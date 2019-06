Laulību terapeiti atklāj biežākās precētu sieviešu sūdzības par vīriešiem

Viņš grib tikai seksu



Terapeitiem nereti nākas dzirdēt sievietes sūdzamies par to, ka viņu vīri grib tikai seksu. Taču šīs sajūtas rodas attiecībās, kurās ir novērojams saiknes zudums starp partneriem. Kad starp vīrieti un sievieti zūd saikne, vīrieši cenšas to atgūt ar seksa palīdzību, savukārt sievietēm vispirms ir nepieciešama emocionālā tuvība un tikai tad, kad viņas to ir ieguvušas, sievietei rodas vēlme nodoties arī intīmajai tuvībai.

Sievietes sajūta, ka viss, ko vīrs no viņas vēlas ir sekss, bet vīrieša viedoklis, ka sieva nekad nevēlas nodoties intīmai tuvībai, turpināsies tik ilgi, kamēr netiks atgūta savstarpējā saikne. "Ja tu vēlies nodarboties ar seksu, ir svarīgi sievieti uz to pavedināt," atklāj Heringa. "Taču pačukstēšu, ka pavedināšanas veids varētu atšķirties no tā, kādu to sagaidītu tu."

Viņš neizsaka man komplimentus





Ir vīrieši, kas nolemj savas mīļotās neapbērt ar komplimentiem, jo viņas ir izteikušas piezīmi, ka nevēlas dzirdēt vīra komentārus par savu drēbju izvēli, bet tā vietā vēlas būt mīlētas neatkarīgi no tā, kas viņām mugurā. Taču, kā redzams, šī problēma slēpjas ne tikai vīriešu, bet arī sieviešu attieksmē, tāpēc terapeiti iesaka vīriem izteikt vairāk komplimentus, bet sievām biežāk vērsties pie saviem mīļotajiem pēc viedokļa dažādos ar ārējo izskatu saistītos jautājumos. "Ja sieviete vēlas dzirdēt no vīrieša komplimentus par savu ārējo izskatu, viņai ir biežāk jācenšas pievērst vīrieša uzmanība savam jaunajam matu sakārtojumam, apģērba gabalam vai kurpēm," atklāj psiholoģe Polija Junga Eisendrata. "Necenties viņu testēt, gaidot, kamēr viņš pat pamanīs pārmaiņas tavā ārējā izskatā. Tā vietā vienkārši pajautā, ko viņš par to domā."



Viņam nav laika man vai bērniem



Bērnam piedzimstot, visbiežāk māte ir tā, kas paliek mājās ar atvasi, bet tēvs turpina pelnīt naudu, pildot savus darba pienākumus. Nereti atgriežoties mājās pēc smagas darba dienas, viss, ko vīrietis vēlas, ir relaksēties jebkurā viņam pieņemamā veidā – skatoties televizoru, lasot grāmatu vai darot ko citu. Kaut atpūtas laiks ir vitāli nepieciešams jebkuram, ja tās laikā aizvien biežāk tiek izstumti citi ģimenes locekļi, atpūta var kļūt par iemeslu sievas neapmierinātībai ar attiecībām. Tāpēc, lai neveidotos pārpratumi, terapeiti iesaka ar partneri pārrunāt nianses, kas saistās ar atpūtu pēc darba. Izskaidro sievai, ka, esot vienatnē, tu visefektīvāk spēj relaksēties un atbrīvoties no darba dienas laikā sakrātā stresa. Taču nedrīkst aizmirst savā aizņemtajā grafikā pietaupīt arī laiku ģimenei. Ja ikdienā ir grūti noorganizēt laiku, ko pavadīt ar bērniem un sievu, tas ir jāieplāno.