaundzimušajam varētu būt nepieciešama neatliekama palīdzība.

Viena no lietām, kas liecina par veselīgu bērnu ir tā ādas krāsa. Vesela jaundzimušā āda ir spilgti vai viegli sārta. To var klāt smalks apmatojums, ko dēvē par lanugo. Priekšlaikus un laikā dzimušo mazuļa ādu klāj biezpienveida – t.s. kazeozā ziede, kas pasargā augļa ādu no augļūdeņu iedarbības, ļauj vieglāk piedzimt un padara adaptāciju pēc dzemdībām vieglāku. Sākot ar otro diennakti 70 – 90 procentem jaundzimušo parādās fizioloģiskā dzelte: seja, acu āboli un viss ķermenis iekrāsojas dzeltenā tonī. Taču par to nebūtu jāuztraucas, jo dzelte pāriet divu līdz trīs nedēļu laikā.

Pirmajās divās nedēļās jaundzimušā āda var piedzīvot šādas izmaiņas:

Milias – balti punktiņi uz deguna un zoda, tie ir tauku dziedzeru nosprostojumi;

Miliārija – izsitumi, kas rodas, aizsprostojoties sviedru dziedzeriem.

Arī svaram ir liela nozīme veselīga bērna attīstībā. Pirmajās trīs dienās jaundzimušais var zaudēt līdz pat 10 procentiem no dzimšanas svara. Tas ir fizioloģisks process, un zaudēto svaru jaundzimušajam vajadzētu atgūt divu līdz trīs nedēļu laikā, atkarībā no gestācijas vecuma. Svara pieaugumam pirmajā mēnesī optimāli vajadzētu būt 700 – 800 grami.

Zīdaiņa kopšana – nabiņas tīrīšana un vannošanās

Foto: Shutterstock

Neatņemama zīdaiņā kopšanas procedūra, sevišķi pirmajās tā dzīves nedēļās, ir nabas apkopšana, kuras vietā iepriekš atradās nabassaite, kas fiziski savienoja embriju ar mātes organismu. Mazulim piedzimstot, nabassaite tika noklemmēta un tad pārgriezta. Šī procedūra ir mazulim nesāpīga, jo nabassaitē nav nervu šķiedru, un tā, ne griežot, ne tai atmirstot, ne arī vēlāk, to apkopjot, nesāp. Nabassaite nokritīs vienas līdz divu nedēļu laikā. Līdz tam mammai atliek to pasargāt no kairinājuma un infekcijas. Tai jābūt sausai un tīrai. Drēbītēm jābūt no kokvilnas, kas ļauj gaisam brīvi cirkulēt, tādējādi nabassaite ātrāk izžūst.

Atgriežoties no dzemdību nama, ik dienas vairākas reizes jāapskata, vai no nabiņas nav izdalījumu, asiņu, strutu un vai āda ap nabu nav apsārtusi. Jaundzimušo bieži jāpārtin tīros autiņos vai jāmaina autiņbiksītes, lai mitrums nesasniegtu nabiņu, un tā paliktu tīra un sausa. Ja nabiņa sulojas un nedzīst, ir jākonsultējas ar ārstu.

Nabiņa ir ne tikai jāapskata, bet arī jātīra. To ieteicams darīt reizi dienā ar vārītu ūdeni un rūpīgi jānosusina. Tikai retos gadījumos nabu var tīrīt arī ar dezinficējošu šķīdumu.

Nedrīkst aizmirst arī par vannošanu. Jaundzimušais ir jāvanno arī tad, kad nabassaite vēl nav nokritusi. Pirmo reizi mazuli ieteicams likt vanniņā iespējami drīz pēc atgriešanās no dzemdību nodaļas. Taču jaundzimušo nedrīkst vannot dienā, kad ir veikta vakcinācija. Zīdaini ir ieteicama mazgāt vannā vismaz divas līdz trīs reizes nedēļā.

Uzturs

Mātes piens ir labākais, ko varat dot savam mazulim kopš pirmās dienas šajā pasaulē. Zīdīšana ir ne tikai zīdaiņa barošana, bet reizē arī saskarsme. Ar mātes pienu mazulis saņem svarīgākās barības vielas, iegūst imūnsistēmas aizsargfaktorus, kā arī tuvības un drošības sajūtu. Starp zīdaini un māti izveidojas visspēcīgākā saikne, kādu cilvēks spēj izveidot.

Mātes piens satur antivielas un citas imunitāti stiprinošas vielas, kuras palīdz mazulim nesaslimt un vieglāk pieveikt vīrusu un baktēriju izraisītās infekcijas. Pirmpiens, kas izstrādājas pirmajās divās līdz četrās dienās, ir dzeltenīgs un biezāks, tajā ir daudz olbaltumvielu un antivielu. Pirmpienu ir viegli sagremot, un tam ir pirmās vēdera izejas – mekonija izvades veicinoša iedarbība. Vēlāk piena sastāvs sāk mainīties, palielinās tā daudzums un aptuveni otrās nedēļas beigās izveidojas nobriedis piens.

