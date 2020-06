Lai trauki nešķīst! Kā risināt konfliktus ar laulāto draugu

Kad tikko esi iepazinies ar savu sirdspuķīti, dzīve šķiet brīnumskaista. Taču, iepazīstoties tuvāk un pavadot arvien vairāk laika kopā, skaidrs, ka iezogas realitāte, tostarp arī strīdi. Domstarpības ir pavisam normāls dzīves process, taču jāmāk tās konstruktīvi pārvarēt, lai neveidotos problēmas.

Kā jau katrs, kurš ir attiecībās, zina – strīdi ir neizbēgami. Kad divi cilvēki pavada daudz laika kopā, ir skaidrs, ka dzīves ceļā ik pa laikam domas var dalīties. Šīs domstarpības var būt lielas vai mazas. Sākot ar tādiem sīkumiem kā vakariņu plāniem vai ikdienišķo, kaitinošo pienākumu neizpildīšanu, beidzot ar nopietniem jautājumiem par karjeras izvēlēm un tamlīdzīgi.

Fakts, ka strīdaties ar savu partneri, nenozīmē, ka attiecībās ir pienākusi krīze vai nepatikšanas, un nu jāšķiras vai jāmeklē palīdzība. Patiesībā – rīkojoties pareizi, konflikti pat var uzlabot attiecības. Ja nekad nekarosit un nekad nerunāsit par savām problēmām, nekad arī tās neatrisināsit. Konstruktīvi risinot konfliktus, tu vari labāk izprast savu partneri un nonākt pie kopsaucēja, kas der jums abiem. No otras puses – konflikti var arī saasināties un radīt problēmas, ja tiem nepievērš uzmanību. Iedvesmojoties no "Psychology Today", uzzini, kā veiksmīgāk pārvarēt strīdus.

Esi tiešs

Dažkārt cilvēki nepaskaidro skaidri un gaiši, kas viņiem traucē, bet tā vietā izvēlas netiešākus nepatikas izteikšanas veidus. Kāds cilvēks var uzspēlēti sarunāties ar otru šķietami līdzjūtīgā veidā, kaut apakšā paslēptas dusmas. Citi savukārt var burkšķēt un burkšķēt, īsti nerisinot problēmu. Vēl citi partneri vienkārši izvairās no problēmas apspriešanas, ātri nomainot tēmu, kad nepatīkams jautājums uzpeld. Šādi netieši dusmu izpausmes veidi nav kontruktīvi, jo tie nesniedz personai, kura ir šīs darbības mērķis, skaidru izpratni par to, kā reaģēt. Viņi zina, ka partneris ir aizkaitināts, bet tiešuma trūkums viņus atstāj bez norādījumiem par to, ko darīt, lai problēmu atrisinātu.

Runā par to, kā jūties, nevainojot partneri

Apgalvojumi, kuri tiešā veidā aizskar laulātā drauga raksturu un personību, var būt īpaši kaitnieciski attiecībām. Ja vīrietis, kurš ir noguris no draudzenes greizsirdības scēnām, viņai teic: "Tu esi pilnīgi neracionāla!", viņš mudina mīļoto ieņemt aizsargreakciju, kas var mazināt iespēju strīdu izrunāt. Labāk izmēģini šādu stratēģiju – iesāc ar to, kā jūties, un tad turpini, izklāstot darbības, kurās iesaistās partneris, mudinot tev attiecīgi justies. Taču svarīgi ir otru nevainot. Piemēram, iepriekš minētais vīrietis varētu sacīt: "Es kļūstu nokaitināts, kad tu apgalvo, ka nevainīgas sarunas laikā es flirtēju ar kādu cilvēku." Šī taktika ir tieša, taču nav uzbrūkoša un neaizskar otra cilvēka personību. Ja reiz tu otro pusīti mīli, nav vajadzības iedzelt, vai ne?

Nekad nesaki nekad (vai "vienmēr")

Kad runā par problēmām, izvairies veidot vispārinājumus par savu partneri. Apgalvojumi kā "tu nekad nepalīdzi mājas darbos" vai "tu vienmēr skaties telefonā", visticamāk, mudinās laulāto draugu ieņemt uzbrukuma pozīcīju. Tā vietā – centies izveidot diskusiju par to, kā partneris varētu būt vairāk izpalīdzīgs. Šāda stratēģija liks mīļotajam padomāt par visām reizēm, kad viņš ir centies tev palīdzēt. Tādējādi viņš pats, iespējams, nonāks pie secinājumiem, ko vajadzētu mainīt savā uzvedībā.

Sper pa vienam solim

Ja vēlies piedalīties konstruktīvā sarunā, tad vispirms runā par vienu tēmu, un tikai pēc tam pievērsies otrai. Nelaimīgi pāri mēdz viena strīda laikā iepīt daudzas problēmas. Iedomājies – ja esi nolēmis kļūt fiziski aktīvāks, tad, visticamāk, paralēli nedomā par to, kā izveidot savu pensijas fondu, izrevidēt savu garderobi vai izveidot savu sapņu dārzu. Tu droši vien mēģinātu ar šīm problēmām tikt galā atsevišķi. Tas it kā liekas loģiski, taču brīdī, kad strīda laikā šķīst dzirksteles un dūmi jau nāk laukā pa ausīm, strīds par vienu tēmu var pārvērsties apvainojumos par 100 dažādiem notikumiem. Jo vairāk sūdzību vienā piegājienā izvirzīsi, jo mazāka iespēja, ka tās pārspriedīs un izrunās.

Patiesi ieklausies savā laulātajā draugā

Pamanīt, ka mīļotais cilvēks nepievērš tev uzmanību, var būt ļoti nomācoši. Kad pārtrauc savu laulāto draugu vai pieņem, ka zini, ko viņš domā, tu atņem otram iespēju paust savu viedokli. Pat ja esi pārliecināts, ka zini, kāds ir iemesls mīļotā satraukumam, tu tik un tā vari kļūdīties, un tavam partnerim būs izjūta, ka tu neklausies. Ja vēlies skaidri parādīt, ka velti savu uzmanību otram, vari izmantot aktīvās klausīšanās metodes. Piemēram, kad partneris runā, pārfrāzē viņa teiko ar saviem vārdiem. Tādējādi arī samazinās iespēja veidoties pārpratumiem. Divi zaķi ar vienu šāvienu! Vari mēģināt arī pārprasīt, lai pārliecinātos, ka pareizi saproti laulātā drauga teikto. Piemēram, vari teikt: "Es saprotu, tu jūties aizkaitināts, vai ne?" Šādā veidā parādīsi, ka otrs tev rūp.

Nemeties sevi aizstāvēt strīdu laikā

Kad tevi kritizē, ir grūti neieņemt aizsargpozu. Taču tādā veidā nevar risināt problēmas. Iztēlojies pāri, kurš strīdas, jo sieva vēlas, lai vīrs vairāk palīdz mājas darbos. Kad viņa iesaka, ka vīrs varētu aši pievākt māju pirms došanās uz darbu, viņš attrauc: "Jā, tas būtu labi, bet man no rītiem nav laika." Savukārt sieva atbild – varbūt to var ieplānot brīvdienās, bet vīrs – "Jā, bet tad mums mēdz būt citi plāni." Šie daudzie "bet" liek justies tā, it kā sievas viedoklim nav nozīmes. Vēl viens nepareizs rīcības modelis ir atbildēt ar sūdzību uz otra pausto kritiku. Piemēram, kad vīrs aizrāda, ka sievai vajadzētu izdarīt kādu mājas darbu, sieva metas pretī ar apvainojumu: "Tu esi pedants!" Ir svarīgi ieklausīties otrā un apdomāt, ko viņš saka.

Centies palūkoties no cita skatpunkta

Jābūt ne tikai uzmanīgam klausītājam, bet jāmēģina arī paraudzīties no citas perspektīvas. Mēģini iejusties cita ādā. Turklāt, ir pierādīts – cilvēki, kuri var iejusties dažādās situācijas, kļūst mazāk nikni domstarpību laikā. Un kurš gan vēlas dusmoties?

Neizrādi nicinājumu pret savu partneri

Nav nekā sliktāka par nicinošu aizrādījumu paušanu. Šāda uzvedība var pat novest līdz attiecību izjukšanai. Nicinoši komentāri ir tie, kas liek otram justies noniecinātam. Tas var būt gan sarkasms, gan lamāšanās, arī neverbāla uzvedība, piemēram, smīnēšana un acu grozīšana. Šāda uzvedība ir ļoti necienīga, un norāda, ka tev laulātais draugs itin nemaz nerūp. Šādi izteikumi vien radīs abpusējas dusmas un nekādi nepalīdzēs risināt konfliktu.

Saproti, kad ir laiks paņemt pauzi

Ja saproti, ka nedz tu, nedz tavs partneris, nespēj konstruktīvi risināt strīdu, iespējams, ir vērts nedaudz pakāpties atpakaļ un uzelpot. Pat neliela pauze var būt pietiekama, lai nomierinātu sakāpušās emocijas, un tad jau ar skaidrāku prātu ir daudz vieglāk risināt domstarpības, kuras radušās.