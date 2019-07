Lieli izdevumi un neizgulējušies vecāki – novecojuši mīti par daudzbērnu ģimenēm

Neiztikt gan arī bez īpašām iezīmēm. Daudzbērnu ģimeņu atvases ir patstāvīgākas, atbildīgākas un atjautīgākas, turklāt visa informācija tiek apstrādāta žiglāk. "Neviens tev neskries pakaļ ar karoti vai lūgsies uzvilkt jaku. Tas pats attiecas uz novaktēšanu un pārbaudēm, vai skolas soma ir sakārtota un mājasdarbi izpildīti. Tavi lēmumi ir grambas tavā ceļā. Galu galā, vecāku uzdevums ir vadīt un mācīt, nevis izdarīt bērna vietā. Un ja visu dari par desmit bērniem, mamma un tētis eksplodēs," stāsta Anna.

Vecākiem nav laika gulēt

Šķiet, ka, lai visu paspētu laikā, lielo ģimeņu vecāki kaut kur atrod dažas papildu stundas diennaktī. Taču tā nebūt nav – ar četriem, pieciem un pat sešiem bērniem ir vieglāk pārvaldīt laiku, nekā ar vienu. Viss ir par un ap menedžmentu – kad nav lieku minūšu, resursi tiek izmantoti ļoti efektīvi un apdomīgi.

Piemēram, ir vieglāk katru dienu uzturēt mājās kārtību, lai jebkurā laikā zinātu, kur atrodas katra sīkākā lietiņa, nekā katru sestdienu pavadīt 10 stundas ilgā ģenerāltīrīšanā. Tas pats attiecas uz gatavošanu – ir vieglāk sagatavot maltītes vairākiem cilvēkiem dažām dienām pie viena, nekā katru dienu gatavot trīs maltītes un tērēt laiku iepērkoties.

Ja ikdienas mājas darbi ir atstrādāti kā labi ripojošā mašīna, ir iespēja atrast laiku arī sev vietās, kur iepriekš likās, ka nav pat liekas vienas minūtes. Fedulova paskaidro: "Ko nozīmē – dzīvot sev? Organizēt ballītes, iet uz skaistumkopšanas saloniem, bez žēlastības tērēt tik dārgo laiku veikalos, apšaubāmos pasākumos un kafejnīcās? Ja jā, tad tiešām nekam neatliek laika. Bet ir arī patiesi noderīgas lietas. Katram no mums ir laiks sportam, pārgājieniem, kopīgām rotaļām, pusdienām, mācībām un ceļošanai. Galu galā, mēs dzīvojam tikai vienreiz. Laikam nepatīk, ja to iznieko – tā ir sena atziņa."

Vecāki uzveļ pienākumus lielākajiem bērniem

Visai virspusējs ir arī mīts par to, ka lielās ģimenēs jaunāko bērnu "audzināšanu" mamma un tētis uzveļ vecākajiem bērniem, lai padarītu savas ikdienas gaitas vieglākas. Turklāt pavisam noteikti vecākajiem bērniem var uzticēt jaunāko aprūpi. Protams, pakāpeniski piešķirot bērniem pienākumus mājas solī, tas var būt noderīgi, taču atbildīgi vecāki šo neizmantos savtīgi. Vecāki saprot, ka bērni ir bērni, neatkarīgi no to vecuma.

Lielajiem brāļiem un māsām nav jākļūst par auklītēm un mājkalpotājiem. Viņiem ir savas darīšanas, mācības, hobiji un draugi. Ja bērni apmeklē vienu skolu, vecākā atvase var uzņemties pavadīt jaunāko līdz klasei vai reizē doties mājup pēc skolas. Bet tas ir jāpavērš kā pienākums un lieta, ko paveikt bez īpašas piepūles. Tomēr vecāki to nevar izmantot kā iemeslu, lai dotos divatā ārpus mājas un bērnu pieskatīšanu atstātu vecāko bērnu ziņā.

Protams, cita lieta, ja paši vecākie bērni izrāda iniciatīvu, uztver to pozitīvi un izrāda, ka tas var būt viņu pienākums laiku pa laikam. Taču gudri un apzinīgi vecāki nepiespiedīs bērnus kļūt pāragri pieaugušiem, lai pieskatītu un aprūpētu, piemēram, mazuļa vecuma brālīti.

Par atpūtu un atvaļinājumu var aizmirst

Ar zīdaini, protams, nedosies kāpt kalnos vai nedēļām ilgos ceļojumos ar automašīnu. Lai gan bērni nepavisam neaptur mūsdienīgus vecākus apskatīt pasauli. Vairāku bērnu esamība ģimenē nenozīmē, ka jāatsakās no brīvdienām Vācijā, Itālijā vai citur, kā varētu maldīgi šķist. Daudzbērnu ģimenes vecāki mācēs teikt, ka tā vietā, lai četrus bērnus vestu kaut kur ar lidmašīnu un tērētu milzu naudu par biļetēm, ceļojumus var plānot ekonomiskākus, dodoties ceļā ar vilcienu, automašīnu vai, piemēram, īrējot kemperi.

Lai izbaudītu nelielu atpūtu, nav pat jādodas uz citu valsti. Kino, muzeji, koncerti, parki, zoodārzs – tās ir tikai dažas no vietām, kur atpūsties ģimenei ar kuplu bērnu pulciņu, vienlaikus iegūstot atlaidi ieejas biļetēm. Galvenais uzdevums ir atrast ko tādu, kas derēs ikvienam ģimenes loceklim. Turklāt nevajag uzspiest kaut ko, ko kāds no bērniem nevēlas. Vecāki vienmēr var sadalīt pienākumus un galamērķus, pašķiroties uz pēcpusdienu, lai, piemēram, tētis ar jaunākajiem bērniem apmeklētu zoodārzu, bet mamma – aizietu uz kino ar vecākajiem bērniem.

Būt daudzbērnu ģimenes vecākam ir smags un nepateicīgs darbs

Ikviens vecāks pateiks, ka bērnu audzināšana, vai tas būtu viens vai četri, nav viegls darbiņš. Jo vairāk bērnu, jo garāks saraksts ar izdevumiem un darāmajiem darbiem. Taču tas, ko iegūsti, ir daudz vērtīgāks. Īpaši 21. gadsimtā, kad kokvilnas palagi nav jāmazgā trīs vannās, jo nav veļasmašīnas. Vai zupa jāvāra lielā katlā uz malkas krāsns, nevis jānospiež pāris multivāres katla podziņu.

Tas, ka "vecākošanās" ir grūta, ir tikai mīts. Nevajag sevi izspiest kā slapju trauku lupatu – ja finanses atļauj, ik pa laikam var atļauties pasūtīt uz mājām picu ar piegādi. Nevajag gaidīt maģisko "kad bērni izaugs" brīdi. Savus izaicinājumus prasa kā bērnudārzs, tā skola un augstskola. Nekad nebūs kā pa diedziņu, taču jāizbauda katrs mirklis kopā, vērojot, kā bērni pieaug un palīdzot viņiem kļūt par tādiem cilvēkiem, ar kuriem lepoties. Turklāt, ja visu pareizi darīsi, kas zina – varbūt arī tavi bērni izvēlēsies būt par trīs bērnu vecākiem.

"Ar vienu bērnu ir grūtāk, daudz grūtāk. Audzināt vienu bērnu ir grūtākā šaha spēle, kurā vecāki katru dienu saņem beznosacījuma uzvaru. Taču to var kompensēt tikai palīdzība to "ārpuses" – ar vecvecāku, bērnudārza vai bērnu pašu. Ja esi gatavs spēlēt "Kartupeļus" dienu un nakti, jāt ar zirgu, zīmēt, veidot un vadīt dejas, tad tas ir tev. Mūsdienās, un arī senāk, ne visi var atļauties pat vienu bērnu. Vēl jo vairāk – četrus. Tomēr šādu vecāku kļūst vairāk. Sabiedrībai atliek vien to saprast un pieņemt. Viss cits ir sīkums," rezumē Fedulova.