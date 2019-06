Kritizēšana un salīdzināšana: pazīmes, kas liecina – tu esi vecāks-perfekcionists

Daudzās ģimenēs vecāki cīnās ar sabiedrības spiedienu būt perfektiem bērnu audzināšanā. Sociālie mediji, garāmgājēju nosodošie skatieni ir tikai dažas no lietām, kas kaunina vecākus un liek viņiem darīt visu iespējamo, lai būtu perfektiem. Taču augstās prasības pret sevi vai atvasi patiesībā nodara vairāk ļaunuma nekā labuma.

Daži vecāki ir perfekcionisti ne tikai bērnu audzināšanā, bet arī citos dzīves aspektos – karjeras dzīvē, attiecībās, draudzībā u.c. Taču, lai sasniegtu savu izvirzīto mērķi un iecerēto paveiktu uz visiem 100 procentiem, viņiem bieži vien nākas ļoti daudz upurēt. Bet perfekcionisti ir ļoti mērķtiecīgi, līdz ar to laika, līdzekļu vai citu lietu upurēšana viņiem nesagādā grūtības.

Lielākoties perfekcionisti ir cilvēki, uz kuriem citi skatās ar apbrīnu, un viņu darbs vienmēr tiek novērtēts. Savu lielo pūļu dēļ viņi tiek uzskatīti par veiksmīgiem cilvēkiem, taču, neskatoties uz to, viņi nekad līdz galam nejūtas labi.

Kamēr vieni ir perfekcionisti visās dzīves sfērās, tikmēr citi sev šādu titulu ir piešķīruši tikai jautājumos, kas saistīti ar bērnu audzināšanu. Viena daļa no šiem vecākiem ir izvēlējušies šādu ceļu, jo baidās "sačakarēt" savus bērnus. Savukārt otri uzskata, ka, ja viņu bērns nesasniegs labākos rezultātus skolā, darbā un citās dzīves sfērās, tad viņi nebūs pienācīgi izpildījuši savu vecāku lomu.

Ir vecāki-perfekcionisti, kas sagaida perfekciju no sevis, bet ir tādi, kas to sagaida no savām atvasēm. Viņi uzskata, ka augstas prasības novedīs pie labiem rezultātiem, taču gala iznākums ne vienmēr ir tāds, kā tika cerēts.

Lūk, vēl dažas portāla "Very well family" piedāvātās pazīmes, kas liecina, ka sagaidi perfekciju no sevis:

Tu nemitīgi sevi kritizē;

Sava bērna neveiksmēs tu vaino sevi;

Tu salīdzini sevi ar citiem vecākiem;

Tu nemitīgi sevi "šausti", ka nespēj bērniem sniegt vairāk, kaut jau tā dari visu, kas tavos spēkos;

Tu vairākas reizes pārdomā savas izvēles;

Savu augsto ekspektāciju dēļ tu bieži vien pieķer sevi vārāmies dusmās.

Pazīmes, kas liecina, ka tu sagaidi, lai tavs bērns būtu perfekts: