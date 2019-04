Laulību terapeiti atklāj izplatītākos iemeslus, kāpēc vīrieši nolemj šķirties

Neuzticība



Laulību terapeits Antonio Borello stāsta, ka neuzticība bieži vien tiek minēta kā galvenais iemesls, kāpēc tiek pieņemts lēmums pārtraukt attiecības. Protams, ja krāpšana ir notikusi no partneres puses, vīrietis to uztver daudz sāpīgāk, bet arī tad, ja viņš pats ir izdarījis sānsoli, viņš ir gatavs to atzīt un pārtraukt attiecības.

Kaut nereti, saskaroties ar neuzticību, tiek vainots tikai viens no partneriem, bieži vien patiesībā pie šīs situācijas ir vainojami abi. Analizējot, kāpēc kāds no partneriem ir spēris sānsoli, vajadzētu pievērst uzmanību abu attiecībās iesaistīto pušu ieguldījumam. Vairāk par to, kādi faktori palielina krāpšanas iespējamību un vai to ir iespējams novērst, lasi šajā rakstā, kur par šo tēmu runā psihoterapeits Artūrs Utināns.

Mums vairs nav nekā kopīga



Gadiem ejot, cilvēki mainās. Problēma sākas tad, kad viens no partneriem sagaida, ka otrs pēc desmit gadiem būs tieši tāds pats kā iepriekš. Realitātē tā nenotiek. Dažkārt vīriešiem ir grūti pieņemt pārmaiņas ne tikai mīļotās sievietes izskatā, bet arī interesēs un uzvedībā. Bārta skaidro, ka viens no svarīgākajiem laimīgu laulību nosacījumiem ir augt kopā un pieņemt gaidāmās izmaiņas gan sevī, gan partnerī.

"Es bieži dzirdu vīriešus sakām, ka viņiem ar sievu vairs nav kopīgu interešu. Viņš vēlas doties uz Karību salām un nirt ar akvalangu, bet sieva labprātāk pavadītu laiku luksus klases viesnīcā Parīzē. Viņš vēlas doties uz kino, bet viņi nespēj vienoties par kopīgu filmu," situāciju ieskicē Bārta. "Šīs ikdienišķās atšķirības nereti noved pie attiecību sabrukuma."

Seksa trūkums vai tā pilnīga neesamība



Ne tikai sievietes, bet arī vīrieši uztraucas par to, lai viņi savām partnerēm šķistu fiziski pievilcīgi. Ja vīrietis sūdzas par intīmās tuvības trūkumu, tas nozīmē, ka viņu māc šaubas, vai mīļotā sieviete viņu vēl aizvien iekāro. "Kaut vīrieši ļoti reti to atzīst, viņi baidās savas sievietes acīs kļūt nepievilcīgi," skaidro Bārta.

"Vīrietis jūtas emocionāli tuvāk sievietei tad, ja viņiem ir regulārs sekss, taču sievietes šajā jomā ir aktīvākas tad, ja jūtas emocionāli tuvas vīrietim," par dzimuma atšķirību uzskatiem par seksu portālam "Huffpost" stāsta laulību terapeits ar 10 gadu pieredzi Raijens Kenains. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc nereti sievas un vīra vēlme pēc intīmās tuvības atšķiras.

Speciālisti skaidro, ka situācijā, kad bez nekāda iemesla pārim jau vairāku nedēļu, mēnešu vai pat gadu garumā nav bijis seksa, ir meklējams dziļāks iemesls. Iespējams, kāds no partneriem ar šādu darbību mēģina otram kaut ko pateikt vai pierādīt. Šajā rakstā lasi, ko darīt, ja seksa vispār nav.