Līdz nāve mūs šķirs – vai tomēr nē? Pazīmes, ka attiecības nenonāks līdz kāzām

Šķiet visai loģiski – ja reiz esi attiecībās, tad jūties labi ar savu mīļoto un domā par kopīgu nākotni. Kāzas, bērni, mājiņa ar dārzu un mierīgas vecumdienas... Izklausās skaisti, taču realitāte mēdz būt citādāka. Pat šķietami veiksmīgas attiecības ne vienmēr nonāk līdz precībām.

Esot jebkurās attiecībās, ir dabiski domāt par to, kā tās attīstīsies un nākotnē un par to, vai partneris patiešām ir tas "īstais un vienīgais". Atbilde varētu būt apstiprinoša, it īpaši, ja abi esat gluži kā komanda, kura var tikt cauri jebkādiem šķēršļiem. Taču – pat ja šķiet, ka attiecības ir nevainojamas – nav garantijas, ka tās nonāks līdz laulībām. Bet kā to zināt? Vai ir kādas pazīmes, kura liecina, ka, iespējams, ir pamats satraukties? To centāmies noskaidrot, iedvesmojoties no "Elite Daily".

Eksperti ir vienisprātis – kad runa ir par laulību potenciālu, pastāv liela atšķirība starp vienkārši labām attiecībām un īstajām attiecībām. "Ir iespējams, ka patiesi lieliskas attiecības nav paredzētas laulībai. Pastāv dažāda veida mīlestības un attiecības, ko cilvēks var piedzīvot savas dzīves laikā," teic Sīlija Švaijere, iepazīšanās un attiecību eksperte. "Tikai tāpēc, ka tās ir lieliskas, nenozīmē, ka tās ilgs mūžīgi."

Tad kur īsti meklējama atšķirība? Saskaņā ar klīniskās psiholoģes Čarēzes Džosijas teikto, nevis labie, bet drīzāk grūtie laiki parādīs, vai attiecības ir ilgtspējīgas. "Ir labi cilvēki, kuri var veidot lieliskas draudzības, taču tas nenozīmē, ka attiecības var izturēt izaicinājumus, kas saistīti ar laulību. Cilvēkiem ir jāsaprot atšķirība starp lielisku cilvēku, lielisku draudzību un faktoriem, kas veido veiksmīgu laulību," viņa stāsta.

Tālāk lasi pazīmes, kuras liecina, ka attiecības, iespējams, nenonāks līdz laulībām.

1. Jūs viens otru neredzat kā partnerus it visā.

"Laulība nav tikai attiecības, tā ir partnerība," skaidro Švaijere. Lai attiecības pārietu laulībā, ir būtiski, ka spēlējat vienā komandā un ka jūs vieno vienas un tās pašas vērtībās. "Ja jau attiecībās jums ir kontrastējoši skatpunkti un ir grūti nonākt pie kompromisa, kas notiks, kad apprecēsities?"

2. Jūs neesat vienisprātis par lēmumiem, kuri var mainīt dzīvi.

Parasti, kad cilvēki nolemj mīt gredzenus, viņi plāno, ka būs kopā visu atlikušo mūžu. Protams, dzīve ir dzīve, un ne vienmēr tā notiek, taču domu virzienam vajadzētu būt aptuveni šādam. Tas nozīmē, ka laulībā abām pusēm ir jāpastāv vienotam skatījumam par dzīves lielajiem aspektiem, stāsta Švaijere. "Ir daudz lēmumu, kurus jāsaskaņo ar savu partneri, lai laulības dzīve būtu harmoniska. Piemēram, jautājumi par bērniem, ticību, dzīves mērķiem, finansēm un tamlīdzīgi," viņa skaidro. "Šīm vīzijām ir jābūt vienotām, un pie grūtajiem kompromisiem jānonāk pirms, nevis pēc. Ja tas jums šķiet neiespējami, iespējams, ir laiks pārvērtēt savas attiecības."

3. Tavs partneris tevi neiekļauj savos nākotnes plānos.

Kad tavs partneris runā par savu nākotni, vai tu esi daļa no viņa stāsta? Vai arī tas vairāk attiecas uz to, ko viņš plāno darīt? Ja šķiet, ka vairāk atbilst otrais variants, tad tā ir zīme, ka attiecības nedodas laulības virzienā. "Pārmērīga "es" izmantošana "mēs" vietā var radīt nesaskaņas," atklāj sociālā darbiniece un terapeite Kristāla Raisa. "Ja tavs partneris domā par jums kā vienu veselumu un pastāvīgi veido plānus bez tavas iesaistes, tu šobrīd esi pagaidu, nevis ilgtermiņa attiecībās."

4. Attiecībās ir tikai jautrība.

Pat lieliskās attiecībās pienāk brīdis, kad ir nepieciešams veidot nopietnas sarunas un risināt problēmas. Ja jūs abi kautrējaties no jebkā, kas attiecībās var radīt diskomfortu, piemēram, veselīgiem strīdiem vai sarežģītām diskusijām, attiecības, lai arī jautras, nevarēs būt ilgstošas.

5. Ar Jūsu attiecībām ir saistīti saspīlējumi ģimenē.

Cik labas attiecības tev un tavam partnerim ir ar otra ģimeni? Ja attiecības ar mīļotā cilvēka ģimeni ir toksiskas, tā var būt zīme, ka "līdz nāve mūs šķirs" nav par jums. "Ja vienai no pusēm ir nesaskaņas ar partnera vecākiem, brāļiem vai māsām, citiem ģimenes locekļiem vai draugiem, tas visbiežāk nozīmē, ka attiecības nav dzīvotspējīgas, jo trūkst atbalsta sistēmas," skaidro Džosija.

6. Partneris nevēlas precēties.

Ja ikreiz, kad izskan laulību tēma, tavs partneris pauž viedokli, ka nekad nevēlas precēties, tam ir jāpievērš uzmanība. "Tas izklausās diezgan vienkārši, bet jūs būtu pārsteigti, uzzinot, cik daudzi cilvēki manā birojā ienāk pārsteigti un sašutuši, ka viņu partneris, kurš jau sen bija stāstījis, ka nevēlas precēties, nav mainījis savu viedokli pat pēc kopīgi pavadītiem gadiem," brīdina Raisa. "Ja tavs mīļotais teic, ka laulības nav īsti viņam, slepus nesapņo par to, ka tu spēsi mainīt viņa domas. Cieni viņa izvēli un saproti, vai spēj ar to samierināties."

Var būt grūti pieņemt to, ka būšana brīnišķīgās attiecībās nenozīmē garantiju, ka kopīgi spersiet nākamo lielo soli. Zināšanas par to, kādas attiecības spēj izturēt laika zobu, var palīdzēt atrast ilgtermiņa partneri. Bet kādas ir šīs zināšanas? Švaijere stāsta, ka svarīgi ir atrast kādu, ar kuru ne tikai vari labi un jautri pavadīt laiku kopā, bet arī pārvarēt šķēršļus un izaicinājumus. Ikviens ir pelnījis partneri, kurš būs labākais draugs un lielākais atbalstītājs, kad dzīvē sokas labi, un uz kuru var paļauties laikos, kas nav tik spoži. Nesamierinies ar neko mazāk!