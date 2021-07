Lauris Bokišs: 'Gribētu būt labāks tētis, reizē mācos sevi nešaustīt'

Kad kļuvu par tēti pirms sešiem gadiem, man bija divas pilnīgi jaunas lietas. Pirmā – man nebija rotaļīguma un spēlēšanās pieredzes, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo visa bērna dzīve sastāv no tādas kā spēles un rotaļas, izzināšanas un mācīšanās. Otra lieta – man no bērnības nav bijusi praktisko iemaņu pieredze. To apzināti mēģinu kultivēt, pats kaut ko darot.

Emociju apzināšanās un pieņemšana ir svarīga ne tikai sievietēm vien.



Jā, arī katram vīrietim būtu jāattīsta spēja pieņemt jebkādas emocijas. Un saprast, ka tās ir labas, nevis nevajadzīgas un abstraktas. Emocijas mīt katrā, un ir svarīgi tās apzināties un apstrādāt. Jo vairāk tās slāpējam, jo vairāk tas nāk ārā caur dažādām darbībām un nepiemērotu uzvedību. To var attiecināt kā uz bērniem, tā pieaugušajiem. Tam jāpievērš liela uzmanība: emocijas atpazīt, nosaukt vārdā, runāt par tām, izjust un ļauties. Vienkāršs, bet zelta likums – ir vieglāk tikt galā ar jebkuru lietu, tiklīdz tu nosauc to vārdā. Tāpat ir ar visām emocijām.

Arī tēvam jāpavada laiks ar bērnu divatā.



Tas ir svarīgi dažādos veidos: gan aktīvi darboties, gan pašam mācīties garlaikoties, gan darīt to, kas prasa koncentrēšanos vai iekšēju izzināšanu. Vajadzētu ar bērnu daudz sarunāties. Dienā, kad izdomā pat trīs aktivitātes, laiks kopā paiet ļoti ātri, tomēr es saprotu, ka esmu piepildījis savas ambīcijas – bērnu visu dienu nodarbināt, bet vakarā redzu viņu jau pārgurušu, lielās emocijās. Ne vienmēr aktivitātēm pilnas dienas ir tas, kas bērnam vajadzīgs. Svarīgi ir gan iziet ārā, gan saturīgi pasēdēt mājās un arī pagarlaikoties – teiksim, tāda normāla sadzīve bez ārkārtīgi sarežģītiem plāniem.

Abiem vecākiem jāiesaistās līdzvērtīgi.



Bērniem ir svarīgi pieredzēt gādību, rūpes un mīlestību. Vieglāk ir to piedzīvot, ja rūpes sadalītas vismaz uz diviem pieaugušajiem. Lai arī kādas būtu attiecības starp vecākiem – vai viņi ir kopā vai dzīvo šķirti, svarīgi, ka rūpēs par bērnu abi māk un var iesaistīties pilnvērtīgi un līdzvērtīgi. Vecākiem jāspēj ar cieņu izturēties pret bērniem, arī vienam pret otru un jārāda bērniem piemērs. Svarīgi, lai pieredze, ko bērns gūst no vecākiem, ir pozitīva. Ar savu klātbūtni un attieksmi mēs šos mazos cilvēkus veidojam. Bērniem labs pamats veidojas tad, ja abi vecāki to spēj līdzvērtīgi – rādīt labu, konsekventu dzīves piemēru.

Biedrība ģimenes atbalstam Tēvi



Uzziņai: www.tevi.lv. Tai ir arī sava lapa sociālajā tīklā "Facebook", sarunu grupas "WhatsApp". Iesaistīties var ikviens.