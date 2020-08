Mājās mazs un izvēlīgs ēdājs. Padomu špikeris, kā pabarot mazuli

"Bažas par mazuļa apetītes traucējumiem ir viens no biežākajiem uztura speciālista apmeklējuma iemesliem. Tomēr nav nekas neparasts, ja vecumā no viena līdz četriem gadiem bērns atsakās ēst konkrētus produktus vai produktu grupas. Bieži vien bērna gaume ir nepastāvīga – tas, kas garšo šodien, negaršo rīt un otrādi," norāda uztura speciāliste Olga Ļubina, kura specializējas tieši bērnu uztura jautājumos.

Tomēr ir svarīgi mazuli jau kopš agrīna vecuma radināt pie garšu daudzveidības, lai izvairītos no neofobijas jeb bailēm nogaršot jaunus ēdienus. Pieaugot mazuļi mācās būt patstāvīgi, un ēdiena kontrole ir viens no veidiem, kā bērns pārbauda savu ietekmi un tiesības. Vecākiem jāņem vērā, ka bērns pats vislabāk zina, cik ēdiena viņam nepieciešams. Mazais nav lielais – bērna uztura prasības atšķiras no pieaugušā vajadzībām, uzsver Ļubina.

Kāpēc bērns neēd

Lai saprastu, kādēļ mazulis izvairās no ēdiena, vecākiem jāanalizē pašiem sava rīcība un paradumi. Būtu svarīgi saprast, kas mazuli padara izvēlīgu un attur pagaršot jaunus ēdienus un kā ģimenes un vecāku ikdienas paradumi var šo uzvedību labot vai pasliktināt.

Ēdienreizēs tikpat svarīgs kā apēstais, ir pie galda notiekošais. Televizora un viedierīču lietošana maltītes laikā nav labā prakse. Tāpat nav ieteicams skriet pakaļ mazulim, kad tas nevēlas sēdēt pie galda. Tādējādi bērns kontrolē ēšanas vietu un laiku, turklāt neredzot, kā pārējie ģimenes locekļi ēd bērnam nepazīstamus ēdienus, neapgūst jaunu produktu ēšanu. Rūpīgi jāizvērtē arī uzkodu biežums un nepieciešamības starp maltītēm: lai gan uzkodas bērnam ir vajadzīgas, pārlieka ēdienreižu kompensēšana ar našķiem tikai veicinās izvairīšanos no pilnvērtīgām maltītēm. Tāpēc būtu vēlams izvēlēties veselīgas un uzturvielām bagātas uzkodas – augļus, dārzeņus.

Svarīgs ir arī vecāku piemērs – bērns mācās no pieaugušajiem. Nav vērts gaidīt, ka mazulis ēdīs zivi vai dārzeņus, ja vecāki šos produktus ikdienā nelieto uzturā.

Kā nodrošināt mazulim visus nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas, ja bērns atsakās no konkrētām produktu grupām

Laikā no viena līdz trīs gadu vecumam mazuļa organisms sasniedz galveno attīstības posmu. Šajā laikā ir īpaši svarīgi nodrošināt atbilstošas uzturvielas pareizā daudzumā. Protams, sabalansēts un pilnvērtīgs uzturs ir labākais minerālvielu un vitamīnu avots mazuļiem. Brīdī, kad mazulis jau pārgājis uz pieaugušo pārtiku, taču atsakās no konkrētiem produktiem, vecākiem jādomā, kā nodrošināt bērnam pilnvērtīgu uzturu. Ja bērns atsakās, piemēram, no piena produktiem, vecākiem jādomā par alternatīviem kalcija avotiem. Viens no variantiem bērniem līdz trīs gadu vecumam piedāvāt specializētu piena dzērienu, kas bagātināts ar nepieciešamajām uzturvielām.

Kā palīdzēt mazulim būt apmierinātam, veselam un nebaidīties no jaunām garšām

Ēšanas paradumus nevar izmainīt vienas dienas laikā. Jāsāk ar nelielām izmaiņām. Ir būtiski, ka problēmu, ja tāda pastāv, izprot visa ģimene un bērna aprūpētāji – auklītes, vecmāmiņas un pārējie. Lai sasniegtu rezultātus, jāiesaistās visiem.

Daži padomi, kā iedrošināt mazuli izzināt ēdienu

Ieturiet maltītes pie galda kopā ar mazuli. Kopīgām maltītēm ir liela nozīme bērna sociālo iemaņu attīstībā – rādot pozitīvu piemēru, vecāki rosina vēlmi nobaudīt jaunus ēdienus. Būtiski piedāvāt to pašu, ko ēd pārējie ģimenes locekļi. Lielākā kļūda, ko var pieļaut izvēlīgu ēdāju vecāki, ir pasniegt tikai tos dažus ēdienus, kas mazulim garšo, jo tas situāciju tikai pasliktina.

Maltīšu un uzkodu režīma ievērošana palīdzēs regulēt ēstgribu un vēlmi našķoties. Pārāk liela pauze starp ēdienreizēm tikai saasina problēmu un negatīvi ietekmē apetīti.

Izmantojiet katru izdevību mazuli uzslavēt par apēstā ēdiena veidu un daudzumu. Pievērsiet lielāku uzmanību pozitīvajam rezultātam nekā neveiksmēm.

Pasniedziet nelielas porcijas. Atcerieties, ka mazuļa kuņģis ir tikpat liels, cik tā dūrīte, tādēļ liela porcija var šķist biedējoša.

Uztura speciālistes Olga Ļubina un Lizete Puga sadarbībā ar citiem partneriem izstrādājušas testu, kas vecākus iedrošina un sniedz vērtīgus padomus mazuļa uztura pilnveidē, kā arī atgādina jau zināmo patiesību – mazais nav lielais.