Laulātais draugs nesatiek ar maniem vecākiem: eksperta ieteikts rīcības plāns

Tu beidzot esi saticis cilvēku, ar kuru gribi kopā pavadīt visu atlikušo mūžu, un nevari sagaidīt, kad savu mīļoto varēsi iepazīstināt ar vecākiem. Tu ceri, ka tava ģimene spēs viņu iemīlēt un ieraudzīt, cik brīnišķīgs cilvēks viņš ir, taču reizēm viss nenotiek, kā plānots, un sapnis par lielu un laimīgu ģimeni izgaist pēc pirmās tikšanās reizes ar vecākiem, kad saproti, ka tava mūža mīlestība nespēj saticīgi sadzīvot ar tavu māti un tēvu.

Pētījumi liecina, ka gandrīz trešdaļa jauno ģimeņu nonāk pie šķiršanās, jo viņu dzīvē pārāk aktīvi iesaistījušies vecāki. Turklāt visbiežāk šādos gadījumos esot vainojamas sievasmātes.

Ir laulātie pāri, kuriem ir lielisks kontakts ar savu vīra vai sievas vecākiem, un tas ir ikviena sapnis –, lai tavu mīļoto pieņem un mīl kā neatņemamu daļu no ģimenes, taču ne vienmēr viss notiek, kā iecerēts. Nereti pārejas posms, kad vecāki saprot – mūsu vietu bērna sirdī tagad aizstās kāds cits, ir ļoti smags. Daži to izrāda vairāk, citi mazāk. Situācijā, kad vecāki, sevišķi mammas, nespēj pārdzīvot šīs pārmaiņas, viņas sāk izrādīt nepatiku pret savas atvases laulāto partneri. Ko darīt, ja tavs vīrs vai sieva nespēj pat sēdēt pie viena galda ar tavu māti, neuzsākot strīdu par katru sīkumu?

Psihiatre Abigaila Brennere portālā "Psihology Today" atklāj, ka šī ir ļoti sarežģīta situācija, kas visvairāk liek ciest tam, kurš ir pa vidu, jeb tev.

Bennere iesaka veidus, kā cīnīties ar šo nelāgo situāciju, neļaujot tai ietekmēt tevi un sabojāt attiecības ar kādu no konfliktā iesaistītajām pusēm. Savukārt, ja tavas atvases laulātais draugs nav īsti tev pa prātam, tad iepazīsties ar šiem priekšnoteikumiem, kā nekļūt par ļauno sievas vai vīra māti un pasargāt sava bērna laulības no izjukšanas.

Pieņem notiekošo un beidz sapņot

Pieņem faktu, ka tava dzīve nav perfekta un tāpat arī cilvēki, kuri to veido. Lai gan tas izklausās pašsaprotami, taču ir cilvēki, kuri sagaida, ka viss viņu dzīvēs notiks, kā plānots. Šie cilvēki dzīvo pēc maldīga priekštata, ka visiem tiem, kurus viņi mīl, ir jāmīl arī vienam otru. Taču tā ne vienmēr notiek. Var gadīties arī tā, ka tev šķiet – tavs laulātais partneris ir tieši tāds cilvēks, kāda kompāniju noteikti izbaudīs tavi vecāki, taču dažkārt attiecību veidošanas laikā rodas nesaskaņas vai domu atšķirības, kuras traucē uzturēt labas attiecības. Tāpat ne mazāk svarīgas ir arī abu konfliktā iesaistīto personu rakstura iezīmes. Iespējams, viņi abi ir spītīgi, viņiem nepatīk piekāpties un viņi uzskata, ka viņu viedoklis ir vispareizākais. Ja divi šādi cilvēki satiekas, veidot saskanīgas attiecības viņu starpā ir gandrīz neiespējami.

Taču ir arī citi iemesli, kāpēc tavs mīļotais cilvēks nesatiek ar taviem vecākiem. Kā vienu no piemēriem psihiatre min vecāku vai partnera greizsirdību un nevēlēšanos dalīt tavu laiku ar kādu citu. Vēl citus iemeslu, kāpēc vīra vai sievas vecāki var būt kā skabargas acī, atradīsi te.

Iesaisties viņu attiecību veidošanā jau no sākta gala

Jau no paša sākuma, kad saproti – šīs attiecības ir nopietnas, un vēlies tās turpinās, nebaidies ar savu mīļoto runāt par vecākiem un otrādi. Tas palīdzēs viņiem vienam otru nedaudz iepazīt jau pirms pirmās tikšanās reizes. Atceries, ka cilvēku viedokļi un uzskati var atšķirties, sevišķi tad, ja viņi nāk no dažādām ģimenēm un savas dzīves laikā ir piedzīvojuši dažādus notikumus. Paturi šo prātā arī sarunas laikā, centies ievērot, vai starp tavu partneri un vecākiem varētu būt kāda veida viedokļu nesakritība. Iespējams, tu nevarēsi mainīt viņu uzskatus, taču vismaz varēsi sagatavot tam, ka otrs domā citādi. Šādi tu palīdzēsi viņiem izvairīties no nepatīkamiem pārsteiguma momentiem.

Bennere iesaka iedrošināt savus mīļos pielikt mazliet pūļu attiecību veidošanā un izrādīt cieņu pat tad, ja viņi nepiekrīt viens otra viedoklim. "Galvenais ir necerēt un negaidīt, ka attiecības starp viņiem izveidosies pašas no sevis, sevišķi tad, ja tev ir nojausma, ka tas varētu sagādāt grūtības," viņa stāsta. Atceries, šiem cilvēkiem nav jāmīl vienam otru, bet viņiem ir nepieciešams pielikt pūles, lai vismaz viens otru cienītu un spētu sēdēt pie kopīga galda. Atgādini, cik tas tev ir svarīgi un, ka viņi to dara ne tikai tevis dēļ, bet arī tāpēc, lai saglabātu harmoniju ģimenē.

Foto: Shutterstock

Nospraud robežas

Gan tavi vecāki, gan partneris vēlas, lai tu esi laimīga, taču viņu konflikti un nesaskaņas stājas tam ceļā. Atklāj viņiem, kā tu jūties, un liec noprast, ka, lai tu būtu laimīga, viņiem ir nepieciešams pielikt pūles savstarpējo attiecību veidošanā un izturēties vienam pret otru ar cieņu.

Taču ir nepieciešams arī nospraust robežas, kas palīdzēs izvairīties no nevajadzīgiem kašķiem tava laulātā drauga un vecāku starpā. Piemēram, izvēlies tabu tēmas, par kurām abām pusēm ir savs viedoklis un kuras bieži kalpo kā strīda iemesls. Liec viņiem skaidri noprast, ka par šīm tēmām pie kopīga pusdienu galda jūs nerunāsiet. Vai brīdini, lai tavi vecāki un laulātais draugs ar cieņu viens pret otru izturas sevišķi tad, kad blakus ir bērni, lai mazajiem nebūtu jāredz, kā savā starpā strīdas viņiem mīļi un svarīgi cilvēki.

Atrodi laiku, kuru veltīt saviem vecākiem un laulātajam partnerim atsevišķi

Protams, ir lietas, kuras jūs varat darīt katrs atsevišķi. Iespējams, došanās vakariņās tikai ar saviem vecākiem vai pikniks kopā ar laulāto draugu būs daudz patīkamāk, nekā tad, ja šīs lietas darīsiet visi kopā. Taču esi piesardzīga un centies gan ar vecākiem, gan mīļoto pavadīt līdzvērtīgi daudz laika, citādi kāds no viņiem kļūs greizsirdīgs, kas tikai piešķils uguni jau tā saspringtajām attiecībām. Dažreiz varētu būt grūti censties nemitīgi sadalīt savu uzmanību uz visām pusēm, taču, iestūrējot laulību ostā, ir svarīgi neaizmirst par saviem vecākiem un pavadīt laiku arī kopā ar viņiem, atgādina eksperte.

Cenšoties balansēt starp attiecībām ar partneri un vecākiem, neaizmirsti pievērst uzmanību arī "sarkanajiem karogiem". Ja jūti, ka tavs laulātais draugs cenšas tevi izolēt no draugiem un ģimenes, uzņemties galveno lomu attiecībās un tevi kontrolēt, uzskati to kā signālu, ka šis nav cilvēks, ar kuru tu varēsi piedzīvot savu "ilgi un laimīgi". Tāpat pievērs uzmanību arī vecāku uzvedībai, iespējams, arī viņi nemitīgi cenšas kontrolēt tavu dzīvi un ir gatavi darīt visu, lai tu nepamestu viņu drošo spārnu. Ja tev šķiet, ka tā varētu būt taisnība, iesaisti šajā situācijā draugus. Palūdz viņiem novērtēt tavu vecāku rīcību. Ja arī viņi uzskata līdzīgi, iespējams, ir laiks nopietnākai sarunai un pārdomātākam rīcības plānam.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.