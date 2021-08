Logopēds: Kad jāizrunā 'r' un kāpēc nelietot daudz pamazināmos vārdus

Katrs bērns attīstās citādi – to speciālisti atgādina nemitīgi. Tomēr ir aptuvenas norādes, ko vajadzētu prast konkrētā vecumā. Valodas attīstības traucējumus parasti pēta logopēds, kurš konsultācijā sapratīs, vai bērns jāsūta uz pārbaudēm pie dzirdes speciālista, neirologa vai kāda cita. Tomēr visbiežāk logopēds pats spēj piepalīdzēt "atvērt" bērna runas aparātu, un to var paveikt ar vingrinājumiem. Dažos padomos dalās logopēde Sigita Jirgensone.

Kad jāmeklē palīdzība

Ir ļoti svarīgi saprast, ko vecāki domā, sakot, ka bērns slikti runā. Katrs attīstās savā tempā, un tieši tāpat notiek ar valodas attīstību, tādēļ salīdzināt nebūtu īsti korekti. Taču bērnu valodas attīstībā ir zināmas normas, kas jāņem vērā. Svarīgākais ir nenokavēt agrīnu diagnostiku, lai agrāk varētu sniegt logopēdisko palīdzību. Tādēļ, ja vecāki, pirmsskolas skolotāji vai mediķi pamanījuši, ka runas attīstība bērnam kavējas, jādodas pie logopēda vai audiologopēda, lai saprastu cēloņus. Rīcība parasti ir kompleksa, sadarbojoties vecākiem, logopēdam un, ja vajag, arī mediķiem un psihologam.

Deminutīvs – palīgs vai ienaidnieks?



Runas attīstības sākumā ir svarīgi, lai bērns ikdienas sarunās dzirdētu skaidru, vienkāršu pieaugušo runu. Pamazināmie jeb mīļvārdiņi parasti ir grūtāk izrunājami fonētiskajā ziņā un arī garāki. Tādēļ svarīgi tos nelietot pārāk daudz. Taču, lai bērnam veidotu daudzveidīgu vārdu krājumu, no sarunvalodas tie nav jāizskauž.

Burts R. Ko darīt, ja nevar izrunāt



Skaņa "r" latviešu valodā ir visgrūtāk izrunājamā. Speciālisti uzskata, ka bērna runā tai jāizveidojas līdz piecu, sešu vai septiņu gadu vecumam. Ļoti vēlams, lai tas būtu līdz skolas gaitu sākumam, jo skaņas "r" neizrunāšana var nelabvēlīgi ietekmēt emocionālo stāvokli, bērns var sākt kautrēties runāt, jo savu problēmu apzinās. Šīs skaņas trūkums var atstāt iespaidu arī uz lasītprasmi un rakstītprasmi. Ja bērnam tāda problēma ir vēl piecos gados, vecākiem noteikti jāsazinās ar logopēdu, lai saprastu cēloni: vāja mēles muskulatūra, nepareizs sakodiens, īsa zemmēles saitīte u.c. Noskaidrojot to, var sākt korekciju ar logopēda palīdzību.

Vingrinājumi runas prasmei



Bērns kopā ar vecākiem vingrinājumus var sākt tikai pēc konsultācijas ar logopēdu, kurš parādīs, kā tas darāms pareizi. Tie parasti ir dažādi vingrinājumi mēlei, elpošana, pūšana u.c.

