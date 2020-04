Apkopojot objektīvos faktus, tie apstiprinās situācijas sarežģītību – strādāt no mājām, ja ir mazi bērni, ir grūti, jo viņi nesaprot laika strukturēšanu. Turklāt šajā situācijā arī pieaugušajam ir normāli justies nogurušam, dusmīgam un ik pa brīdim domāt, ka ir grūti savaldīties. Taču pretī jāliek arī pozitīvie fakti, pieslēdzot prātu, – jāizceļ tas, ka ir paveicies, jo darbs vēl ir, iespēja attālināti strādāt ir dāvana, turklāt ģimenē visi ir veseli. Ja atkal piezogas "pret" emocijas par to, ka esi slikts vecāks un netiec galā, apzinies, ka neesi vienīgais un ar maziem bērniem tik tiešām ir grūti – tie nav pusaudži, kas zina, kas ir pašdisciplīna, un prot sevi paši nodarbināt. "Mazi bērni tāpēc ir mazi, ka viņiem ir vajadzīga 24/7 uzraudzība līdz septiņu gadu vecumam," atgādina klīniskā psiholoģe.

Vecākiem arī jāapzinās, ka ir svarīgi nevainot sevi pie tā, ka neizdodas tikt galā ar sev uzliktajiem mērķiem īslaicīgi, jo ārkārtas situācijā augstā latiņa attiecībā uz sevi kā mammu vai tēti nav sasniedzama ar uzviju, ja, piemēram, datorā noskan tinkšķi no darba čatiem, kas arī sauc pēc uzmanības. Ja piezogas domas par vissliktāko scenāriju un kāpj trauksme, jācenšas iepauzēt šīs domas. "Noteikti ir svarīgi vienkārši fiksēt, kas ir tas, kas notiek, ka es eju pa sliedēm, kas ved uz katastrofu, bet – stop! – Latvijā cilvēki vēl nemirst, ir valstis, kurās situācija ir vēl trakāka un briesmīgāka," norāda Redliha. Šajā laikā svarīga ir arī rutīnas izstrādāšana – tā radīs drošības sajūtu kā vecākiem, tā bērniem, ja viņi zinās, kas sagaida, un atgūs kontroli. "Maziem bērniem, īpaši līdz četru piecu gadu vecumam, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo citādi viņi jutīsies nedrošāki. Tad, kad jūtas nedroši, viņš kļūst niķīgāks, pieaugušie meklē informāciju un veidus, kā bērnu varētu kontrolēt, un bērni var meklēt veidus, kā dabūt vecāku uzmanību, kā vecāks varētu viņus mierināt, un tā ir normāla bērnu reakcija šajā situācijā," nepieciešamību pēc dienas ritma pamato klīniskā psiholoģe.

Maziem bērniem neierastā situācija ir grūtāka, jo viņi nesaprot, kāpēc uz bērnudārzu nedrīkst iet, jāatrodas mājās, kur visu laiku ir arī abi vai kāds no vecākiem. "Tā ir arī realitāte, un nevajag izlikties, ka tā nav, – bērni pavada vairāk laika ekrānierīcēs. Droši vien tas ir viens no veidiem, kā izdzīvo gan vecāki, gan citi mājinieki, un arī paši bērni to izmanto. Es domāju, ka nav vajadzības sevi ļoti par to šaustīt, bet būtu vērts, ka vecāki tomēr arī ik pa laikam pasekotu, kas ir tas, ko bērni redz šajās ekrānierīcēs," vēl vienu šībrīža situācijas aspektu izceļ Redliha. Vecākam gan sevi nevajag šaustīt, ka ierastās stundas vietā bērns pie multfilmām dienā pavada krietni ilgāku laiku, – tas ir īslaicīgi, pēc tam, kad pašizolācijas laiks būs noslēdzies, ģimene to kompensēs ar daudz pavadīta laika kopā ārpasaulē, pie dabas un garās pastaigās.

Vecāku vainas apziņa un trauksmainās domas – apzināmies iespēju robežas

Viena no pašreizējās situācijas blakusparādībām vecāku vidū ir vainas apziņa par to, ka mazais bērns ir spiests vairāk laika pavadīt viens. Klīniskā psiholoģe iesaka vainas apziņu līdzsvarot, pielietojot iejūtību un līdzjūtību pret sevi, kas var būt "zāles" negatīvajām domām un emocijām, jo tās jāmēģina aizgaiņāt. Jāapzinās, ka šobrīd nav citu iespēju – šobrīd ir ierobežota iespēja meklēt papildspēkus, kas palīdzētu bērnu pieskatīt. "Četrgadīgais varbūt var vairāk kaut ko patstāvīgi būvēt vai krāsot, viņš prasīs mazāk laika, bet divarpus gadus vecs bērns – viņam vajag uzmanību, viņš nespēs noturēt to ilgāk par 15 minūtēm, ja būs atstāts viens pats," norāda Redliha. Mazam bērnam pieaugušo vajag, tā ir viņa vajadzība, un ekrāns ir kaut kas, kas novērš uzmanību brīžos, kad mammai vai tētim vajag laiku sev.

"Viens no veidiem, kā strādāt ar vainas izjūtu, ir vienkārši uz baltas lapas uzvilkt apli un saprast, cik daudz tās vainas ir man un cik daudz ir apkārtējā situācijā, valstī, valdībā un pasaulē, un tad vaina noteikti sadalīsies. Visbiežāk šo vainas sajūtu uztur doma, ka esmu viens par to atbildīgs. Tā noteikti nav taisnība. Ja tā būtu tikai mammas atbildība, tad viņa to šādā veidā noteikti nedarītu, tam pievienojas gan valsts, gan situācija, gan citu cilvēku atbildība par to, ka bērns tik daudz laika pavada pie ekrāna," stāsta Redliha. Palīdzēt noteikti var apziņa, ka arī ārkārtējā situācija reiz beigsies un nekas neilgst mūžīgi.