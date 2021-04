Mācīties ķert, mest un ripināt. Kāpēc bērna attīstībai nepieciešama kustība

Regulāras pastaigas svaigā gaisā, turklāt dažādos laikapstākļos, spēles ar bumbām, riņķiem, lecamauklām un citiem priekšmetiem, kas attīsta prasmi mest, ķert, velt un ripināt. Tās ir aktivitātes, kas nepieciešamas ikvienam bērnudārzniekam, lai sekmētu kvalitatīvu attīstību, norāda "Patnis" pirmsskolas "Ziedoņdārziņš" vadītāja Rudīte Žiļajeva. Viņa atgādina arī par koriģējošo vingrošanu, norādot, ka tā nav domāta tikai bērniem, kuriem ir stājas vai citas problēmas, tā ir arī iespēja profilaktiski uzlabot stāju un nostiprināt dažādas muskuļu grupas.

Gan vingrošanas laukumos, gan pļavās

Ikviena bērna ikdienā būtiska loma jāatvēl fiziskajām aktivitātēm un laikam svaigā gaisā – tas jāņem vērā gan pavadot laiku mājās, gan bērnudārzā. Jācenšas izmantot katru iespēju iet ārā. Lieliski, ja tuvumā atrodas rotaļu vai vingrošanas laukumi, taču mēs nereti darbojamies arī vienkārši pļavā, ņemot talkā bumbas, riņķus, konusus un citus priekšmetus. Bērniem tiek rīkoti dažādi konkursi, ir iespēja skriet stafetes u.tml.

Mācīties ķert, mest un ripināt



Arī pavisam mazi bērni aizrautīgi dalās komandās, paši izvēlas kapteiņus un uztur draudzīgu sacensību. Spēlēs ar mazākajiem bērniem, protams, uzvarētāji ir visi, daudz būtiskāk, ka viņi caur šiem konkursiem apgūst, ko nozīmē stumt, mest, ķert, velt, padot u.tml. Tāpat veidojas izpratne par būšanu komandā, uzdevumu izpildi u.tml. Vecākajiem bērniem, protams, konkurences izjūta ir izteiktāka un dažādu prasmju apguvi papildina arī vēlme uzvarēt.

Izskraidīties bez mērķa



Domājot par dažādām spēlēm un lietām, ar ko nodarbināt bērnu svaigā gaisā, nevajadzētu aizmirst, ka reizēm vienkārši jāļauj bērnam izskraidīties – tā, kā viņš to vēlas, bez noteikta mērķa vai uzdevuma. Arī šādi brīži bērniem ir ļoti nepieciešami.

Nebaidīties no koriģējošās vingrošanas



Papildus dažādām fiziskajām aktivitātēm, iesaku padomāt arī par koriģējošo vingrošanu. Lai gan sākotnēji var šķist, ka tā domāta tikai bērniem, kuriem ir stājas vai cita veida problēmas, patiesībā tā lieliski uzlabo kopējo labsajūtu un profilaktiski palīdzēs izvairīties no problēmām, jo mūsdienu bērni nereti ļoti agri sāk apgūt viedierīces, kas nāk komplektā ar ilgstošu sēdēšanu vienā pozā. No koriģējošās vingrošanas nav jābaidās un pieredze mūsu bērnudārzā liecina, ka to izvēlas gandrīz visas ģimenes, turklāt tas palīdz bērniem iemīlēt regulāras sportiskās aktivitātes. Bērni uz šīm nodarbībām nedodas, kā pie ārsta vai terapeita, bet ar prieku, kā uz iecienītu rotaļu.

Uzlabo noskaņojumu un sniedz emocijas



Šāda veida nodarbības uzlabo arī bērnu vielmaiņu, intensitāti organismā un elpošanas sistēmas attīstību. Vingrojumi ar mazākiem priekšmetiem, piemēram, bumbiņām, attīsta smalko motoriku, bet fiziskā slodze kopumā padara kaulus izturīgākus. Un, manuprāt, viena no būtiskākajām lietām – kustības izpildes laikā bērni bagātina savu emocionālo noskaņojumu. Pēc nodarbībām bērni patiešām atgriežas priecīgi, emocijām pilni, smaidīgi un ārkārtīgi vēlas padalīties ar to, ko un kā ir darījuši.

Izmantot pavasara tuvošanos



Lai gan pandēmija ir viesusi zināmas korekcijas mūsu ikdienā, laikapstākļi kļūst aizvien patīkamāki, tāpēc ir īstais laiks doties ārā – gan individuāli, gan bērnudārza grupiņās, lai baudītu svaigu gaisu un veltītu laiku fiziskajām aktivitātēm. Katra stunda, kas pavadīta aktīvi ārā šodien, ir liels ieguldījums bērna nākotnes veselībā un attīstībā.