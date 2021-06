'Mājdzemdībās es iemīlējos dzemdībās'. Pieredzes stāsti, izvēloties radības mājās

Taiga Freimane-Vaļģe pirmo bērniņu dzemdēja Amerikā ar epidurālo anestēziju. Trešo un ceturto – plānotās mājdzemdībās, un no tā laika viņa ir "iemīlējusies dzemdībās". Savukārt Marta Romanova-Jēkabsone pieredzējusi divas atšķirīgas mājdzemdību pieredzes. Šodien, Starptautiskajā Mājdzemdību dienā, stāstām šo sieviešu dzemdību pieredzes. Šoreiz dziļāk neiztirzāsim drošības aspektus, vien pievienosim vērienu pētījumu apkopojumu, jo šim aspektam būtu jāvelta atsevišķs raksts.

No dzemdībām ar epidurālo anestēziju līdz dabiskām



"Dzemdību veidu amplitūda, kādā esmu dzemdējusi, ir liela," savu stāstu sāk Taiga. Viņa īsumā pastāsta pirmo trīs dzemdību pieredzi, vairāk atklājot no ceturtās.

"Pirmās dzemdības, sagaidot Danu, dzemdēju Amerikā kā vientuļā mamma, izmantoju epidurālo anestēziju. Toreiz īsti nesapratu, kas ar mani notiek, nezināju pat, kas ir placenta. Pēc pieciem gadiem ar vīru Sandri Rīgas Dzemdību namā sagaidījām meitu Luīzi. Toreiz es vairāk vīrietim vēlējos pierādīt – caur ko gan sieviete iziet cauri, lai piedzimtu bērns, tas nebija stāsts par manām mammas un bērna attiecībām.

Pēc astoņiem gadiem gaidījām Kārli. Mazais bija gaidāms jūnijā un es aprīlī nonācu dzemdību namā muguras sāpju dēļ. No tur saņemtās attieksmes sapratu – te neatgriezīšos brīvprātīgi – radās iespaids, ka darbinieces bija izsīkušas un emocionāli pārgurušas. Draugu draugiem bija pazīstama mājdzemdību vecmāte Māra Grieze, viņi bija stāstījuši par mūsu atraktīvo ģimeni – mēs katru bērniņu esam "atveduši" no cita kontinenta, tikai pēdējais mazulis ir ieņemts Latvijā. Aizgājām pie viņas uz vizīti, lai sajustu, vai viņa būtu piemērota vecmāte dzemdībām, un saruna vainagojās ar frāzi – nu tad dzemdējam mājās? Likās – kāda atšķirība, mājās vai stacionārā? Dzīvojam Mežaparkā, desmit minūšu attālumā no dzemdību nama, un manī bija drošības sajūta. Vīram, savukārt, šķita svarīgi, lai dzemdēju tur, kur jūtos labi un droši.

Arvien jutu, ka vēlos dzemdēt sakārtotā, tīrā vidē, no kuras man nekur nebūs jādodas. Jutos droši par savu izvēli. Es gribēju sevi izaicināt ar to, ka nevēlos epidurālo anestēziju. Otrajās dzemdībās izstumšanas periodā vecmātei Ausmiņai teicu – lai man taisa ķeizargriezienu (toreiz vēl nezināju, ka tas organismam nav viegla pieredze), teicu to izmisuma un bezizejas stāvoklī. Tomēr piedzemdēju bez epidurālās anestēzijas.



Foto: Privātais arhīvs

Gaidot un sagaidot trešo bērniņu, Kārli.



Pirmās mājdzemdības bija negaidīti straujas – piedzemdēju divās stundās, nebiju tādam ātrumam emocionāli un fizioloģiski gatava. Taču pēc dzemdībām iemīlējos radībās! Tikai pēc mājdzemdībām. Iespējams, to atraisīja drošā vide, kas bija dzemdībās. Katram jau drošību rada kas cits – kādam tā būs stacionāra vide, vecmāte vai mājas... Man viennozīmīgi to rada māju sajūta. Es apzinos, ka dzemdēt ir mana atbildība un vecmāte ir atbalsta persona, nevis mediķis, kurš uzspiež darāmo. Un neviens mani mājās neatrāva no dzemdībām – neiesaistīja lieki prātu, jo slimnīcā ik pa laikam nāk iekšā nepazīstami cilvēki, kaut ko jautā un pēta.

Ar Kārli es "izglābu" savu pēcdzemdību periodu – "neapzināti apzināti" aizgāju mācīties dūlu kursos, kur saņēmu pati no sevis emocionālu atbalstu, izprotot dzemdības un pēcdzemdības. Pēc pirmā mācību gada sākās vēl lielāka mīlestība pret dzemdībām. Odriju jau gaidīju ļoti apzināti, pabeidzu otro dūlu gadu, noliku eksāmenu. Zināju, ka arī man pašai būs dūla. Rūpējos par savām dzemdībām un pēcdzemdību periodu – lai pietiktu finanses, lai organizētu pati sev savu gatavošanos, kas ietvēra rebozo, dūlošanos... Dūla Līgiņa (Līga Giniborga) man bija lielākais atbalsts dzemdībās. Vīrs abās pēdējās dzemdībās vairāk bija vajadzīgs, lai ieņemtu izstumšanas pozu.

Foto: Privātais arhīvs

Kārļa dzemdības bija straujas.



Gatavojoties dzemdībām, baudīju rebozo lakatu masāžu, kurā, mani, ietītu lakatos, šūpināja. Šādi šūpināta, sajutu un ieraudzīju, kā manā vēderā jūtas mana meitiņa – mierpilna, parādīju, kā viņa maigi drīkst dzimt, kā augļūdeņi ir gaiši, kā bērniņš virzās – konkrēti un apzināti. Es rakstīju un pārrakstīju savu dzemdību plānu divas reizes un vēlāk varēju pārliecināties – cik gan tuvu sajutu, kā viss notika. Labprāt uzrunātu mammas – mēs drīkstam atļauties būt sev pa īstam, sajust sevi un savu bērnu, rakstīt dzemdību plānu un pārrakstīt to," iedrošina Taiga.

Tālāk viņas pierakstītais Odrijas dzimšanas stāsts.

Manas 29. septembra meitas



"Divas manas meitas ir dzimušas 29. septembrī, ar 15 gadu starpību. Vecākā māsa Dana un jaunākā – Odrija.

Foto: Privātais arhīvs

Gaidot un sagaidot ceturto bērniņu, Odriju.





Esmu nakts dzemdētāja, zināju, ka visus četrus bērnus dzemdēšu naktī... Es savā vispazemīgākajā izpausmē, skatoties iekšā savā neziņā un sākotnējās bailēs, – tā no malas es varu par sevi sacīt...