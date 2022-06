Mājās izvēlīgs ēdājs. Kā panākt savu, iztiekot bez scēnām

Dzīve sastāv no lielām un mazām uzvarām. Lielās ir saistītas ar mērķu un sapņu realizēšanos, bet mazās – ar ikdienas prieciņiem. Daudzi vecāki mazās uzvaras trofeju paceļ virs galvas brīdī, kad tā vietā, lai demonstratīvi aizstumtu šķīvi uz tālāko galda malu, bērns ar smaidu sejā piekrīt notiesāt visu, kas uz tā atrodas. Gluži kā balzams dvēselei… Taču ar izvēlīgajiem ēdājiem šādas reizes var saskaitīt uz vietas rokas pirktiem, lielākoties katrai maltītei pārvēršoties bērna monoizrādē.

Ja skolā, uzdodot pildīt kādu uzdevumu, skolotāja mēdza sacīt: "Darbs nav grūts, bet atbildīgs", to noteikti nevar attiecināt uz bērna pierunāšanu ielikt vēderā tik ļoti nepieciešamās uzturvielas. Darbs ir gan grūts, gan atbildīgs. Bieži vien vecākiem gribas domāt – ja reiz bērns ļoti izvēlīgi izturas pret pārtiku mājās, ticams, ka viņš labi paēd bērnudārzā vai citā pirmsskolas mācību iestādē. Bet te klāt zvans no audzinātājas, kura šo cerību nolīdzina līdz ar zemi.

Ko darīt? Kā pierunāt bērnu paēst? Kā likt saprast, ka ko saldumiem nevar izaugt liels un stiprs? Šķiet, ka šis mūžsenais izaicinājums vecāku dienaskārtības nepametīs nekad. Taču, ko noteikti ir iespējams darīt, – meklēt jaunus veidus, kā tomēr mazo ķiparu "pielauzt".

Lai tev palīdzētu, esam no "Cālis" arhīva lādes izcēluši padomrakstus visdažādākajām dzīves situācijām un vecumposmiem. Iespējams, arī tev nepieciešams nedaudz pamainīt savu uztveri par tēmu "bērns un ēdiens", jo, kā sacījusi attīstības psiholoģijas speciāliste Anika Miltuze, – nekādā gadījumā nedrīkst bērnu spiest apēst visu šķīvja saturu.

Iesaka uztura speciāliste: kā izvēlīgam bērnam iemācīt ēst veselīgi

Ja bērniem būtu lielāka teikšana pār to, ko viņi katru dienu vēlas redzēt savā brokastu, pusdienu vai vakariņu šķīvī, tad ne viens vien vecāks atbildētu, ka ēdiens šķīvī būtu vienveidīgs. Protams, ne visi bērni ir mazēdāji vai pārlieku izvēlīgi ēdiena ziņā. Taču tiem, kuri tādi ir, jāmāca ēst veselīgi jau savlaicīgi – no mazotnes.

Apēdīs pat griķus! Interesantas idejas, kā bērniem pasniegt ēdienu

Kad runa ir par ēdienu, bērni kļūst par visizvēlīgākajām būtnēm pasaulē. Daudzi produkti viņus biedē pēc izskata vien, tāpēc akurātās čupiņas katrā šķīvja malā noteikti nav uzrunājošākais variants, kā veicināt mazā ēdāja porcijas tukšošanos. Lai pie galda iztiktu bez jampadrača, kā arī pārliecinātos, ka bērnam vēders būs pilns, pie šī jautājuma jāpieiet radošāk.

Bērns atsakās ēst. Vai piespiešana veicinās apetīti?

Ēdiens mēdz būt aktuāls temats daudzās ģimenēs – te bērni ēd par daudz, te pārāk neveselīgi. Bet ko darīt, ja bērns negrib ēst, ja bērnam nav izteiktas apetītes un vecākiem šķiet, ka dienas laikā mazais teju neko neapēd, skaidro "Rimi Bērniem" veselīgas ēšanas eksperte, uztura speciāliste Olga Ļubina.

Untumains, dusmīgs un nevaļīgs ēdājs: divgadnieka ēšanas lietu noslēpumi

Tiklīdz mazulis pamanīs, ka tavu uzmanību var piesaistīt, kaut ko neēdot vai spēlējoties ar ēdienu, viņš tieši to arī darīs. Ja bērna uzvedība tevi neapmierina, labāk atņem šķīvi, nevis sāc garas diskusijas, iesaka Anabella Karmela, grāmatas "Zīdaiņa un mazuļa uzturs" autore.

Psiholoģe: nedrīkst bērnu spiest izēst visu šķīvja saturu

Ikviens vecāks ikdienā sastopas ar vārdiem "man tas negaršo", "es to negribu", un laika trūkuma un aizņemtības dēļ vecāki bieži vien izvēlas ātrāko un bērnam pazīstamāko maltīti, kas ne vienmēr ir pārdomāta, īpaši ēdot ārpus mājas. Taču pāris vienkārši, bet pārdomāti "triki" ļaus ikdienas ēdienkarti paplašināt, turklāt mācot par šo izvēli uzņemties atbildību arī pašam bērnam.

To es neēdīšu! Redzamie un slēptie iemesli, kāpēc bērns atsakās no ēdiena

Bērns un ēdiens ir gana sensitīva tēma jau kopš mazuļa pirmās dienas, kad mamma, radinieki un mediķi pievērš uzmanību, vai tik mazais pietiekami ēd. Jau vēlākā vecumā, kad atvase drīkst baudīt dažādus ēdienus, vecāki var sākt bažīties par viņa pārlieko izvēlīgumu ēšanā, atteikšanos no virknes produktu. Kad tā ir vecumam atbilstoša uzvedība, bet kad tomēr jāpievērš īpaša uzmanība šādai izpausmei? Kāpēc neder piespiešana un piekukuļošana, lai bērns ēstu un kādu taktiku pielietot tā vietā? Kas ietekmē bērna izvēlīgumu, pat jau no... grūtniecības laika? Kāpēc bērns mājās noteiktus ēdienus neēd, bet citur ēd? Kad izvēlīgums jau var pāraugt ēšanas traucējumos?

Karotīti par mammu, karotīti par tēti: 10 aizliegtās frāzes par ēdienu

Mūsdienu sabiedrība tik ļoti ir ieciklējusies uz ēdienu, ka aizrādījumi un izteikumi, pat pateikti ar vislabākajiem nolūkiem, var atstāt negatīvas sekas, kad bērni tās iztulko savā valodā.

Bērns atsakās no ēdiena un gatavs tikai našķoties; ieteicamā rīcība vecākiem

Bērni ir dažādi – citi ēd visu, ko dod, un vēl prasa papildu porciju, citi ir mazēdāji. Vēl citi vispār atsakās no ēdiena, taču tas nenozīmē, ka viņu roķeles nestieptos pretim našķiem. Un tikai vecāku varā ir mainīt ģimenes ēšanas paradumus. Starp citu, uztura speciālisti uzskata, ka tieši bērnībā tiek likti pamati veselīgiem ēšanas paradumiem. Portālā "Cālis" pēc padoma vērsās kāda trīsgadnieka mamma, kuras dēls atsakoties no normāla ēdiena. Atbildi viņai sniedz psiholoģe.

Mazais 'ņerga'. Mammas dalās pieredzē, kā mazulim iemānīt veselīgu ēdienu

Viena mamma nespēj vien mazo piebarot – viņš ēd visu un daudz, otrai problēmas citas – bērns neēd, ēd, bet maz un "ņergājas", vēl cits varbūt jau triju gadu vecumā ir gana palutināts, un labprātāk našķojas ar cepumiem, nevis frikadeļu zupu. Katrā ziņā – problēmu loks ir dažāds, bet tici, ka tu tāda neesi viena. Šoreiz piedāvājam ielūkoties mammu diskusijā no portāla Cālis.lv foruma par trīsgadnieka ēšanas problēmām – varēsi uzzināt praktiskus ieteikumus, kā mazo pierunāt apēst veselīgu ēdienu.

Labā krāpšanās jeb Kā bērnam iemānīt dārzeņus un augļus bez kaprīzēm

Piecu veidu dārzeņi un augļi katru dienu – zelta noteikums, ko dietologi iesaka ievērot attiecībā uz bērnu ēdināšanu. Taču to paveikt bieži vien ir visai grūti, jo mazais gardēdis muti tur ciet kā cietoksni, lai tikai neapēstu neko no tā, ko mamma uzstājīgi viņam grib iemānīt.

Divgadniece atsakās ēst. Uztura speciālistes ieteikumi



Vecākus vienmēr uztraukusi bērna attieksme pret ēšanu. Izvēlīgs bērns, pārāk ēdelīgs vai gluži pretēji – tāds, kurš vispār atsakās ēst, daudziem vecākiem pazīstamas situācijas. Šoreiz par to, kā mainīt situāciju, ja ēšana nemaz nav aktuālākā lieta divgadīgam bērnam. Konsultē Āgenskalna klīnikas uztura speciāliste Jeļena Pavlova.

Mājās mazs un izvēlīgs ēdājs. Padomu špikeris, kā pabarot mazuli

"Bažas par mazuļa apetītes traucējumiem ir viens no biežākajiem uztura speciālista apmeklējuma iemesliem. Tomēr nav nekas neparasts, ja vecumā no viena līdz četriem gadiem bērns atsakās ēst konkrētus produktus vai produktu grupas. Bieži vien bērna gaume ir nepastāvīga – tas, kas garšo šodien, negaršo rīt un otrādi," norāda uztura speciāliste Olga Ļubina, kura specializējas tieši bērnu uztura jautājumos.

Mazo, izvēlīgo ēdāju tipi - kā pazīt un pabarot

Jūsu bērns grib ēst tikai saldumus? Vai viņš ēd kā zvirbulis? Vai arī viņš ēd pārāk daudz? Kādēļ atšķiras ēšanas paradumi un gaume, kādām jābūt pareizām ēdienreizēm katrā no gadījumiem, lai bērnam netrūktu augšanai nepieciešamās uzturvielas?

Izvēlīgs ēdājs līdz gada vecumam. Kā risināt problēmu?



Ja no mazuļa piebarošanas pirmajām dienām pareizi strukturēsi arī piena ēdienreizes, tad vairums bērnu labprāt apēdīs lielāko daļu piedāvāto produktu. Deviņu mēnešu vecumā lielāko daļu uzturvielu mazulim būtu jāiegūst no trīs papildēdiena maltītēm dienā. Lai uzņemtu visas nepieciešamās uzturvielas, ieteicams mazulim piedāvāt dažādus produktus. Tomēr bieži vien šajā vecumā mazuļi sāk atteikties no ēdiena, kas iepriekš viņam garšojis.

Izmisums – gadu vecs bērns mazēdājs. Vecāki dalās knifiņos, kā iemānīt ēdienu

Dažreiz bērni mēdz vecākiem radīt galvassāpes – ir tādi mazuļi, kuri gatavi apēst visu, kas vien pieejams, bet ir tādi, kuri ēd ļoti maz vai nereti pat vispār atsakās no ēdiena. Grūtāk ir tiem vecākiem, kuru bērni ir mazēdāji, jo neēšana un nepieciešamo uzturvielu neuzņemšana nepavisam neveicina bērna attīstību. Un, ja arī ārstiem nav īstā padoma? Piedāvājam vecāku noslēpumus no "Cālis" foruma, kā izdevies panākt, lai mazēdājs kļūst, ja ne par dūšīgu, tad vismaz normālu ēdāju.

Bērns neēd dārzeņus. Deviņi iedarbīgi paņēmieni, kā tos tomēr iemānīt mazuļa puncī



Vasara un rudens ir laiks, kad dārzeņi ir visbagātākie ar vitamīniem un citām veselībai noderīgām lietām. To zina teju katrs pieaugušais, taču nereti bērni atsakās ēst kādu konkrētu vai pat vairākus dārzeņus. Un mammas tad nonāk gandrīz izmisumā, domājot, kā mazulim dārzeņus tomēr iemānīt. Piedāvājam astoņus iedarbīgus paņēmienus, kā mazuli nodrošināt ar dārzeņos esošajiem vitamīniem. Ieteikumi apkopoti gan no portāla "Cālis.lv" foruma, gan no portāla deti.mail.ru

Ko iesākt, ja bērns neēd? Padomi un 20 krāsainas receptes ēdienkartes dažādošanai

Foto: Shutterstock

Bērnu audzināšana jau tā nav vienkāršs uzdevums, bet mūsu lolojumu kaprīzes ēdiena izvēlē bieži vien spēj novest līdz pilnīgam izmisumam. Turklāt lielākoties tiek boikotēti tieši visveselīgākie produkti, ko mēs izmisīgi cenšamies iekļaut bērna ēdienkartē. Ko iesākt? Vai tiešām piekāpties un katru dienu celt galdā makaronus ar kečupu un picu? Mūsu piedāvātie atslēgvārdi šīs problēmas risinājumam ir "krāsainība", "vienkāršība", "dažādība" un "iesaistīšanās".

