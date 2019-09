Lai nepamodinātu bērnus: piecas klusākās seksa pozas vecākiem

Ikviena vecāks satraucas, ka reiz bērns ienāks istabā, kad tu kopā ar mīļoto ļausies pieskārieniem. Kaut izbēgt no šādas situācijas ir ļoti grūti,ir veidi, kā samazināt risku tikt pieķertiem. Izvēloties piemērotāku seksa pozu, ir iespējams nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu – sasniegt baudas virsotnes un nepamodināt bērnus.

Sekss un laulība ir kā cimds ar roku – viens bez otra nekā. Jau izsenis ir zināms, ka intīmā tuvība ne tikai uzlabo attiecības, bet arī palīdz atbrīvoties no stresa, palielina partneru savstarpējo uzticību un liek justies kā vienam veselam.

Nereti pēc kļūšanas par vecākiem partneru seksuālā dzīve sāk sašūpoties. Dažkārt noguruma, stresa un rūpju dēļ mīļotie pat pārstāj ļauties kaislei. Taču no šīs bedres ir iespējams izrāpties sveikiem un veseliem. Te atradīsi trīs ieteikumus, kas palīdzēt uzlabot seksuālās attiecības ar mīļoto.

Savukārt, ja tavās attiecības ar intīmo tuvību viss ir kārtībā, pastāv iespēja, ka tagad, kad esi kļuvis par vecāku, tevi satrauc cita lieta – kā turpināt iekarot baudas virsotnes, nepamodinot bērnu. Mazie ķipari grib zināt visu par visiem un prot klusītēm pielavīties, lai apmierinātu savu nevaldāmo ziņkāri. Pat tad, ja 99 procentos gadījumu tu ievēro visus piesardzības pasākumus – pieklusini balsi un aizver guļamistabas durvis, iespēja, ka reiz bērns pieķers tevi un mīļoto ļaujamies kaisles pilnajiem mirkļiem, ir diezgan liela, pat neizbēgama. Tā ir noticis daudzās ģimenēs. Kā šādās situācijās ir rīkojušies citi vecāki, lasi šajā rakstā, kur septiņi tēvi dalās savā pieredzē ar to, kā pārvarēt neveiklo brīdī, kad bērns izjauc palagu dančus.

Taču ar veiksmīgu rīcības plānu – kā rīkoties situācijā, ja bērns nelaikā paver guļamistabas durvis, vien nepietiks. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā izvairīties no šādas situācijas, ir izvēlēties seksa pozu, kas ļaus nodoties tuvības brīžiem klusāk kā parasti. Lūk, portāla "Fatherly" ieteiktās klusākās seksa pozas vecākiem! Iespējams, kādu no tām tu vēl nebūsi izmēģinājis.

Stāvus



Viens no iemesliem, kāpēc bērni nereti uzmostas nelaikā, ir gultas čīkstēšana, vecākiem nodarbojoties ar seksu. Iespējams, jūs ar partneri cenšaties ievērot visus piesardzības pasākumus, no kuriem svarīgākais ir pieklusināt balsis, taču gultas čīkstēšanu jūs kontrolēt nevarat. Ja arī tava gulta nereti izdot nepatīkamas skaņas, viens no veidiem, kā pieklusināt mīlēšanos, ir darīt to stāvus. Ir divas iespējas, kā šo pozu var īstenot. Pirmā – sieviete pagriežas ar seju pret sienu, atspiežas pret to ļaujas baudai no aizmugures. Otra – sieviete ar kājām apvijas ap vīrieša vidukli. Jāpiekodina, ka otrā poza var jūs abus ātri vien nogurdināt, tāpēc, iespējams, veiksmīgs risinājums būs seksa laikā izmēģināt abas pozas. Tas palīdzēs intīmo brīdi padarīt interesantāku un tajā pašā laikā samazinās risku pamodināt bērnus.



Karotītes poza



Šī poza ir ideāls veids, kā pasargāt sevi no neveiklā brīža, kad bērns izjauc mīlas priekus. Ja pāris mīlējas karotītes pozā, ātri uzmetot aci notiekošajam, izskatās, ka vīrietis sievieti apskauj no muguras, sevišķi tad, ja esat sevi pārklājuši ar segu, kas apslēpj intīmās zonas. Tas nozīmē, ka situācijā, kad bērns jūs negaidīti nakts vidū pārsteigs ar savu klātbūtni, viņš, iespējams, nemaz nenojautīs, ka vecāki nodarbojas ar seksu.

Jāpiebilst, ka, mīlējoties karotītes pozā, varētu būt nedaudz pagrūti atrast vienotu ritmu, bet, kad jūsu vēlmes sakrīt un gurni sāk kustēties vienādi, tu atklāsi, cik šī ērtā pozīcija var būt ne tikai klusa, bet arī patīkama. Lielākai baudai lektore un seksuālās dzīves eksperte Annija Hodere portālā iesaka mīlēšanos šajā pozīcijā uzsākt lēnām, un tad laika gaitā tempu piemērot abu partneru vēlmēm. "Gluži kā jebkurā citā pozīcijā, arī karotītes pozā abiem partneriem savā starpā ir jākomunicē par mīlēšanās tempu. Tas palīdzēs jums abiem nodrošināt vēlamās sajūtas," viņa piebilst.

Foto: Shutterstock

Seja pret seju



Šī atgādina iepriekš pieminēto karotītes pozu, tikai šoreiz, kaut abi partneri vēl aizvien atrodas uz sāniem, viņi ir pagriezušies ar seju viens pret otru. "Šī poza ļauj jums vairāk nodoties skūpstiem, tādā veidā mazinot vēlmi izpaust patīkamās sajūtas skaļos vaidos," skaidro seksoloģe Karola Kvīna. Viņa piebilst, ka šī poza ir ļoti intīma un palīdz partneriem vienam otru vairāk sajust.



69



Šis cipars nevienam nav svešs. Orālais sekss ir neatņemama daļa no intīmās tuvības, par ko ir sajūsmā gan daudzi vīrieši, gan sievietes. Tā kā šajā pozīcijā jūs viens otru apmierināt orāli, nav jāuztraucas par skaņām, kas tiek izraisītas, ķermenim saskaroties ar ķermeni. Šajā pozā baudu vienlaicīgi gūst abi partneri, un to ir iespējams darīt jebkurā jums ērtākā pozīcijā – sieviete augšā, apakšā vai abiem partneriem guļot uz sāniem.



Misionāru poza



Sekss šajā pozīcijā var būt divējāds – straujš, kaislīgs un skaļš vai, gluži otrādi – izjusts un lēns. Kaut daudziem pāriem šī poza šķiet ikdienišķa un garlaicīga, padarot to lēnāku un izjustāku vai paceļot sievietes kājas augstākā leņķī, tā palīdzēs tev un partnerim piedzīvot kāroto baudu. Tāpat misionāru poza ļauj jums seksa laikā nodoties skūpstiem. "Misionāru poza ļauj abiem partneriem seksa laikā skatīties viens otram acīs, kas daudziem palīdz izveidot dziļāku intīmo kontaktu," piebilst Hodere.